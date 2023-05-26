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В Германии значительно упали объёмы продажи продуктов - один из сопутствующих рецессии факторов

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В Германии значительно упали объёмы продажи продуктов - один из сопутствующих рецессии факторов

По состоянию на май 2023 продажи продуктов в Германии сильно просели. Так, в отличие от аналогичного периода прошлого года, падение составило 10,3%, сообщает немецкая служба новостей Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN). Сокращение это стало наиболее существенным впервые с начала сбора данных в 1994 году. В то же время был зафиксирован рекордно низкий уровень потребления мяса немцами, чего не наблюдалось с 1989 года. Причинами же, приведшими к повышению цен на продукты питания для населения стали инфляция, подорожание электроэнергии, а также ряд других факторов, отмечает издание.


Правда, несмотря на то, что в настоящее время инфляция в стране пошла на спад, цены на продукты по-прежнему продолжают расти, пишет DWN. За прошедший год этот показатель увеличился на 17,2%, что следует из данных Федерального статистического ведомства. Не лучшим образом обстоят дела и по всей Европе, что вынуждает граждан ЕС ограничивать себя в еде.

Это один из сопутствующих рецессии факторов.

С тех пор как начался украинский конфликт, французы тоже были вынуждены ограничивать себя в продуктах, став закупать на 10% меньше еды. Что же касается потребления энергии, то и тут они сократили расходы на неё на 4,8%.

Таким образом, приходят к выводу авторы материала, немецким гражданам приходится урезать себя во многих вещах, а ведь это, несомненно, ведёт к падению доходов супермаркетов. Рост цен также создал проблемы и некоторым предприятиям в ФРГ, поскольку именно по этой причине они больше не заказывают продукцию у ряда крупных поставщиков. Более того, на продукты питания у населения уходит больше средств, чем на оплату энергии, а потому, наиболее уязвимыми в этой ситуации оказываются малообеспеченные семьи.

Вместе с тем, убеждены эксперты, никто не знает, сколько ещё времени будет продолжаться в стране этот кризис, ведь он только набирает обороты.

Хотя страны-члены ЕС и предпринимают усилия, нацеленные на сдерживание роста цен, многие из них оказались из-за этого в серьёзных долгах, в попытке компенсировать населению затраты, которые были понесены в связи с подорожанием энергии в прошлом году.
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8 комментариев
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  1. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 09:47
    0
    Бедные немцы. Нам наверное нужно им помочь? Как мы помогали итальянским фашистам в борьбе с ковид.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 09:51
      0
      Нам наверное нужно им помочь?
      Они сами справятся yes Домохозяйства Великобритании( в Германии скорее всего, похожая ситуация) выбрасывают в год количество еды, достаточное для трехразового питания в тот же год 19 миллионов человек.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:50
    +2
    Навряд ли немцы начали меньше кушать ,там есть кому зубы на полку ложить,Меркель постаралась.Да и немцы легко могут ездить в выходной день по странам где продукты дешевле с их то дорогами.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 09:53
    -1
    Нам не наплевать сколько съедают немцы? fool fool Если у них есть деньги и желание поставлять оружие и боеприпасы всу,то пусть они хоть с голоду ласты склеят!Вот сейчас кинусь жалеючи бедных голодных бургеров покупать им колбасы да масла am fool
  4. frruc
    frruc Сегодня, 09:56
    0
    был зафиксирован рекордно низкий уровень потребления мяса немцами

    Это наблюдается повсеместно. К тому же следует кушать овощи и рыбу. А у нас рыба стоит запотолочные цены и овощи недешевые, за искл. капусты и свеклы.
  5. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 09:59
    -1
    В Германии значительно упали объёмы продажи продуктов
     А у нас на их фоне замечательно.Вот тут в новостях,промелькнуло,что докладывали президенту и премьеру,что в стране идёт успешная борьба с инфляцией ,понизилась до немыслимых пределов,а цены и не растут совсем,разве,что только в низ.Еще чуть-чуть и российская капиталистическая система,одолеет западно-европейскую.Она у нас чай,покрепче будет, да из общей капиталистической выпадает. smile
  6. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 10:01
    0
    На днях заходил посмотреть на фото в онлайн, офис нашего партнёра в одной австрийской деревне - они каждый день обновляют фото офиса. Дорогие товарищи - сколько великов стоит!!!Легковушек - единицы, не то что два года назад. Куда они все автомобили подевали? Продали что ли резко? Или перешли на здоровый образ жизни?
  7. zloybond
    zloybond Сегодня, 10:11
    0
    Как мне "дороги" такие статьи - про загнивающий запад, погибающий доллар, голодных граждан капитализма, последние литры бензина и прочая пропаганда - Всю жизнь с детства по всем каналам кормят этой ахинеей и ничего не меняется - Своей жизнью надо заниматься а не тыкать пальцем в соседей. В зеркало смотреться чаще. У нас народ живет сыто и счастливо.