В Германии значительно упали объёмы продажи продуктов - один из сопутствующих рецессии факторов

По состоянию на май 2023 продажи продуктов в Германии сильно просели. Так, в отличие от аналогичного периода прошлого года, падение составило 10,3%, сообщает немецкая служба новостей Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN). Сокращение это стало наиболее существенным впервые с начала сбора данных в 1994 году. В то же время был зафиксирован рекордно низкий уровень потребления мяса немцами, чего не наблюдалось с 1989 года. Причинами же, приведшими к повышению цен на продукты питания для населения стали инфляция, подорожание электроэнергии, а также ряд других факторов, отмечает издание.
Правда, несмотря на то, что в настоящее время инфляция в стране пошла на спад, цены на продукты по-прежнему продолжают расти, пишет DWN. За прошедший год этот показатель увеличился на 17,2%, что следует из данных Федерального статистического ведомства. Не лучшим образом обстоят дела и по всей Европе, что вынуждает граждан ЕС ограничивать себя в еде.
Это один из сопутствующих рецессии факторов.
С тех пор как начался украинский конфликт, французы тоже были вынуждены ограничивать себя в продуктах, став закупать на 10% меньше еды. Что же касается потребления энергии, то и тут они сократили расходы на неё на 4,8%.
Таким образом, приходят к выводу авторы материала, немецким гражданам приходится урезать себя во многих вещах, а ведь это, несомненно, ведёт к падению доходов супермаркетов. Рост цен также создал проблемы и некоторым предприятиям в ФРГ, поскольку именно по этой причине они больше не заказывают продукцию у ряда крупных поставщиков. Более того, на продукты питания у населения уходит больше средств, чем на оплату энергии, а потому, наиболее уязвимыми в этой ситуации оказываются малообеспеченные семьи.
Вместе с тем, убеждены эксперты, никто не знает, сколько ещё времени будет продолжаться в стране этот кризис, ведь он только набирает обороты.
Хотя страны-члены ЕС и предпринимают усилия, нацеленные на сдерживание роста цен, многие из них оказались из-за этого в серьёзных долгах, в попытке компенсировать населению затраты, которые были понесены в связи с подорожанием энергии в прошлом году.