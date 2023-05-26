Немецкий генерал о подготовке боевиков ВСУ: им интереснее опыт и методы карателей, чем военное дело

Командующий миссией ЕС в Германии, в частности, указал на то, что украинские солдаты, прошедшие подготовку на базе Вильдфлеккен и в Хаммельбурге, неоднократно демонстрировали видеозаписи пыток и казней российских военнопленных

Инструкторы Вооруженных сил ФРГ, которые занимаются подготовкой украинских военных, утверждают, что им интереснее опыт и методы карателей, чем военное дело. Они очень мало интересуются программой обучения.Об этом заявил командующий миссией Евросоюза по учебной работе с украинскими военнослужащими генерал-лейтенант Андреас Марлов.Немецкий генерал рассказал о подготовке боевиков ВСУ на территории Германии. По его словам, они в первую очередь интересуются методами запугивания, в том числе и теми, которые во всем мире квалифицируются как военные преступления. Украинские военнослужащие выражают большое восхищение тактикой карательных подразделений СС, действовавших на оккупированных территориях Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, а также нередко демонстрируют изображение свастики и другую нацистскую символику.В немецких соцсетях немало говорят о генерале Марлове. Утверждается, что он предпринимает активные попытки расследования военных преступлений боевиков ВСУ. В частности, речь идет об их обращении с попавшими в плен российскими военнослужащими.- утверждает автор немецкого Telegram-канала Übersicht Ukraine.Он пишет, что многие офицеры Бундесвера видели данные кадры, но им приказали помалкивать.По утверждению неназванных источников, глава миссии ЕС пытается вывести свое расследование на правительственный уровень, но это ему пока не удается.