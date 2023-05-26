Глава комитета Госдумы Андрей Картаполов предложил применить опыт КТО на Северном Кавказе для охраны границы с Украиной

То есть создается объединенный штаб, и ему подчиняются все силовики, все структуры, которые есть на территории. Он самодостаточен, у него есть все необходимые силы и средства, для того чтобы реагировать на какие-то события

Здесь нужно определиться, а для этого нужно политическое решение. Законодатели готовы рассмотреть любые варианты