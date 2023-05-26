Стороны конфликта в Судане обвиняют друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня

Вступившие в вооруженный конфликт друг с другом армия Судана и Силы быстрого реагирования страны (бывшее арабское племенное ополчение) выдвинули взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня. Об этом сообщают арабские СМИ.
Ранее в Саудовской Аравии была достигнута договоренность о прекращении огня между правительственными войсками и силами быстрого реагирования Судана. Но недельное перемирие было нарушено сразу же после вступления его в силу. Пока в Джидде (Саудовская Аравия) находились представители сторон конфликта, в Хартуме, столице Судана, вновь начались артиллерийские обстрелы и авиаудары.
Напомним, что вооруженное противостояние между сторонами конфликта началось 15 апреля 2023 года. Боевые действия идут как в регионах, так и в столице страны. В результате вооруженного конфликта уже погибло большое количество мирных жителей, наблюдается ухудшение гуманитарной ситуации в стране.
Недавнее прекращение огня позволило несколько улучшить условия жизни мирных граждан. Многие суданцы впервые за несколько недель смогли выйти из своих жилищ, чтобы пополнить запасы воды и еды, а также обратились за медицинской помощью. Однако затем перемирие было нарушено.
Командующий Силами быстрого реагирования генерал Мохаммед Хамдан Дагло обвинил в нарушении соглашения о прекращении огня правительственные войска, возглавляемые фактическим главой государства генералом Абделем Фаттахом Аль-Бурханом. Однако вооруженные силы Судана в ответ обвиняют в том же самом Силы быстрого реагирования. То есть, ситуация абсолютно идентична тем, что уже имели место ранее – режим прекращения огня не соблюдается, а стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.
По утверждению наблюдателей из США, в Хартуме было зафиксировано применение артиллерийских систем, беспилотных летательных аппаратов и самолетов. Кроме того, фиксируются боевые действия и в западной провинции страны Дарфур. Власти США пригрозили очередными санкциями, правда, не очень понятно, как они могут исправить ситуацию для мирных жителей.
Эксперт по Судану Алекс де Ваал считает, что вооруженный конфликт в стране является следствием полного провала дипломатии как механизма разрешения проблем и противоречий в стране.