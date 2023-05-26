Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава комитета Госдумы Андрей Картаполов предложил применить опыт КТО на Северном Кавказе для охраны границы с Украиной

18
Глава комитета Госдумы Андрей Картаполов предложил применить опыт КТО на Северном Кавказе для охраны границы с Украиной

Для охраны границы с Украиной необходима координация всех силовых ведомств, эту функцию может взять на себя объединенный штаб, заявил глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов.


Генерал предложил не искать какие-то сложные решения ситуации с охраной границ с Украиной, а воспользоваться уже имеющимся опытом. По его словам, в той же Белгородской области находится достаточной количество силовиков из различных ведомств, но они не имеют единого командования. Поэтому необходимо создать объединенный штаб, куда будут входить представители всех силовых ведомств, вот он то и будет координировать все действия.

Опыт создания таких штабов у Минобороны есть, достаточно вспомнить проведение контртеррористических операций на Северном Кавказе.

То есть создается объединенный штаб, и ему подчиняются все силовики, все структуры, которые есть на территории. Он самодостаточен, у него есть все необходимые силы и средства, для того чтобы реагировать на какие-то события

- приводит РБК слова Картополова.

Комментируя возможность вооружить подразделения территориальной обороны, созданные в регионах, генерал заявил, что для этого необходимо придать им какой-то правовой статус. Как один из вариантов он предложил привязать подразделения теробороны к местным отделам МВД или ФСБ. По его словам, идея с вооружением теробороны правильная, но ее необходимо окончательно оформить.

Здесь нужно определиться, а для этого нужно политическое решение. Законодатели готовы рассмотреть любые варианты

- добавил он.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 07:56
    +2
    Генерал предложил не искать какие-то сложные решения ситуации с охраной границ с Украиной, а воспользоваться уже имеющимся опытом.
    А разве этот опыт еще не применили ? И почему ? Или как всегда бюрократия задавила свежие идеи, ведь лучше по старинке сидеть ничего не делать.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:04
      +6
      Глава комитета Госдумы Андрей Картаполов предложил применить опыт КТО на Северном Кавказе для охраны границы с Украиной


      Шёл второй год СВО.
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 08:14
        +1
        Шёл второй год СВО.


        Для охраны границы с Украиной необходима координация всех силовых ведомств, эту функцию может взять на себя объединенный штаб
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:19
      +1
      Вы наверное будете удивлены, но генералам очень не выгодна победа, где бы она не была. Кто был в Чечне не соврут
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:56
    +2
    Как один из вариантов он предложил привязать подразделения теробороны к местным отделам МВД или ФСБ. По его словам, идея с вооружением теробороны правильная, но ее необходимо окончательно оформить.

    Здесь нужно определиться, а для этого нужно политическое решение. Законодатели готовы рассмотреть любые варианты

    - добавил Картополов.

    Ну, вот. В продолжении предыдущего материала. И в этом ведомстве, МО РФ, ссылаются на политическое решение. А его принимать нужно было ещё позавчера)).
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 08:10
      +2
      Что то, с политическими решениями, в России совсем плохо. Начать СВО смелости хватило, а потом какой то ступор напал, то жесты доброй воли то перегруппировки, то отходы на удобные позиции, гарантии безопасности оберклоуну. Ну, а "дырявая" граница со страной 404 это вообще в голове не укладывается. Ощущение что руководство страны не хочет понимать, что это полноценная война и полумерами победить невозможно. hi
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 08:17
        0

        Лешак (Леший)
        Сегодня, 08:10
        НОВЫЙ

        0
        Что то, с политическими решениями, в России совсем плохо. Начать СВО смелости хватило, а потом какой то ступор напал, то жесты доброй воли то перегруппировки, то отходы на удобные позиции, гарантии безопасности оберклоуну. Ну, а "дырявая" граница со страной 404 это вообще в голове не укладывается. Ощущение что руководство страны не хочет понимать, что это полноценная война и полумерами победить невозможно.
        Моё, hi Вам! Целиком и полностью, как говорят, согласен. Меня самого "начинают терзать смутные сомнения"... Но ясно одно - надо идти до конца, и Победа только наша!
    2. lisikat2
      lisikat2 Сегодня, 08:13
      +1
      Какое на фиг политическое решение?
      Пока, примут это решение, сколько воды утечет?
      Сегодня, в пятом часу ночи, их беспилотник атаковал мой город! Кажется, в 6 км от моего дома? Сейчас, буду уточнять
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 08:22
        0

        lisikat2 (Kатенька-Катюша)
        Сегодня, 08:13
        НОВЫЙ

        0
        Какое на фиг политическое решение?
        Пока, примут это решение, сколько воды утечет?
        Сегодня, в пятом часу ночи, их беспилотник атаковал мой город! Кажется, в 6 км от моего дома? Сейчас, буду уточнять
        Но без него, "политического решения", невозможны НИ КАКИЕ государственные задачи. Такова система.
        По поводу атаки беспилотника, примите сожаления.
        Враг он всегда враг. И он коварен. Особенно в связке укронацисты-наглы-мерикатосы.
  3. Плюфик
    Плюфик Сегодня, 07:57
    -1
    Вот что у нас получается, так это создавать "штабы". А дееспособные, мотивированные подразделения - это потом, как получится.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:01
      0
      Ага, насоздают штабов, а координация между ними на уровне голубиной почты и дымовых сигналов. Это если ещё штабные вообще захотят какой то реальной движухи.
  4. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 08:01
    0
    Вот этим и должна была изначально и заниматься в т.ч. Росгвардия , а не входить в Украину колоннами...
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:03
    0
    Глава комитета Госдумы Андрей Картаполов предложил применить опыт КТО на Северном Кавказе для охраны границы с Украиной
    fool fool Он бы предложил применить опыт АТО, это ему ближе.
    По его словам, в той же Белгородской области находится достаточной количество силовиков из различных ведомств, но они не имеют единого командования. Поэтому необходимо создать объединенный штаб, куда будут входить представители всех силовых ведомств, вот он то и будет координировать все действия.
    fool Вот молодца и делать ничего не надо подписал бумажку и все уже есть. feel
    fool Воевать придется не с террористами и их пукалками, а с воинскими подразделениями, и здесь нужны совсем другие средства, вплоть до минометов, артиллерии и танков. Вот рота входила, а завтра батальон. А против них ДПСники. fool
  6. divan
    divan Сегодня, 08:11
    -1
    тут главное штабов побольше создать и поместить их подальше от граница ( например в районе Красноярска) ,А на границу встанут трактористы с молотками и гаечными ключами и бабы с голыми грудями и черенками от лопат !
  7. Sadok
    Sadok Сегодня, 08:23
    0
    народная мудрость про дубы и оборону не устареет никогда. валежник они разрешили собирать. из валежника нормальные рОжки для рогатки не получатся, надо яблоню или грушу, а лучше вишню. инго вооружения от этих с дубами не получишь и не дождешься.

    КТО он вспомнил... а "правильным" душманам кто оружие то выдавал? вот... сами они его покупали. дятел трехмоторный
  8. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 08:24
    0
    За всю историю человечества такого не было. Путин с Зеленским изобрели новое слово в дипломатии. Местами линия фронта, а местами относительно мирная граница. Вот ещё вопрос автомобили с украинскими номерами на дорогах Москвы это что?
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 08:29
    0
    Комментируя возможность вооружить подразделения территориальной обороны, созданные в регионах, генерал заявил, что для этого необходимо придать им какой-то правовой статус. Как один из вариантов он предложил привязать подразделения теробороны к местным отделам МВД или ФСБ. По его словам, идея с вооружением теробороны правильная, но ее необходимо окончательно оформить.

    Но про 3000 в 7 батальонах, которые с ноября 2022-го года в Белгородской области подготовили, уже сказано же. А теперь пора подумать, какой им статус придать.
    Не прошло и полгода. (((
  10. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 08:30
    0
    Читаешь такие новости и еще страшнее становится!
    Самое главное, что все эти дженераль упархают в Париж , когда кипишь в России пойдёт.
    «Все гнило в Датском королевстве» (с)