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В Пентагоне предупредили Украину, что делать ставку в войне с Россией на истребители F-16 не стоит

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В Пентагоне предупредили Украину, что делать ставку в войне с Россией на истребители F-16 не стоит

Поставка Украине американских истребителей не изменит ситуацию на поле боя, F-16 не являются чудо-оружием и обойдутся Киеву гораздо дороже, чем системы ПВО. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников США Марк Милли.


В Киеве ожидают, что американские самолеты сыграют главную роль в противостоянии с российской армией, но этого не будет. У России имеется большое количество современных истребителей и надеяться, что поставленные F-16 смогут завоевать превосходство в воздухе не стоит. Чтобы как-то переломить ситуацию, Украине необходимо получить сотни самолетов, а это будет стоить очень дорого, да и нет у Запада столько "лишних" истребителей.

У русских есть тысяча истребителей четвертого поколения (...), если вы собираетесь противостоять России в воздухе, вам понадобится значительное количество истребителей четвертого и пятого поколений

- заявил генерал.

По мнению Милли, для решения задач противовоздушной обороны как на линии соприкосновения, так и в глубине обороны, необходимо продолжить поставки систем ПВО. Это будет и быстрее и дешевле. Так что делать ставку на истребиели не стоит.

На войне не существует чудо-оружия, F-16 так же им не является, как и все остальное

- добавил он.

В Киеве вряд ли воспримут слова Милли, для них истребители - это очередная вундерваффе, которая непременно поможет в войне против России. До этого на Украине молились на "Байрактар", потом на "Джавелин", гаубицу М777, РСЗО HIMARS и т.д. Теперь настала очередь F-16.
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4 комментария
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 06:36
    +1
    и обойдутся Киеву гораздо дороже, чем системы ПВО

    да ладно... безвозмездно, т.е. даром... просто интересно... за "Байрактар", потом на "Джавелин", гаубицу М777, РСЗО HIMARS хоть гривну отдали? what
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 06:53
      0
      Цитата: Mouse
      да ладно... безвозмездно, т.е. даром... просто интересно... за "Байрактар", потом на "Джавелин", гаубицу М777, РСЗО HIMARS хоть гривну отдали?

      Зе нашей общей землей, историей и нашими общими людьми платит
      впрок, без лишних раздумий и конвертаций
      Все во имя своего Эго - первейшего сатаны

      Вот так вот бывает, если местное недоразумение на выборах выбирает сказочников со счетами на западе и ни 1 построенной дорогой за плечами. У нас схожий нынче в турьме очищает сознание.
    2. Владимир Павлов_2
      Владимир Павлов_2 Сегодня, 06:58
      0
      Потом отдадут,когда всё закончится...
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:56
    0
    F-16 не являются чудо-оружием и обойдутся Киеву гораздо дороже, чем системы ПВО.
    Взял и одним махом испортил Киеву праздник. Они там уже друг друга поздравляют с тем, что по F-16 вопрос решен и скоро они начнут победные полеты в небе Украины. А тут выходит целый генерал и не простой, а американский и дает понять, что по поводу "побед" с F-16 Киеву нужно закатать губу.