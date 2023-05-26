В Пентагоне предупредили Украину, что делать ставку в войне с Россией на истребители F-16 не стоит

Поставка Украине американских истребителей не изменит ситуацию на поле боя, F-16 не являются чудо-оружием и обойдутся Киеву гораздо дороже, чем системы ПВО. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников США Марк Милли.
В Киеве ожидают, что американские самолеты сыграют главную роль в противостоянии с российской армией, но этого не будет. У России имеется большое количество современных истребителей и надеяться, что поставленные F-16 смогут завоевать превосходство в воздухе не стоит. Чтобы как-то переломить ситуацию, Украине необходимо получить сотни самолетов, а это будет стоить очень дорого, да и нет у Запада столько "лишних" истребителей.
У русских есть тысяча истребителей четвертого поколения (...), если вы собираетесь противостоять России в воздухе, вам понадобится значительное количество истребителей четвертого и пятого поколений
- заявил генерал.
По мнению Милли, для решения задач противовоздушной обороны как на линии соприкосновения, так и в глубине обороны, необходимо продолжить поставки систем ПВО. Это будет и быстрее и дешевле. Так что делать ставку на истребиели не стоит.
На войне не существует чудо-оружия, F-16 так же им не является, как и все остальное
- добавил он.
В Киеве вряд ли воспримут слова Милли, для них истребители - это очередная вундерваффе, которая непременно поможет в войне против России. До этого на Украине молились на "Байрактар", потом на "Джавелин", гаубицу М777, РСЗО HIMARS и т.д. Теперь настала очередь F-16.