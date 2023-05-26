Военное обозрение
Войти Регистрация

Украина с использованием западного оружия пытается реализовать задачу по лишению России преимущества в воздухе и на море

12
Украина с использованием западного оружия пытается реализовать задачу по лишению России преимущества в воздухе и на море

Завершая разговоры о «весеннем» контрнаступлении, которое, по словам одних украинских чиновников «уже идёт», по словам других – «вот-вот начнётся», тема для киевского режима переходит в разряд «летнего контрнаступления». Это тревожит западных кураторов киевского режима и основных спонсоров войны, которые пока так и не смогли продемонстрировать своему электорату военных успехов Украины на поле боя.


Соответственно, приходится всё сложнее, особенно на фоне начавшейся череды рецессии в странах ЕС, объяснять, сколько ещё нужно танков, ракет, дронов и прочего оружия и техники, чтобы «Украина добилась победы над Россией». При этом честно на Западе никто из чиновников не собирается признаваться в том, что на данном этапе основная задача – в поддержании непрекращающегося вооружённого конфликта на границах России, причём с возможными атаками территории самой России (той территории, которую таковой признаёт сам Запад).

К настоящему моменту стало понятно, что перед украинскими войсками поставлена задача реализовать попытку лишения России преимущества в воздухе и на море. Для этого с использованием западного вооружения уже осуществляются попытки атаковать российские аэродромы, расположенные в том числе за несколько километров от линии боевого соприкосновения. Один из свежих примеров – аэродром Морозовск в Ростовской области, где буквально несколько часов назад был осуществлён перехват вражеского воздушного объекта (по одним данным – БПЛА, по другим – ракеты).

Среди примеров на воде – продолжение атак на российские боевые корабли. Речь идёт о попытке атаковать российский корабль «Иван Хурс», на который направлялись как минимум три морских дрона, предположительно, британского производства.

Накануне в сети появилась видеозапись с борта одного из дронов, который подошёл вплотную к кормовой части «Ивана Хурса». На этом видео обрывается. При этом сам корабль ВМФ РФ находился за сотни морских миль от побережья Украины. При учёте относительно небольшой дальности применения морских дронов это может говорить о том, что эти беспилотники отправлялись для нанесения удара вовсе не с побережья Украины. Рассматриваемый вариант – с борта одного из сухогрузов, который используется для реализации пресловутой «зерновой сделки».

Пытаясь нанести как можно больший ущерб авиации ВКС РФ и корабельному составу ВМФ, Украина старается добиться получения истребителей, чтобы уже после этого перейти к многократно анонсированному наступлению.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 08:04
    0
    Да, с кораблём забавно вышло. Сначала видосик с бабахом и комментами "красавчики", а спустя время второй видосик где "второй день рождения".

    Ну и да. Если морской дрон запустили с "мимопроходящего" корабля, а реальность такой фишки при современных технологиях(а помните юморной ролик с калибром из контейнера?) такое давно ещё предполагали, это повлечёт гигантские расходы на оборону при нашей много где даже не заселённой территории.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:09
      0
      Перелома в воздухе они врял ли получат, а вот пускать с них крылатые ракеты которые они получат с Запада и усиливать свою систему ПВО они будут однозначно. Все бы ничего, но при таком раскладе на Украину без сомнения приедут западные спецы и будут использоваться аэродромы НАТО в Европе, а мы чем ответим ? Тут глубокая озабоченность уже не поможет, надо будет решать и начинать атаку на структуру НАТО
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 08:19
        +3
        В моём понимании, им не требуется перелом, достаточен паритет. Что до спецов наты. Да они давно часть её, прокси-война как уже было много раз заявлено. А на счёт натовских аэродромов. Наш президент как то заявил, что даже если при провокации в Чёрном море, РФ утопила бы тот английский эсминец, атомной войны не случилось бы.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:23
        0
        Перелом в воздухе,да- маловероятен.Для этого нужны сотни истребителей-бомбардировщиков.А на море пока идет зерновой позор,то все не так однозначно.Преимущество только в морских носителях "Калибров".Все остальное -страны НАТО обеспечивают
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:05
    +2
    "...После нас тишина...", а иначе никак.
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:14
    +2
    Один из свежих примеров – аэродром Морозовск в Ростовской области, где буквально несколько часов назад был осуществлён перехват вражеского воздушного объекта (по одним данным – БПЛА, по другим – ракеты).
    ВСЕ НАШИ аэродромы!!!, по крайней мере на 2000 км. от ненужной, ПРОСТО ОБЯЗАНЫ быть защищены многослойной системой ПВО. Или я тогда чего то совсем не понимаю. request
  4. donavi49
    donavi49 Сегодня, 08:19
    0
    «Иван Хурс», на который направлялись как минимум три морских дрона, предположительно, британского производства.


    Это гаражные дроны 1 поколения, что и видно на видео от МО. Их строят по программе донатов от Юнайтед24.



    Второе поколение и Толока (подводный БПЛА с мачтой управления) пока не дебютировали.


    Толока уже купалась и есть физически. 100 км дальность с несколькими режимами хода (крейсер и атака).


    У этих 1-2 поколения катеров дальность декларируется до 500 км. Управление через спутниковые системы то есть никакого лимита на дальность, хоть с Флориды управлять можно.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:22
      0
      Не знал, спасибо. Ну, поздравляю нас и наши ВС. Вам будет чем заняться на работе.
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:23
    0
    которые пока так и не смогли продемонстрировать своему электорату военных успехов Украины на поле боя

    кого когда интересовал электорат? what
  6. SwR9
    SwR9 Сегодня, 08:24
    +1
    Почему на аэродромах не строят ангары для стоянки всех самолетов, которые стоят под открытым небом?
  7. Илия
    Илия Сегодня, 08:31
    0
    Новый корабль. Вероятно ему необходимо более эффективное вооружение. Пока, конечно, "тумбы" в этом случае справились. Но это было в почти штилевом море, и при хорошей погоде.
    Вооружение — от двух до четырех установок МТПУ (морская тумбовая пулеметная установка) с крупнокалиберными пулеметами. В качестве усиления ПВО корабля к МТПУ добавлены переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла».
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:32
    0
    А разве у кого-то были сомнения, что Киев будет использовать все имеющиеся в наличии средства для нанесения ущерба хотя бы отдельными "уколами" ВС РФ и гражданской инфраструктуре? Параллейно проходит тестирование, что действует эффективно, а что требует замены на более новые образцы техники. От сюда планируются и новые поставки вооружений из-за рубежа.