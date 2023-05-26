Командование ВСУ рассказало о ночных ударах ВС РФ по объектам в Харьковской и Днепропетровской областях

Ударные беспилотные летательные аппараты и ракеты были задействованы в очередной массированной атаке ВС РФ против объектов военного назначения Украины этой ночью. О ночной атаке в привычной для себя форме отчиталось командование ВСУ.
По утверждению украинской стороны, для проведения атаки ВС РФ, помимо ударных дронов, применяли ракеты Х-101/Х-555 и С-300/С-400. Командование ВСУ заявляет, что по Украине выпустили 17 ракет и 31 ударный беспилотник. Они поражали цели на территории Харьковской и Днепропетровской областей.
Статистика ВСУ вполне ожидаема: сообщается о запуске 10 крылатых ракет из акватории Каспийского моря, 7 зенитных управляемых ракет С-300 / С-400 из района Токмака (обычно ВС РФ не используют зенитные ракеты против наземных целей, поэтому такое заявление ВСУ, вероятно, ставит своей целью оправдание разрушений, происходящих вследствие работы украинских систем противовоздушной обороны), а также 31 дрона на юге и севере.
В отличие от предыдущих отчетов, украинские военные в этот раз не стали утверждать о том, что все ракеты и дроны якобы были сбиты. Они подчеркнули, что уничтожили 10 крылатых ракет и 23 беспилотника.
Таким образом, семи ракетам и восьми дронам украинское командование «великодушно разрешило» не быть сбитыми в своем пресс-релизе. Иначе слишком неправдоподобными выглядят заверения в том, что сбиты почти все ракеты, при том, что единственная ракета умудряется поражать цели сразу в нескольких регионах страны.