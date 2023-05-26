Ни один из представленных Медведевым вариантов будущего Украины не предполагает полного перехода всей её территории под контроль России

Происходит то же, что и в первом случае, но с противоположным знаком. Западные земли Украины присоединяются к ряду стран ЕС. Народ центральных и некоторых иных бесхозяйных областей Украины в рамках ст. 1 Устава ООН немедленно заявляет о своём самоопределении путём вступления в Российскую Федерацию. Его просьба удовлетворяется, и конфликт завершается с достаточными гарантиями его невозобновления в долгосрочной перспективе.

Своей публикацией в сети зампред Совета безопасности России представляет своё видение будущего Украины. Дмитрий Медведев уже неоднократно заявлял о том, что в своём современном виде Украина, как государство, прекратит своё существование, однако в новой публикации он представляет более конкретные варианты. Основной вопрос, который при этом возникает: являются ли представленные Дмитрием Медведевым варианты производной от официальной позиции властей Российской Федерации или это сугубо личное?Итак, зампред Совбеза России в своём ТГ-канале представляет три варианта распада того, что сегодня носит название Украина. Причём во всех трёх вариантах Дмитрий Медведев начинает с того, что пишет о вероятном переходе западных украинских областей под административно-политический контроль отдельных стран ЕС или всего ЕС. В остальном, по версии зампреда российского Совета безопасности, есть варианты.Среди этих вариантов – сохранение «ничейной» Украины, которая в виде нескольких областей будет, как выражается Медведев, «втиснута между ЕС и Россией». Эту «ничейную» Украину, власти которой будут постоянно заявлять о необходимости возвращения утраченных земель (но исключительно тех, которые вошли в состав РФ), в итоге примут в НАТО и ЕС.Другой вариант, по версии экс-президента и экс-премьера: происходит раздел всей территории Украины некоторыми странами ЕС и Россией, а украинское правительство превращается в «правительство в изгнании». В этом случае, как считает Медведев, риск возобновления вооружённого конфликта будет умеренным, но высокой остаётся украинская террористическая активность.И третий вариант:Сам Медведев пишет, что России нужен именно третий вариант.Соответственно, можно сделать вывод, что ни один из вариантов не предполагает перехода всей территории современной Украины под контроль РФ.