Ракетными ударами поражены цели в Киеве и Днепропетровске, в том числе в районе «Южмаша»

В ночное время суток продолжилась волна ударов по контролируемым киевским режимом территориям. Под ударами оказались объекты противника в Киеве и Киевской области. О звуках взрывов в столичном украинском регионе сообщает украинская сторона.По последним сведениям, в очередной раз ВС РФ использовали тактику нанесения комбинированного удара. Сначала выпускались ложные воздушные цели, отвлекая изрядно потрёпанную предыдущими ударами ПВО в районе Киева и в самой столице Украины, затем по объектам стали прилетать ракеты.Поражены несколько объектов как в самом Киеве, так и в его окрестностях. По последним сведениям, уничтожено несколько пусковых установок и РЛС зенитных ракетных комплексов западного производства, поставленных не так давно на Украину.Под российскими ударами сегодня оказались и объекты в Днепропетровске. Несмотря на то, что украинцам категорически запрещено снимать любые кадры с последствиями прилётов, фотоматериалы всё равно появляются в сети с определёнными комментариями. Так, сообщается о поражении цели в районе предприятия аэрокосмической промышленности «Южмаш».Сразу на нескольких поражённых российскими ракетами военных объектах в Днепропетровске и окрестностях вспыхнули пожары. Взрыв на одном из объектов был особенно мощным, что даёт повод предположить поражение крупного склада с боеприпасами, который войсками киевского режима был оборудован на территории одного из промышленных предприятий.