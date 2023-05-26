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Ни один из представленных Медведевым вариантов будущего Украины не предполагает полного перехода всей её территории под контроль России

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Ни один из представленных Медведевым вариантов будущего Украины не предполагает полного перехода всей её территории под контроль России

Своей публикацией в сети зампред Совета безопасности России представляет своё видение будущего Украины. Дмитрий Медведев уже неоднократно заявлял о том, что в своём современном виде Украина, как государство, прекратит своё существование, однако в новой публикации он представляет более конкретные варианты. Основной вопрос, который при этом возникает: являются ли представленные Дмитрием Медведевым варианты производной от официальной позиции властей Российской Федерации или это сугубо личное?


Итак, зампред Совбеза России в своём ТГ-канале представляет три варианта распада того, что сегодня носит название Украина. Причём во всех трёх вариантах Дмитрий Медведев начинает с того, что пишет о вероятном переходе западных украинских областей под административно-политический контроль отдельных стран ЕС или всего ЕС. В остальном, по версии зампреда российского Совета безопасности, есть варианты.

Среди этих вариантов – сохранение «ничейной» Украины, которая в виде нескольких областей будет, как выражается Медведев, «втиснута между ЕС и Россией». Эту «ничейную» Украину, власти которой будут постоянно заявлять о необходимости возвращения утраченных земель (но исключительно тех, которые вошли в состав РФ), в итоге примут в НАТО и ЕС.

Другой вариант, по версии экс-президента и экс-премьера: происходит раздел всей территории Украины некоторыми странами ЕС и Россией, а украинское правительство превращается в «правительство в изгнании». В этом случае, как считает Медведев, риск возобновления вооружённого конфликта будет умеренным, но высокой остаётся украинская террористическая активность.

И третий вариант:

Происходит то же, что и в первом случае, но с противоположным знаком. Западные земли Украины присоединяются к ряду стран ЕС. Народ центральных и некоторых иных бесхозяйных областей Украины в рамках ст. 1 Устава ООН немедленно заявляет о своём самоопределении путём вступления в Российскую Федерацию. Его просьба удовлетворяется, и конфликт завершается с достаточными гарантиями его невозобновления в долгосрочной перспективе.

Сам Медведев пишет, что России нужен именно третий вариант.

Соответственно, можно сделать вывод, что ни один из вариантов не предполагает перехода всей территории современной Украины под контроль РФ.
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40 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:24
    +2
    Только упомянул его в другой ветке - и вот он.... laughing
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 07:31
      -2
      Кто же из противников согласиться на третий вариант? Да и сомневаюсь что население краины броситься в наши объятия.Короче денацификация и демилиторезация официально отменяется?
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:32
      +5
      Цитата: Nexcom
      Только упомянул его в другой ветке - и вот он.... laughing

      Ага winked мысль "творца", по разделу шкуры неубитого медведя, бежит быстрее поравоза.
      Съездил-бы на фронт к ребятам... понюхать эту шкуру... Полезно.
      1. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 08:27
        0
        по разделу шкуры неубитого медведя
        Кстати, да. Восточную Украину мы ещё не приобрели, но "с гордостью" дарим западную Европе.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:36
      +3
      Что за "ничейная" Украина ? Понятно, что "проглотить" всю Украину в результате СВО мы не сможем, а дальше любое сохранение хоть ее клочка это постоянный военно-политический конфликт, незнаю, но я не вижу варианта который бы всех устроил, Запад и США не согласятся на потерю этих территорий влияния, уж слишком выгодный плацдарм постоянного давления на Россию, выдержим ли мы годы десятилетий противостояния на истощение тоже не факт, для этого надо быть Китаем с его экономикой и терпением. Есть еще один сценарий про который Медведев не упомянул, мир подходит к ядерной пропасти, никто не готов уступать.
    4. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 07:43
      0
      Сам Медведев пишет, что России нужен именно третий вариант.
      Если ты серьезный политик, так и говори только про третий вариант. А уж все другие нам и так из Европов натащат.
      Эту «ничейную» Украину, власти которой будут постоянно заявлять о необходимости возвращения утраченных земель (но исключительно тех, которые вошли в состав РФ), в итоге примут в НАТО и ЕС.
      fool Ну есть еще возможность повязать условиями Украину, о ее нейтральности и НАТО о не расширении в эту сторону. request Удивительно, как такой опытный политик не нашел вариант №4?
      сохранение «подконтрольной России» Украины, которая в виде нескольких областей будет, как выражается Медведев, «втиснута между ЕС и Россией».
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 08:21
        0
        Ну есть еще возможность повязать условиями Украину, о ее нейтральности и НАТО о не расширении в эту сторону.

        Вы серьёзно согласны поверить тому, что они пообещают?! belay Вспомните вот это:
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:26
    0
    Судя по нынешнему положению дел-типичная маниловщина.Впрочем,более точно будет понятро не меньше чем ,через год
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 07:30
      +4
      Англия, Франция, теперь вот и Германия передают Украине крылатые ракеты и носители под них. Куда понятнее то? Цели достигнуты, правда с отрицательным, но результатом. Милитаризация и нацификация.
      1. ism_ek
        ism_ek Сегодня, 07:59
        +1
        Цитата: Копчёный
        Англия, Франция, теперь вот и Германия передают Украине крылатые ракеты
        Ракеты эти дорогие, как "сосиски штамповать" они их не смогут. Расчет на то, что после нескольких прилетов, россияне типа Вас, побегут свергать Путина с Медведевым, типа они не защищают народ, втянули в войну, так хорошо быть сырьевым придатком запада.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:26
    +7
    Причём во всех трёх вариантах Дмитрий Медведев начинает с того, что пишет о вероятном переходе западных украинских областей под административно-политический контроль отдельных стран ЕС или всего ЕС.
    Ты что это самозванец, казенные земли разбазариваешь так никаких волостей не напасешься recourse
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 07:36
      +5
      У нас в Новосибирске заселяют народ из Херсона по сертификатам, пока 50 семей.Думаю что в планах у властей нет освобождение данного российского города?
  4. mixail sherbakov
    mixail sherbakov Сегодня, 07:32
    +10
    Все это говорит только об отсутствии у Кремля четких целей.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:44
      0
      Цитата: mixail sherbakov
      Все это говорит только об отсутствии у Кремля четких целей.

      Одна надежда, что-бы они, в Кремле, если и ошибались, то честно. winked
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 08:26
      0
      Все это говорит только

      Не только. Ещё - воли.
      ......................................
  5. Anatoly 288
    Anatoly 288 Сегодня, 07:33
    +3
    Да…очень плохо, что планы государства… да нет ни каких планов! Второй год войны, а понимания что и как нет. Одни противоречивые заявления! Плохо это
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:49
      +2
      Цитата: Anatoly 288
      Да…очень плохо, что планы государства… да нет ни каких планов! Второй год войны, а понимания что и как нет. Одни противоречивые заявления! Плохо это

      Я, вот так представил себе what а, может и хорошо, что там, наверху, winked у нынешних, нет планов!?
      Как-бы с "чёткими" планами ещё хуже не было. Пусть лучше Россией, как всегда, управляет сам Господь.
  6. Трямс
    Трямс Сегодня, 07:34
    +4
    Ну и треш

    Вместо того, чтобы продвигать тз, что вся земля всего народа нашей евразийской цивилизации. Что даже в случае частичной ее оккупации западной цивилизацией можно ставить крест на 4х украинских фронтах и отменять 9 Мая, ибо 20М погибших - зря!, 80% Бессмертного - по домам!, и разваливаться в течение следующих 5 лет, тк с общей историей будет покончено – т.е. мотивировать – берет и разбрасывается "вариантами" "кому чо достанется" + еще ни разу не победив.

    Заткните его, ну пожалуйста. Болтун хайпующий! урапатриот демагогнутый
    С такими стратегами-патриотами-экспердами, как Диман, и враги не нужны

    или это спрос у нас на него такой??? как иначе это неугомонное овощное объяснить?
    он по утру по ходу в туалет все это пишет и сидит с глазами в стену, а ты читай, страна
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:35
    +7
    Дмитрий Медведев уже неоднократно заявлял о том, что в своём современном виде Украина, как государство, прекратит своё существование

    что ж ты сдал назад?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:53
      +2
      Цитата: Mouse
      Дмитрий Медведев уже неоднократно заявлял о том, что в своём современном виде Украина, как государство, прекратит своё существование

      что ж ты сдал назад?

      Похоже winked "...не по масти я тебе..."
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 07:56
        +2
        Цитата: Теренин
        Цитата: Mouse
        Дмитрий Медведев уже неоднократно заявлял о том, что в своём современном виде Украина, как государство, прекратит своё существование

        что ж ты сдал назад?

        Похоже winked "...не по масти я тебе..."

        Тогда уж «Брось трепаться о судьбе».

        Вот и спели Круга hi
  8. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 07:35
    +4
    Я с Медведевым полностью согласен, западная Украина - слишком проблемное приобретение для России. Пусть с укрощением местных фашиствующих элементов (а там они не переведутся никогда и ни при каких условиях) мучаются Польша с Венгрией. Им не привыкать этим заниматься.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:43
      +2
      Цитата: Панкрат25
      западная Украина - слишком проблемное приобретение для России

      Верно. И третьим вариантом Медведев подает сигнал западу, что вот на такое мы согласны. И так и будет.
    2. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 07:49
      +3
      Никто с западной Украиной мучиться не будет: нашпигуют американскими советниками, накачают оружием и - вперед, чтобы вы дальше мучались.
    3. Трямс
      Трямс Сегодня, 07:54
      +1
      Цитата: Панкрат25
      западная Украина - слишком проблемное приобретение для России

      Федеративное госустройство и наличие законов против нацизма - разве не таблетка?

      Ну или вам пофиг, что там столько наших людей полегло и теперь с фотографий нам в глаза смотрят?
      Проблемное для нас - это вот такие "простые решения" - это реальная проблема.

      В 00х тоже орали о "проблемном Кавказе". А сегодня Кавказ подает пример, учит, что такое 7я, показывает образцовую для всех демографию, мультикультурность, ценность традиций.
      Вот так работает перекодирование любовью. Лидера им найти и "во всем виноватого", и за 7 лет будет не узнать.

      Никто с западной Украиной мучатся не будет: нашпигуют американскими советниками, накачают оружием и - вперед, чтобы вы дальше мучались.

      полностью поддерживаю за дальновидность! спасибо
      1. Комментарий был удален.
  9. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 07:40
    0
    закончить военную операцию первым и это с победой! И после этого можно говорить об Украине, иногда лучше держать рот на замке. делать лучше, чем говорить! Эффективность достигается действиями, а не разговорами.
  10. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 07:41
    0
    Что из продекларированного Медведевым уже выполнено? К тому же его нынешняя должность зама с непонятными полномочиями способствует приятной уху обывателя болтовне, которая никогда не становится решениями - тем более, действиями.
  11. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 07:49
    0
    ни один из вариантов не предполагает перехода всей территории современной Украины под контроль РФ.
     О,как!...А запад с этими вариантами согласился?Или пока раздумывает,над предложениями Медведева? Дмитрий Анатольевич,предлагает Западу похоронить Хельсинкские соглашения и Ялтинские заодно.
  12. bober1982
    bober1982 Сегодня, 07:52
    0
    На мой взгляд,второй вариант самый оптимальный.
    Львов,Тернополь,Ивано-Франковск,Ужгород,Черновцы,Луцк,Ровно - абсолютно чуждые для России области и территории,как и местные обыватели,населяющие их.
    Забирайте их всех,кто желает,а желающих хоть отбавляй.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 07:58
      +1
      Гениально!(картинка с комиком).
      Вот только оттуда всё равно будут прилетать сюда ракеты. Наверно будете ядерный удар требовать в ответ? Ну и там прочее решительное ух.
    2. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 08:10
      +1
      Да, предложение забрать кому-то Львов, Тернополь и Черновцы особенно актуально на фоне утреннего обстрела Краснодара.
  13. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 07:53
    0
    Крч, власть сама не знает что делать со свалившиеся "счастьем". Что ещё ждать от "эффективных" менеджеров.
  14. Мирагор В
    Мирагор В Сегодня, 07:56
    -1
    Цитата: dmi.pris1
    Судя по нынешнему положению дел-типичная маниловщина.Впрочем,более точно будет понятро не меньше чем ,через год

    Вы не словами бросайтесь, а расшифруйте что имеете в виду
  15. Галеон
    Галеон Сегодня, 08:00
    0
    О, времена... Главный производитель новостей - наркоман такого уровня ума, что многие из здесь читающих с ним просто и разговаривать бы не пожелали.
    Что чин с человеком делает... Глыбу!!
  16. Мирагор В
    Мирагор В Сегодня, 08:01
    -1
    Цитата: LeutnantTom
    закончить военную операцию первым и это с победой! И после этого можно говорить об Украине, иногда лучше держать рот на замке. делать лучше, чем говорить! Эффективность достигается действиями, а не разговорами.

    и каким образом вы хотите это сделать? Неужели вы не видите, что в современной парадигме победа невозможна? Нет людей, нет снарядов , нет командиров - если верить статьям из Военного обозрения, да ещё предательство элит .
    Я бы поверил, 4сли бы дополнительно ещё млн мобилизовали , да и применили
    ТЯО. Иначе сидеть нам вечно в обороне
  17. Boris55
    Boris55 Сегодня, 08:02
    -1
    Вся власть Советам!

    Ни один из представленных Медведевым вариантов будущего Украины не предполагает полного перехода всей её территории под контроль России

    Иными словами Медведев за сохранение биндеровского питомника...

    Что ещё можно ожидать от этого негодяя, который будучи президентом торговал моей Родиной направо и налево, оптом и в розницу, а теперь вот хочет, по велению своего хозяина из-за лужи, передышку ему дать, сил накопить и по новой война...

    Одним словом - редиска, сверху красная, а внутри - белая-белая.
  18. Виктор Шершнёв
    Виктор Шершнёв Сегодня, 08:06
    0
    Медведев - неприятная политическая фигура !
    То одну дурость ляпнет, то другую - ещё хлеще...
    Гнать бы его поганой метлой!
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 08:13
      0
      Цитата: Виктор Шершнёв
      Медведев - неприятная политическая фигура !
      То одну дурость ляпнет, то другую - ещё хлеще...
      Гнать бы его поганой метлой!

      Народ его признавал Президентом. А Ельцина - так два раза..... Эх.. беда.. народ у нас самый лучший, а вот все соседи плохие..... Страна тоже понимаешь-не такая да и власти всегда в итоге оказываются плохие..... Невезуха!
  19. Ingenegr
    Ingenegr Сегодня, 08:13
    0
    Что ещё можно ожидать от одно-... извините, безъяйцевых близнецов... Только четвёртого варианта. Его неоднократно озвучивал пан Зеленский.
    "Элита", продажная на этапе формирования, другой станет вряд ли.
  20. Nikoha2010
    Nikoha2010 Сегодня, 08:23
    0
    Западные земли Украины присоединяются к ряду стран ЕС.
    ДАМ, ну кто Вас за язык тянет. Снарядов нет, но вы держитесь.