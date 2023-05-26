Британское издание: На Западе придумали «альтернативный» способ не возвращать замороженные активы России

Великобритания не намерена возвращать России замороженные активы, пока Москва не выплатит Украине некую "компенсацию". Такое решение приняли власти Соединенного королевства, пишет The Guardian.Британское издание, ссылаясь на неназванных чиновников утверждает, что в Лондоне приняли решение не возвращать замороженные российские активы, пока Россия не согласится выплатить Украине "компенсацию". По мнению большинства британских политиков, полностью конфисковать российские активы они не могут, потому что это может создать прецедент и поставит под угрозу финансы самой Великобритании.В этой ситуации кто-то "очень умный" предложил удерживать российские средства, пока Россия не согласится выплатить Украине некие "компенсации". Эта стратегия менее рисковая, вроде бы и деньги не конфисковали, но получить их Россия не может. Только на условиях Запада. Если говорить о сумме замороженных в Британии государственных средств России, то это примерно 32 млрд. долларов на сегодняшний день. А вот про средства российских олигархов речи совсем не идет, они будут конфискованы и переданы Украине. По крайней мере, такие мечты у британских властей.Сейчас Запад активно обсуждает "послевоенное" восстановление Украины. Основной вопрос - это где взять на это средства, потому что Россия ничего никому выплачивать не будет. Единственный вариант - это конфисковать замороженные средства и направить их Киеву. Однако, этот вариант опасен, поскольку разрушает мировую финансовую систему, построенную на доверии к банкам и т.д. И вот предложен альтернативный вариант - заставить Россию платить, удерживая ее средства.Но и этот вариант вряд ли будет реализован, в Москве уже неоднократно заявляли, что никаких выплат Запад не дождется, а конфискованные средства Россия компенсирует из западных активов, размещенных в России. Меры к этому уже приняты.