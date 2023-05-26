Военное обозрение
Войти Регистрация

Командование ВСУ рассказало о ночных ударах ВС РФ по объектам в Харьковской и Днепропетровской областях

7
Командование ВСУ рассказало о ночных ударах ВС РФ по объектам в Харьковской и Днепропетровской областях

Ударные беспилотные летательные аппараты и ракеты были задействованы в очередной массированной атаке ВС РФ против объектов военного назначения Украины этой ночью. О ночной атаке в привычной для себя форме отчиталось командование ВСУ.


По утверждению украинской стороны, для проведения атаки ВС РФ, помимо ударных дронов, применяли ракеты Х-101/Х-555 и С-300/С-400. Командование ВСУ заявляет, что по Украине выпустили 17 ракет и 31 ударный беспилотник. Они поражали цели на территории Харьковской и Днепропетровской областей.

Статистика ВСУ вполне ожидаема: сообщается о запуске 10 крылатых ракет из акватории Каспийского моря, 7 зенитных управляемых ракет С-300 / С-400 из района Токмака (обычно ВС РФ не используют зенитные ракеты против наземных целей, поэтому такое заявление ВСУ, вероятно, ставит своей целью оправдание разрушений, происходящих вследствие работы украинских систем противовоздушной обороны), а также 31 дрона на юге и севере.

В отличие от предыдущих отчетов, украинские военные в этот раз не стали утверждать о том, что все ракеты и дроны якобы были сбиты. Они подчеркнули, что уничтожили 10 крылатых ракет и 23 беспилотника.

Таким образом, семи ракетам и восьми дронам украинское командование «великодушно разрешило» не быть сбитыми в своем пресс-релизе. Иначе слишком неправдоподобными выглядят заверения в том, что сбиты почти все ракеты, при том, что единственная ракета умудряется поражать цели сразу в нескольких регионах страны.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:04
    +2
    Комментарий руководства шаровар можно и не публиковать - сбито 100500 кинжалов, искандеров и балалаек.
    1. Вадим Козьяков
      Вадим Козьяков Сегодня, 09:24
      0
      А также что у нас ракет больше нет, ещё в марте 22 закончились
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:09
    +3
    По себе знаю ,если мишень двоится в глазах надо стрелять не в правую или левую,а надо стрелять посередине между мишенями ,точно попадёшь. drinks
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:27
      +1
      Цитата: tralflot1832
      По себе знаю ,если мишень двоится в глазах надо стрелять не в правую или левую

      Поздно вечером, сидим с батей в беседке, а тот и говорит: "Я вижу три фонаря, а ты ?" я посмотрел вижу тоже три, хотя фонарь один. Вот и думай по какому стрелять.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:54
        0
        Три это круто- может солнечная активность,геомагнитные бури всё затроили? hi Здесь наверно надо стрелять вшестером,кто то да попадёт!?
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:33
    0
    семи ракетам и восьми дронам украинское командование «великодушно разрешило» не быть сбитыми в своем пресс-релизе
    Очевидно результат ударов даже для упоротых не спишешь на падение "обломков сбитых ракет" вот и вынуждены в сообщениях "сбивать" не 100% целей, как заявляли ранее, а 70-80% для правдоподобности. А уничтоженные этой ночью в Киеве несколько пусковых установок ЗРК и РЛС тоже "сбивали" российские ракеты?
  4. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 09:36
    0
    Шарованые СМИ они самые продвинутые.
    Всё знают.
    Где и что.
    Им лично Шойгу и Герасимов озвучивают всё.
    А потом чудо ПВО всё сбивает.
    Страна 404.
    Правда горькая.