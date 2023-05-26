Губернатор Курской области предложил наделить добровольцев территориальной обороны правом использования оружия в ряде случаев

Российские граждане, записывающиеся добровольцами в формирования территориальной обороны, должны иметь возможность применения оружия во время военного положения и при проведении контртеррористических операций. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в беседе с РБК.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков по итогам недавнего диверсионного рейда ВСУ в регион предложил вооружить сформированные в регионе батальоны территориальной обороны. Гладков отметил, что в области сейчас ищут законные основания для предоставления ополченцам такой возможности. Курский губернатор с этими словами согласился и рассказал о проводимой в регионе работе.
С нашей стороны обеспечены все условия для подготовки дружинников и создания мест хранения оружия и нужных боеприпасов. Необходимо принятие общего политического и законодательного решения о возможности вооружения наших бойцов
- подчеркнул Старовойт в беседе с РБК.
По словам главы региона, закрепленное за дружинником оружие должно находиться там и выдаваться для обслуживания и проведения учебных стрельб, либо в случае возникновения необходимости его использования при введении военного положения, проведении контртеррористической операции.
Напомним, что в Белгородской и Курской областях уже сформированы силы территориальной обороны. Добровольцы проходят обучение на полигонах Министерства обороны РФ и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии), а также на базах ЧВК «Вагнер». Дружинников обучают тактике ведения боя, использованию автоматического оружия, гранатометов и противотанковых ракетных комплексов, медицинской подготовке.