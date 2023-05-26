Глава комитета Госдумы Андрей Картаполов предложил применить опыт КТО на Северном Кавказе для охраны границы с Украиной

Для охраны границы с Украиной необходима координация всех силовых ведомств, эту функцию может взять на себя объединенный штаб, заявил глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов.
Генерал предложил не искать какие-то сложные решения ситуации с охраной границ с Украиной, а воспользоваться уже имеющимся опытом. По его словам, в той же Белгородской области находится достаточной количество силовиков из различных ведомств, но они не имеют единого командования. Поэтому необходимо создать объединенный штаб, куда будут входить представители всех силовых ведомств, вот он то и будет координировать все действия.
Опыт создания таких штабов у Минобороны есть, достаточно вспомнить проведение контртеррористических операций на Северном Кавказе.
То есть создается объединенный штаб, и ему подчиняются все силовики, все структуры, которые есть на территории. Он самодостаточен, у него есть все необходимые силы и средства, для того чтобы реагировать на какие-то события
- приводит РБК слова Картополова.
Комментируя возможность вооружить подразделения территориальной обороны, созданные в регионах, генерал заявил, что для этого необходимо придать им какой-то правовой статус. Как один из вариантов он предложил привязать подразделения теробороны к местным отделам МВД или ФСБ. По его словам, идея с вооружением теробороны правильная, но ее необходимо окончательно оформить.
Здесь нужно определиться, а для этого нужно политическое решение. Законодатели готовы рассмотреть любые варианты
- добавил он.