Стороны конфликта в Судане обвиняют друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня

Вступившие в вооруженный конфликт друг с другом армия Судана и Силы быстрого реагирования страны (бывшее арабское племенное ополчение) выдвинули взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня. Об этом сообщают арабские СМИ.Ранее в Саудовской Аравии была достигнута договоренность о прекращении огня между правительственными войсками и силами быстрого реагирования Судана. Но недельное перемирие было нарушено сразу же после вступления его в силу. Пока в Джидде (Саудовская Аравия) находились представители сторон конфликта, в Хартуме, столице Судана, вновь начались артиллерийские обстрелы и авиаудары.Напомним, что вооруженное противостояние между сторонами конфликта началось 15 апреля 2023 года. Боевые действия идут как в регионах, так и в столице страны. В результате вооруженного конфликта уже погибло большое количество мирных жителей, наблюдается ухудшение гуманитарной ситуации в стране.Недавнее прекращение огня позволило несколько улучшить условия жизни мирных граждан. Многие суданцы впервые за несколько недель смогли выйти из своих жилищ, чтобы пополнить запасы воды и еды, а также обратились за медицинской помощью. Однако затем перемирие было нарушено.Командующий Силами быстрого реагирования генерал Мохаммед Хамдан Дагло обвинил в нарушении соглашения о прекращении огня правительственные войска, возглавляемые фактическим главой государства генералом Абделем Фаттахом Аль-Бурханом. Однако вооруженные силы Судана в ответ обвиняют в том же самом Силы быстрого реагирования. То есть, ситуация абсолютно идентична тем, что уже имели место ранее – режим прекращения огня не соблюдается, а стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.По утверждению наблюдателей из США, в Хартуме было зафиксировано применение артиллерийских систем, беспилотных летательных аппаратов и самолетов. Кроме того, фиксируются боевые действия и в западной провинции страны Дарфур. Власти США пригрозили очередными санкциями, правда, не очень понятно, как они могут исправить ситуацию для мирных жителей.Эксперт по Судану Алекс де Ваал считает, что вооруженный конфликт в стране является следствием полного провала дипломатии как механизма разрешения проблем и противоречий в стране.