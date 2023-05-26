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Британское издание: На Западе придумали «альтернативный» способ не возвращать замороженные активы России

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Британское издание: На Западе придумали «альтернативный» способ не возвращать замороженные активы России

Великобритания не намерена возвращать России замороженные активы, пока Москва не выплатит Украине некую "компенсацию". Такое решение приняли власти Соединенного королевства, пишет The Guardian.


Британское издание, ссылаясь на неназванных чиновников утверждает, что в Лондоне приняли решение не возвращать замороженные российские активы, пока Россия не согласится выплатить Украине "компенсацию". По мнению большинства британских политиков, полностью конфисковать российские активы они не могут, потому что это может создать прецедент и поставит под угрозу финансы самой Великобритании.

В этой ситуации кто-то "очень умный" предложил удерживать российские средства, пока Россия не согласится выплатить Украине некие "компенсации". Эта стратегия менее рисковая, вроде бы и деньги не конфисковали, но получить их Россия не может. Только на условиях Запада. Если говорить о сумме замороженных в Британии государственных средств России, то это примерно 32 млрд. долларов на сегодняшний день. А вот про средства российских олигархов речи совсем не идет, они будут конфискованы и переданы Украине. По крайней мере, такие мечты у британских властей.

Сейчас Запад активно обсуждает "послевоенное" восстановление Украины. Основной вопрос - это где взять на это средства, потому что Россия ничего никому выплачивать не будет. Единственный вариант - это конфисковать замороженные средства и направить их Киеву. Однако, этот вариант опасен, поскольку разрушает мировую финансовую систему, построенную на доверии к банкам и т.д. И вот предложен альтернативный вариант - заставить Россию платить, удерживая ее средства.

Но и этот вариант вряд ли будет реализован, в Москве уже неоднократно заявляли, что никаких выплат Запад не дождется, а конфискованные средства Россия компенсирует из западных активов, размещенных в России. Меры к этому уже приняты.
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21 комментарий
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:37
    +5
    шулера.........................................................................................................................................
    с такими за стол лучше не садиться..... yes
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 07:52
      +2
      Цитата: Mouse
      с такими за стол лучше не садиться....

      Даже на один толчок, нельзя садится.
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 08:02
      +2
      Цитата: Mouse
      шулера.........................................................................................................................................
      с такими за стол лучше не садиться..... yes

      Рано или поздно, шулера бьют по голове канделябром и ногами по туловищу. yes
      1. marchcat
        marchcat Сегодня, 08:26
        0
        Не уж то в России остались еще люди верящие в возврат "замороженных"(сворованных) активов? И до поры - до времени, запад с активами сделает всё, что ему в голову взбредёт.
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:42
    +5
    в Москве уже неоднократно заявляли, что никаких выплат Запад не дождется, а конфискованные средства Россия компенсирует из западных активов, размещенных в России. Меры к этому уже приняты.
    Надеюсь, что "компенсация из западных активов, размещенных в России " произойдет достаточно быстро. И желательно, чтобы стало известно из российских СМИ, а не из заокеанских смипомоек).
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 08:05
      +2
      Цитата: a.s.zzz888
      в Москве уже неоднократно заявляли, что никаких выплат Запад не дождется, а конфискованные средства Россия компенсирует из западных активов, размещенных в России. Меры к этому уже приняты.
      Надеюсь, что "компенсация из западных активов, размещенных в России " произойдет достаточно быстро. И желательно, чтобы стало известно из российских СМИ, а не из заокеанских смипомоек).

      Как раз наоборот- если завоют западные СМИ- урок будет более понятен и доступен для Запада и всего мира.
      А если только наши - они отмахнутся "Кремлевская пропаганда...".....
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 08:11
        0

        свой1970 (Сергей)
        Сегодня, 08:05
        Как раз наоборот- если завоют западные СМИ- урок будет более понятен и доступен для Запада и всего мира.
        А если только наши - они отмахнутся "Кремлевская пропаганда..."..
        Конечно это так. Но для русского человека, все таки понятней когда говорят)) наши СМИ, т.е. власти держат данный вопрос на контроле. Отсюда и мнение обывателя.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 07:45
    +2
    Сейчас Запад активно обсуждает "послевоенное" восстановление Украины.

    Когда война идет, это обсуждать можно, дабы давать "пушечному мясу" стимул воевать. Но после окончания БД, как это мы видим на примере Афганистана, Ирака, Ливии и всех тех странах в которые Запад и США несли "западную демократию", ни в одной стране восстановление не произошло, про них просто забывают.
    Запад и капитализм, может только отбирать, уничтожать, убивать, но не делать добро.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 08:10
      0
      Цитата: carpenter
      Запад и капитализм, может только отбирать, уничтожать, убивать, но не делать добро.

      а Восток-капитализм, Север-капитализм, Юг-капитализм, чем отличаются от Запада-капитализма, являются намного "добрее", и не имеют главной ценностью "бабло"? и где у нас такие "добряки"-капиталисты живут?
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:47
    +4
    Компенсация? За что? За сбитые британские ракеты? Не дождетесь! А олигархов - щипайте на здоровье. Их давно предупредили, теперь пусть расхлебывают. А дома им и добавить можно, за работу на врага. )))
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 07:54
      +2
      Да уж,Запад пришёл на Украину ,что бы развалить Россию и поработить нас,а мы должны им за это заплатить .Это какой то бред дяди Изи.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:51
    0
    Ну тут все понятно. Рус, сдавайся, сдашся, мы тебе деньги твои отдадим! Интересно, вот на каких де Биллов это рассчитано - на навальнят?Но на этом селюковый де Биллизм у островитян не кончаеися.
    Следите за руками:
    * Они не хотят конфисковывать, опасаясь утраты доверия клиентов к Британии в плане инвестиций. Ну и чтоб не создавать прецедент.
    Все поняли? Типа так - доверия у всех инвесторов прибавилось. Ну и прецедент не создали - типа им легче будет, если их активы просто заморозят навсегда, а не конфискуют теперь wassat
    ПиСи: Когда я был пацаном, мне казалось, что меня окружают умные взрослые люди. Чем старше становился, тем умственное превосходство окружающих мне казалось все менее значительным. Теперь я дед и могу сказать уверенно - меня окружают бараны, да и сам я не Ломоносов. А с возрастом растет не ум, а в основном привычка тупить не от незнания, а от любви к искусству. Ну так вот - в Британии наверное все по тысячелетию разменяли, маразм просто аж волнами оттуда расходится
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 08:15
      0
      Цитата: Bingo
      * Они не хотят конфисковывать, опасаясь утраты доверия клиентов к Британии в плане инвестиций. Ну и чтоб не создавать прецедент.
      Все поняли? Типа так - доверия у всех инвесторов прибавилось. Ну и прецедент не создали - типа им легче будет, если их активы просто заморозят навсегда, а не конфискуют теперь

      Британия подорвала доверие к своим банкам ещё до начала СВО, когда наложила арест на золото Венесуэлы пытаясь сдвинуть Мадуро и усадить в кресло президента Гуайдо. Уже тогда стало ясно то, что иметь дела с Лондоном чревато финансовыми потерями по политическим мотивам. Однако представители секты "верующих в западные рыночные и банковские ценности", окопавшиеся в экономическом блоке российского правительства этого тогда не поняли и продолжали держать деньги на их счетах. Олигархи, хрен бы с ними, потеряют деньги заслуженно, тем более им предлагалась финансовая амнистия и выносилось предупреждение, что мол - "Замучаетесь пыль глотать, пытаясь вернуть свои деньги", а вот на кой ляд было необходимо держать там государственные 32 миллиарда, на фоне беспредела в отношении золота Каракаса, вопрос интересный.
  6. iran
    iran Сегодня, 07:59
    +1
    Я не про Британию, а про российские финансы, которые вместо того чтобы служить России, служат экономикам запападных стран, где они складируются. Конечно вы спросите: *а зачем?"
    Ответ будет банален: "только для понтов царя-батюшки", типа он является настолько крутым и богатым что может называться мировым кредитором. И ,соответственно, по этой задумке , эта страна, где складируется средства, должна типа бегать в ногах у царя-батюшки.
    Но сейчас вдруг что-то пошло не так, как предполагал многоходовочный царь-батюшка, и все его средства, который он так старательно вкладывал в экономики этих западных стран, попросту конфисковали.

    В результате многоходовочных гениальных операций царя-батюшки, деньги которые могли служить народу России (ну например материнский капитал для рождения более 3 детей) будут служить на пользу украинского народа и западных фирм, которые возьмут подряды на восстановление украины.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 08:09
      +1
      Цитата: iran
      все его средства, который он так старательно вкладывал в экономики этих западных стран, попросту конфисковали.

      Почитайте немного историю вопроса и вы увидите что все немножко не так как вы думаете.Точнее совсем не так...
      Из 300 млрд обьявленных Набиуллиной на Западе смогли найти, опознать кск наши и заморозить только 98млрд....
      Ну и еще кучка нюансов по части "вкладывания в экономики западных стран"...
      1. михаил3
        михаил3 Сегодня, 08:21
        0
        98 миллиардов. Какая мелочь! Да просто говорить не о чем...
  7. Sadok
    Sadok Сегодня, 08:14
    0
    что такое 32 ярда для государства? вот даже моргнуть не требуется. ну или дерибаску какого-нить взял за пицунду, спросил "откуда дровишки?" - и вопрос решен. смешные ребята на острове живут.
  8. михаил3
    михаил3 Сегодня, 08:20
    0
    Ну, это хорошо. С этого момента следует конфисковать все, абсолютно все британские активы, до которых только можно дотянуться. Что, вообще то, следовало сделать давным давно. И мы их вернем! Когда нам вернут все наши активы, включая все средства, которые вывезли в Англию наши воры, и пусть Англия заплатит компенсацию за пользование нашими активами.
    Как про мне, так нашей стране преподнесен роскошный подарок. Надо пользоваться!
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:22
    0
    Великобритания не намерена возвращать России замороженные активы, пока Москва не выплатит Украине некую "компенсацию".
    Представляю, как скрипели английские мозги придумывая новую комбинацию с российскими "замороженными" активами. И вот оно решение - дождаться выплаты Россией некой "компенсации" бандеровскому режиму, а потом посмотреть возвращать или нет. А с учетом того, что Россия конечно ни чего выплачивать не собирается, то со временем придумать схему "законного отъема" этих денег. А вот миллиарды российских олигархов мало кого кроме их самих волнуют, т.к. эти деньги все равно не работали на нашу страну.
  10. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 08:33
    0
    Цитата: Егоза
    А олигархов - щипайте на здоровье. Их давно предупредили, теперь пусть расхлебывают. А дома им и добавить можно

    А еще лучше - конфисковать у запада (из забранных ими у наших олигархов средств) - в пользу России, с процентами. Чтобы компенсировать уход капитала из России, пора его вернуть.
    И про проценты не забывать (с забранных денег), по максимуму!
  11. Гум_маноид
    Гум_маноид Сегодня, 08:37
    0
    В пианиста не стрелять- он играет, как умеет)))