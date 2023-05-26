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Ракетными ударами поражены цели в Киеве и Днепропетровске, в том числе в районе «Южмаша»

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Ракетными ударами поражены цели в Киеве и Днепропетровске, в том числе в районе «Южмаша»

В ночное время суток продолжилась волна ударов по контролируемым киевским режимом территориям. Под ударами оказались объекты противника в Киеве и Киевской области. О звуках взрывов в столичном украинском регионе сообщает украинская сторона.


По последним сведениям, в очередной раз ВС РФ использовали тактику нанесения комбинированного удара. Сначала выпускались ложные воздушные цели, отвлекая изрядно потрёпанную предыдущими ударами ПВО в районе Киева и в самой столице Украины, затем по объектам стали прилетать ракеты.

Поражены несколько объектов как в самом Киеве, так и в его окрестностях. По последним сведениям, уничтожено несколько пусковых установок и РЛС зенитных ракетных комплексов западного производства, поставленных не так давно на Украину.

Под российскими ударами сегодня оказались и объекты в Днепропетровске. Несмотря на то, что украинцам категорически запрещено снимать любые кадры с последствиями прилётов, фотоматериалы всё равно появляются в сети с определёнными комментариями. Так, сообщается о поражении цели в районе предприятия аэрокосмической промышленности «Южмаш».

Сразу на нескольких поражённых российскими ракетами военных объектах в Днепропетровске и окрестностях вспыхнули пожары. Взрыв на одном из объектов был особенно мощным, что даёт повод предположить поражение крупного склада с боеприпасами, который войсками киевского режима был оборудован на территории одного из промышленных предприятий.
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9 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 06:31
    +2
    Как уже говорили, раздолбать территорию даже одного завода - дело небыстрое. Сперва разбили критичные узлы, остановили завод, теперь вон, когда его как склад используют - выбивают по мере заполнения склада.
    А так-то его только ковровой бомбардировкой, чугуном, уничтожать... Здоровая больно дура
  3. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 06:33
    +3
    Дело доброе, так держать!
    Больше ударов, хороших и разных.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:39
      +1
      Цитата: Kuziming
      Дело доброе, так держать!
      Больше ударов, хороших и разных.

      И каждую ночь пусть сирену включают, нервы украм потрепать, а спать потом, на работе будут,
  4. Трямс
    Трямс Сегодня, 06:35
    +1
    Все сбито наземными объектами. И уже почти лето, светает раньше.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:52
      +1
      Побольше бы таких обьектов..С взмыванием в воздух... hi
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 06:42
    0
    не спать! вредно.... wassat .............................................................
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:45
    0
    Зональная ПВО это проходной двор.Даже эшелонированная ПВО не даёт 100 % результат и у нас тоже бывают неприятные проколы.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:54
      0
      Противник знает расположение позиций ПВО и старается их обходить.Но и во многом все зависит от расчетов на позициях и самих систем и их возможности.
  7. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 06:56
    0
    Так вроде ж ракеты год назад закончились? Мне Арестович говорил. Я знаю.