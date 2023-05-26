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Пресса США: Администрация Байдена готовит новый пакет военной помощи Украине на 300 млн. долларов

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Пресса США: Администрация Байдена готовит новый пакет военной помощи Украине на 300 млн. долларов

Соединенные Штаты остаются основным поставщиком вооружений Украине уже довольно длительное время, пока остальные союзники по НАТО выгребают последнее, что еще осталось в арсеналах. Как сообщает агентство Reuters, Белый дом готовит очередной пакет военной помощи для Киева.


По данным агентства, ссылающегося на неназванные источники, в пятницу, 26 мая, администрация Джо Байдена планирует объявить о выделении очередного пакета военной помощи Украине. Однако не исключается, что объявление перенесут на следующую неделю. На этот раз Белый дом выделяет 300 млн. долларов на закупку вооружений для украинской армии. По имеющимся данным, основу данной поставки составят боеприпасы.

В Пентагоне пока никак не комментируют очередную поставку, но источники подтверждают подготовку отправки на Украину управляемых ракет GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также артиллерийских боеприпасов. Что еще войдет в отправку, пока не известно. Данная военная помощь будет взята из арсеналов Пентагона, поэтому разрешения Конгресса США здесь не требуется.

В новый пакет военной помощи войдут управляемые ракеты GMLRS для РСЗО HIMARS, а также боеприпасы для других вооружений

- приводит агентство слова источника.

Как ранее заявили в Пентагоне, США с начала российской спецоперации, предоставили Украине вооружений и другой военной помощи на 37 млрд долларов. В Вашингтоне хотели бы увидеть отдачу от этих поставок, поэтому Киев должен провести удачное контрнаступление. В случае неудачи военные поставки могут значительно сократиться.
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1 комментарий
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:24
    -1
    ещё про какой-то госдолг штатов вещать будут.... wassat