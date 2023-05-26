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Чехия подписала контракт на поставку шведских боевых машин пехоты CV90 MkIV для замены советских БМП-1 и БМП-2

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Чехия подписала контракт на поставку шведских боевых машин пехоты CV90 MkIV для замены советских БМП-1 и БМП-2

Чехия переходи на западную бронетехнику, контракт на поставку шведских боевых машин пехоты CV90 MkIV подписан. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.


Чешское военное ведомство подписало контракт на поставку боевых машин пехоты CV90 Mk IV и машин на их базе общим количеством 246 единиц, ранее речь шла о 210 бронемашинах с опционом еще на 36. Видимо, в Праге решили закупиться сразу. Производство бронетехники будет развернуто на предприятиях BAE Systems AB/Land Systems Hägglunds AB в Швеции и на предприятиях Чехии. В соглашении определено, что не менее 40% бронетехники произведут чехи.

Все это обойдется Праге в 2,71 млрд. долларов, поставки первых бронемашин планируются уже в 2026 году.

О том, что шведская БМП CV90 Mk IV стала победителем тендера для замены стоящих на вооружении армии БМП-1 и БМП-2 советского производства, длившегося с 2014 года, сообщалось в прошлом году. Всего чехи планировали закупить 210 новых боевых машин пехоты. В тендере участвовали несколько производителей бронетехники, но к 2019 году в финал вышли четыре компании: BAE Systems с БМП CV90 Mk IV, Rheinmetall с БМП KF41 Lynx, Krauss-Maffei Wegmann (KMW) с БМП Puma и General Dynamics с БМП на платформе ASCOD 2.

Позднее из конкурса выбыла БМП Pumа по причине полностью необитаемой башни, такой вариант чехов не устраивал. В 2021 году начались сравнительные испытания CV90 Mk IV, KF41 Lynx и ASCOD 2, по итогам которых Минобороны Чехии выдвинуло новые требования к машинам, что вынудило Rheinmetall и General Dynamics снять свои предложения. В финале осталась только CV90 Mk IV с новой башней, получившая обозначение CV90CZ, ее и будут закупать чехи.
Использованы фотографии:
Минобороны Чехии
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3 комментария
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  1. Mol_18
    Mol_18 Сегодня, 09:33
    +1
    Завод который производил данные БМП чуть не оюонкрьтился в 2020-2021 году , а теперь он нам скажет большое спасибо . Шведский Впк получает заказы , на хорошие БМП и свои САУ , как и Южная Корея . Все таки теперь их Впк европейский будет развиваться семимильными шагами .
    1. stone
      stone Сегодня, 09:51
      +1
      Там еще израильские КАЗ и Спайки. Расходятся как горячие пирожки wink
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:43
    0
    Одно понятно ,что западом назначено полем битвы с Россией - Украина.Комфортно ,выгодно ,удобно - ядерное оружие применятся не будет.А дальше посмотрим кто кого,всё это было ожидаемо.