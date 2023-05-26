Украина с использованием западного оружия пытается реализовать задачу по лишению России преимущества в воздухе и на море

Завершая разговоры о «весеннем» контрнаступлении, которое, по словам одних украинских чиновников «уже идёт», по словам других – «вот-вот начнётся», тема для киевского режима переходит в разряд «летнего контрнаступления». Это тревожит западных кураторов киевского режима и основных спонсоров войны, которые пока так и не смогли продемонстрировать своему электорату военных успехов Украины на поле боя.
Соответственно, приходится всё сложнее, особенно на фоне начавшейся череды рецессии в странах ЕС, объяснять, сколько ещё нужно танков, ракет, дронов и прочего оружия и техники, чтобы «Украина добилась победы над Россией». При этом честно на Западе никто из чиновников не собирается признаваться в том, что на данном этапе основная задача – в поддержании непрекращающегося вооружённого конфликта на границах России, причём с возможными атаками территории самой России (той территории, которую таковой признаёт сам Запад).
К настоящему моменту стало понятно, что перед украинскими войсками поставлена задача реализовать попытку лишения России преимущества в воздухе и на море. Для этого с использованием западного вооружения уже осуществляются попытки атаковать российские аэродромы, расположенные в том числе за несколько километров от линии боевого соприкосновения. Один из свежих примеров – аэродром Морозовск в Ростовской области, где буквально несколько часов назад был осуществлён перехват вражеского воздушного объекта (по одним данным – БПЛА, по другим – ракеты).
Среди примеров на воде – продолжение атак на российские боевые корабли. Речь идёт о попытке атаковать российский корабль «Иван Хурс», на который направлялись как минимум три морских дрона, предположительно, британского производства.
Накануне в сети появилась видеозапись с борта одного из дронов, который подошёл вплотную к кормовой части «Ивана Хурса». На этом видео обрывается. При этом сам корабль ВМФ РФ находился за сотни морских миль от побережья Украины. При учёте относительно небольшой дальности применения морских дронов это может говорить о том, что эти беспилотники отправлялись для нанесения удара вовсе не с побережья Украины. Рассматриваемый вариант – с борта одного из сухогрузов, который используется для реализации пресловутой «зерновой сделки».
Пытаясь нанести как можно больший ущерб авиации ВКС РФ и корабельному составу ВМФ, Украина старается добиться получения истребителей, чтобы уже после этого перейти к многократно анонсированному наступлению.