Российская ПВО перехватила украинскую ракету в районе военного аэродрома в Ростовской области

В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету. Военные выполняют свою работу

Бердянск под огнем киевского режима. На окраине Бердянска прозвучали взрывы. На месте работают экстренные и оперативные службы. Обстоятельства устанавливаются

Российская система ПВО перехватила над Ростовской областью ракету или беспилотник, запущенный украинскими военными формированиями по территории региона. Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев в своем ТГ-канале.В четверг, 25 мая, Киев попытался нанести удар по объектам в Ростовской области, но сработала российская ПВО и летящий объект был сбит в воздухе. Перехват состоялся в районе Морозовска, целью удара, предположительно, мог стать военный аэродром. Судя по вспышке в небе, это мог быть как крупный беспилотник, так и ракета. Местные считают, что военные сбили ракету, сами военные ситуацию не комментируют.- написал Голубев.Местные жители заявляют, что видели в небе яркую вспышку, после чего на землю начали падать горящие обломки.Однако нанесением удара по Морозовску Киев не ограничился, ночью были нанесены удары по Бердянску, в городе прозвучали взрывы. Как сообщают некоторые российские ресурсы, в ночное время над городом активно работала российская ПВО, но перехватить все цели не получилось. По имеющейся информации, один взрыв прозвучал в районе порта, еще один в районе Азмола.- заявили в оперативных службах.По предварительной информации, по городу был нанесен массированный ракетный удар, вероятней всего британскими крылатыми ракетами. О повреждениях на земле пока не сообщалось.