Чехия подписала контракт на поставку шведских боевых машин пехоты CV90 MkIV для замены советских БМП-1 и БМП-2

Чехия переходи на западную бронетехнику, контракт на поставку шведских боевых машин пехоты CV90 MkIV подписан. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.Чешское военное ведомство подписало контракт на поставку боевых машин пехоты CV90 Mk IV и машин на их базе общим количеством 246 единиц, ранее речь шла о 210 бронемашинах с опционом еще на 36. Видимо, в Праге решили закупиться сразу. Производство бронетехники будет развернуто на предприятиях BAE Systems AB/Land Systems Hägglunds AB в Швеции и на предприятиях Чехии. В соглашении определено, что не менее 40% бронетехники произведут чехи.Все это обойдется Праге в 2,71 млрд. долларов, поставки первых бронемашин планируются уже в 2026 году.О том, что шведская БМП CV90 Mk IV стала победителем тендера для замены стоящих на вооружении армии БМП-1 и БМП-2 советского производства, длившегося с 2014 года, сообщалось в прошлом году. Всего чехи планировали закупить 210 новых боевых машин пехоты. В тендере участвовали несколько производителей бронетехники, но к 2019 году в финал вышли четыре компании: BAE Systems с БМП CV90 Mk IV, Rheinmetall с БМП KF41 Lynx, Krauss-Maffei Wegmann (KMW) с БМП Puma и General Dynamics с БМП на платформе ASCOD 2.Позднее из конкурса выбыла БМП Pumа по причине полностью необитаемой башни, такой вариант чехов не устраивал. В 2021 году начались сравнительные испытания CV90 Mk IV, KF41 Lynx и ASCOD 2, по итогам которых Минобороны Чехии выдвинуло новые требования к машинам, что вынудило Rheinmetall и General Dynamics снять свои предложения. В финале осталась только CV90 Mk IV с новой башней, получившая обозначение CV90CZ, ее и будут закупать чехи.