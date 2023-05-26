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Губернатор Курской области предложил наделить добровольцев территориальной обороны правом использования оружия в ряде случаев

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Губернатор Курской области предложил наделить добровольцев территориальной обороны правом использования оружия в ряде случаев

Российские граждане, записывающиеся добровольцами в формирования территориальной обороны, должны иметь возможность применения оружия во время военного положения и при проведении контртеррористических операций. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в беседе с РБК.


Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков по итогам недавнего диверсионного рейда ВСУ в регион предложил вооружить сформированные в регионе батальоны территориальной обороны. Гладков отметил, что в области сейчас ищут законные основания для предоставления ополченцам такой возможности. Курский губернатор с этими словами согласился и рассказал о проводимой в регионе работе.

С нашей стороны обеспечены все условия для подготовки дружинников и создания мест хранения оружия и нужных боеприпасов. Необходимо принятие общего политического и законодательного решения о возможности вооружения наших бойцов

- подчеркнул Старовойт в беседе с РБК.

По словам главы региона, закрепленное за дружинником оружие должно находиться там и выдаваться для обслуживания и проведения учебных стрельб, либо в случае возникновения необходимости его использования при введении военного положения, проведении контртеррористической операции.

Напомним, что в Белгородской и Курской областях уже сформированы силы территориальной обороны. Добровольцы проходят обучение на полигонах Министерства обороны РФ и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии), а также на базах ЧВК «Вагнер». Дружинников обучают тактике ведения боя, использованию автоматического оружия, гранатометов и противотанковых ракетных комплексов, медицинской подготовке.
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17 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:48
    +4
    Необходимо принятие общего политического и законодательного решения о возможности вооружения наших бойцов
    Такие решения должны были быть подготовлены и приняты еще год назад! fool Кто и как ответит за бардак?
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 07:52
    +2
    Скользко все это, да я сам выступал за создание дружин но по СОДЕЙСТВИЮ в охране объектов, но ни коим образом не вооружать гражданских с непредсказуемыми последствиями его применения, пусть они и с опытом службы в армии, но это оружие и оно стреляет во все стороны. Все таки охрана границ страны это приоритетная задача регулярных частей армии, а иначе зачем мы платим налоги на ее содержание, если защищать себя от вооруженного нападения врага тоже должны сами ? Нет уж, если это СВО то будьте добры исполнять функции государства, а если это отечественная война тогда и статус СВО должен измениться.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 07:56
      +4
      В Швейцарии почти у всех мужчин дома храниться боевое оружие,и ничего ,не перестреляли друг друга.А у наших властей панический стах перед мужиком с ружьём.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 08:01
        -1
        Вы про какие ружья спрашиваете ? Есть охотничье оружие, даже нарезное полуавтоматическое и вам уже сегодня вполне можно его приобрести при соблюдении определенных правил и никто вас не боится, а тут речь идет о раздаче автоматического оружия и РПГ, на территорию Белгородской области вторглись регулярные части противника, а не любители охотники, у них были БМП и танк, вы предлагаете пустить против них ополченцев с "коктейлями Молотова"?
        1. ASAD
          ASAD Сегодня, 08:05
          +2
          Данные правила каждый год сильно ужесточаются.
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:53
    +2
    С нашей стороны обеспечены все условия для подготовки дружинников и создания мест хранения оружия и нужных боеприпасов. Необходимо принятие общего политического и законодательного решения о возможности вооружения наших бойцов. Подчеркнул Старовойт
    Пока все разговоры. Хотелось бы конкретных решений от соответствующих властей, а не выражать "обеспокоенность", как это делает прессекретарь В.Путина.
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:53
    +2
    Российские граждане, записывающиеся добровольцами в формирования территориальной обороны, должны иметь возможность применения оружия во время военного положения и при проведении контртеррористических операций.

    Слова не мальчика, а мужа.
    Дружинников обучают тактике ведения боя, использованию автоматического оружия, гранатометов и противотанковых ракетных комплексов, медицинской подготовке.

    А вот это очень правильно!
    Необходимо принятие общего политического и законодательного решения о возможности вооружения наших бойцов

    Надеюсь, что за правительством не заржавеет. Все таки должны сообразить, что иначе так и будем вылавливать всякие дрг уже после нанесения ими удара.
  5. IlgizL
    IlgizL Сегодня, 07:53
    +2
    Если бы население как в швейцарии имело бы условия владения своего оружия и могло бы им пользоваться легально посещая полигоны был бы уже сделан минимум для отражения любой агрессии от Калиниграда до Чукотки. Но это же надо доверять своему народу.
  6. Lykases1
    Lykases1 Сегодня, 08:03
    +1
    Ну и отлично. Созданные батальоны становятся структурой МО, по сути армейскими подразделениями. Им начисляют зарплату, потому что охрана границ Родины и работа удивительно плохо сочетаются. Получается та же армия, только из добровольцев, под командованием кадровых военных. Все остальные вооружения считаю не правильным. Не хотят проводить мобилизацию? Вот к вам пришли добровольцы. Не годятся такие ребята на фронт - пусть охраняют границу. Но это должна быть армия. А то у нас любят удивительные решения - только бы не платить и не нести ответственность
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:03
    +1
    Тут вопрос вот в чем - был закон о казаках, кстати, казаки реально воюют с 2014 года... Вон на последнем параде кстати прошли... А толку нет нихрена. Нет никакого толком организованного казачества в приграничье, а между прочим, казаки этим и занимались. Вопрос - хренли вы там в госдуре делаете до сих пор, у вас ни закона о ЧВК ни закона об отрядах самообороны в приграничье, то есть казаках, они как держались на указе президента, с которым их нахрен все посылают, так и продолжается.
    По уму должно быть так, создаем на белгородчине отряд, по закону о казачестве, кторого нет. Старший - допустим губер. Перипись участников, обязанности, обеспечение оружием, четко прописанные обязанности и ответственность
    Где это все, а?
    ПиСи: и их дело - патрули и максимум мирняк вывести. Танки жечь должны не они, вообще-то
  8. михаил3
    михаил3 Сегодня, 08:06
    +2
    Да не может быть!) С месяц назад моему знакомому, отставному военному, предложили возглавить нечто вроде народной дружины. Для борьбы с украинскими ДРГ. Мол будете ходить вокруг режимных обьектов, выявлять... Человек немножко того... очешуел.
    Сказал - вот идет украинский шпион. Он, ясное дело, не один, и терять им особо нечего, так что оружие им украинское правительство дало. А нам? С этой самой народной дружиной? Вот мы кого то выявили. Выявленный достает ствол. А я выставляю вперед допущенное мне оружие - строгий указательный палец. И грозно говорю ПИУ-ПИУ! На моих похоронах чиновники скажут много прочувствованных слов...
    Ребята... Оружие вы у народа отобрали. Извините, но пусть воюют те, у кого оно есть. К народу обращаться за содействием подло. Вам к подлости не привыкать, но тут какая штука - народ ее тоже прекрасно видит. Из кого там "сформированы силы"? Из самоубийц? Люди, закономерно, ждут, что получат вооружение и снаряжение. Как минимум на уровне среднего мотострелка. Иначе какие ж это будут "силы"? Это будет заграждение из трупов.
    Или распускайте их поскорее, пока до людей не дошло, что вы там творите, или вооружайте и начинайте тренировки. Поскорее...
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 08:23
      0
      что вы там творите, или вооружайте и начинайте тренировки. Поскорее...

      Это точно, поскорее...В 1914 году народ вооружили и ... хорошо в стране советской жить. Власть больше всего боится своих чем вукраинцев, а то оденем галоши и организуем "флешмоб".
      1. михаил3
        михаил3 Сегодня, 08:27
        0
        Цитата: Konnick
        В 1914 году народ вооружили и .

        Ваше знание истории просто восхищает)) Народ в 1914 никто не вооружал. Его просто не разоружали, до шестидесятых годов прошлого века идея разоружения народа никому и в голову не приходила) И знаете что? При серьезной власти вооруженный народ никакая не угроза государству, это доказано тысячелетиями. Вот когда власть мутирует в дерьмо...
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:14
    +1
    А сделать, как в Швейцарии, чтобы у каждого бойца теробороны, дома стояло закреплённое за ним оружие слабо? Я уж молчу, что в Израиле 18 летняя девчонка идет в увольнение и тащит на себе штатный пулемёт Негев. Так не доверять своему народу: позор!
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 08:25
    0
    Напомним, что в Белгородской и Курской областях уже сформированы силы территориальной обороны. Добровольцы проходят обучение на полигонах Министерства обороны РФ и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии), а также на базах ЧВК «Вагнер». Дружинников обучают тактике ведения боя, использованию автоматического оружия, гранатометов и противотанковых ракетных комплексов, медицинской подготовке.

    Дружинникам, на полигонах хотя бы, оружие выдают? Стрельбы организуют? Технику позволяют использовать? Обучать то могут и в аудиториях по плакатам и под конспектирование...
  11. НСВ
    НСВ Сегодня, 08:27
    0
    Давно пора!!!В Белгородской,Курской областях много военных пенсионеров!!!Их не надо учить приёмам обращения с оружием!!!
  12. Адрей
    Адрей Сегодня, 08:31
    0
    Что за странный хват оружия у бойца на фото? Кто нибудь может прокомментировать?