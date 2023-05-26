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В ВВС США озвучили планы по закупке истребителей шестого поколения NGAD

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В ВВС США озвучили планы по закупке истребителей шестого поколения NGAD

Пентагон объявил тендер на поставку истребителей шестого поколения, победитель будет определен в 2024 году и он будет один. Как заявили в ВВС США, принято решение закупать самолеты у одного подрядчика.


Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что по планам Пентагона, закупка истребителей шестого поколения будет производиться у одного подрядчика, но не назвал компании, участвующие в тендере на потенциальные поставки самолета. По данным журнала Popular Mechanics, речь может идти о Lockheed-Martin, Boeing или Northrop Grumman. Именно эти компании считаются основными претендентами на контракт с ВВС США.

А закупить американские военные желают от 200 до 250 истребителей нового поколения, которые в перспективе должны заменить истребители пятого поколения F-22. По предварительным данным, разработка самолета в рамках программы Next Generation Air Dominance - NGAD обойдется Пентагону в 16 млрд долларов, но это гораздо дешевле, чем эксплутационные расходы на F-22 и F-35.

Ранее в ВВС США сообщили, что намерены заключить первый контракт на производство самолета шестого поколения уже в 2024 году, сразу же после объявления итогов тендера. Заявлялось, что Пентагон намерен получить сразу две модификации нового самолета для действий в разных зонах, но как будет на самом деле никто не знает, информация не раскрывается.

В планах военных создание тяжелого истребителя для действий в Индо-Тихоокеанском регионе и легкого для действий на европейском театре военных действий. Версии будут различаться боевой нагрузкой и дальностью полета, но при этом оба должны быть многоцелевыми, т.е. способными вести воздушный бой и наносить удары по наземным целям. Как будет на самом деле никто не знает, информация не раскрывается. В Пентагоне планируют, что новые самолеты станут "доминирующими системами" в воздухе и смогут входить в зоны повышенной ПВО противника, чтобы наносить удары по важнейшей инфраструктуре.
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12 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:53
    +1
    Пока они определятся с компаниями ,вполне возможно что им придётся включать в тендер - ОАК. bully Гипер на бумаге они уже вовсю принимают на вооружение,носители готовы, осталось только ракеты загрузить.Только Пентагон по всем ангарам ищет где они ,они должны где-то быть.Должны.Просто на негре Остине не видно ,как он краснеет от зла ,когда говорит о гипперзвуке.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 08:57
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Пока они определятся с компаниями ,вполне возможно что им придётся включать в конкурс - ОАК

      Не, врядли... Зачем кукурузоводческому совхозу с джазовой самодеятельностью. расположенному на задворках Империи, аж за океаном - истребители? Комбайны еще ладно, коль негров на уборку не хватает
      1. Наган
        Наган Сегодня, 09:45
        +2
        Цитата: Bingo
        негров на уборку не хватает

        Негров на уборку больше нет, с тех пор как они стали Африканскими Американцами. Им дали пособия, и необходимости работать у них больше нет. Так что сидят на пособиях, покуривают травку или че посерьезней, а коль пособия не хватает, они недостающее наворуют, или награбят, или наркотой наторгуют. 13% населения ответственны за более 50% преступности.
  2. Б-15
    Б-15 Сегодня, 08:54
    -2
    Сильно озаботились воздушным доминированием на Тихом океане. F18 и F15 уже в чём то проигрывают нашим и китайским истребителям. А без авиации США не смогут удержать регион за собой.
    F22 и F35 малочисленны и/или слишком дорогостоящи для постоянного несения дежурств.
    Желание подвести итоги конкурса в конце 2024 года понятны. А вот насколько 3 компании реально готовы представить опытные образцы для выбора?
    Или всё будут определять картинки?
    А как они решили вопрос применения оружия на гиперзвуковых скоростях?
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:02
      +7
      F35 малочисленны


      Под 1000 машин выпущено из которых около 450 у американцев + у Японии и Австралии под сотню из 200+ заказанных. Ну прямо очень малочисленные.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:09
    0
    Лучше бы объяснили чем самолет 6 поколения будет отличаться от самолета 5 поколения и как эта разница повлияет на превосходство в воздухе? Планы разработать тяжелый для Индо-Тихоокеанского региона, а легкий для европейского театра военных действий говорят о том где конкретно в ближайшее время собираются интенсивно воевать, а где просто защищать воздушное пространство?
    1. cmax
      cmax Сегодня, 09:26
      -2
      Цитата: rotmistr60
      Лучше бы объяснили чем самолет 6 поколения будет отличаться от самолета 5 поколения и как эта разница повлияет на превосходство в воздухе? Планы разработать тяжелый для Индо-Тихоокеанского региона, а легкий для европейского театра военных действий говорят о том где конкретно в ближайшее время собираются интенсивно воевать, а где просто защищать воздушное пространство?

      Новая электроника, новые материалы, новые двигатели, новые стандарты обмена данными и новая защищённая связь, новый шлем пилота с новой системой отображения окружающей обстановки, работа с беспилотниками. И много много другого. С учётом, что наше пятое поколение в зачаточном состоянии, точнее в минимальных количествах, то и говорить и сравнивать особо нечего. Можно только молча завидовать.
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 09:11
    +1
    Не понял, как это - разработка нового типа самолёта обойдётся дешевле эксплуатации двух старых типов?
    В огороде бузина, а в Киеве дядька?
    1. Виктор Сергеев
      Виктор Сергеев Сегодня, 09:21
      +1
      Все верно, половина будет украдена сразу и поделена между лоббистами и руководством Пентагона. Потом эта сумма будет еще увеличена раза в 2-3 и опять украдена, в результате выпустят штук двадцать, которые будут стоить как двадцать F15, а работать будут как раз последние. Повториться история с F22.
    2. Розмари
      Розмари Сегодня, 10:03
      0
      Цитата: Кот Александрович
      Не понял, как это - разработка нового типа самолёта обойдётся дешевле эксплуатации двух старых типов?
      В огороде бузина, а в Киеве дядька?

      Неправильный перевод из журнала Popular Mechanics.
      ВО пишет "По предварительным данным, разработка самолета в рамках программы Next Generation Air Dominance - NGAD обойдется Пентагону в 16 млрд долларов, но это гораздо дешевле, чем эксплутационные расходы на F-22 и F-35."

      А надо было написать "По предварительным данным, разработка самолета в рамках программы Next Generation Air Dominance - NGAD обойдется Пентагону в 16 млрд долларов, однако эксплуатационные расходы на новый самолет будут гораздо ниже, чем эксплуатационные расходы на F-22 и F-35"
  5. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 09:19
    +2
    Что главное для Пентагона? Правильно, украсть побольше денег, а для этого нужна хрень подороже и покруче, при том, что она собственно в реальности не будет лучше предыдущей, не будет нужна, ну разве, что для показа в фильмах Марвел в качестве очередного самолета, по типу F22.
  6. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 09:42
    0
    Цитата: tralflot1832
    Пока они определятся с компаниями ,вполне возможно что им придётся включать в тендер - ОАК.

    Пока они будут определятся,мы Су 57 навыпускаем ,уже с 2018 года начали их делать,скоро как сосиски будут из конвейера вылетать.
    А п и н д о с ы скоро памперсы побегут менять от количества Су 57 у нас и свернут программу самолёта шестого поколения