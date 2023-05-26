«Балтийский завод» получил контракт на строительство многофункционального судна атомно-технологического обслуживания проекта 22770

Судно атомно-технологического обслуживания проекта 22770 является важным объектом для инфраструктуры Росатомфлота. Перед этим судном будет стоять множество задач: обеспечение операций по перезарядке реакторов атомных ледоколов, хранение свежего и отработавшего ядерного топлива

Судостроительное предприятие "Балтийский завод" получило контракт на строительство многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО) проекта 22770. Соглашение подписано с Росатомфлотом. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации."Балтийский завод", имеющий большой опыт строительства атомных ледоколов, выбран единственным исполнителем государственного контракта на строительство нового судна для обслуживания атомных ледоколов. Постановление правительства о выделении бюджетных инвестиций на строительство головного многофункционального судна и двух серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 в 2023 - 2030 годах было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным в конце декабря прошлого года. Строительство будет вестись также за счет привлечения сторонних инвестиций, бюджет покроет только 50% стоимости судов.Многофункциональное судно атомно-технологического обслуживания (МСАТО) проекта 22770 должно быть введено в эксплуатацию в 2029 году, оно предназначено для замены эксплуатирующегося с 1980 года МСАТО "Имандра" проекта 1948. Новое судно будет обеспечивать эксплуатацию атомных ледоколов, морских судов с ядерной энергетической установкой и плавучих энергоблоков. Судно будет иметь неограниченный район плавания и будет оснащено энергетической установкой общей мощностью 9,28 МВт, как заявляется дизельной.- заявили в Росатомфлоте.В пресс-службе ОСК привели характеристики МСАТО: Длина – 158,8 м, ширина - 26 м, осадка - 7,5 м, мощность ГЭУ – 9,28 МВт (на валах), водоизмещение - 22661 тонна, скорость - 12 узлов.