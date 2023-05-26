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Немецкий генерал о подготовке боевиков ВСУ: им интереснее опыт и методы карателей, чем военное дело

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Немецкий генерал о подготовке боевиков ВСУ: им интереснее опыт и методы карателей, чем военное дело

Инструкторы Вооруженных сил ФРГ, которые занимаются подготовкой украинских военных, утверждают, что им интереснее опыт и методы карателей, чем военное дело. Они очень мало интересуются программой обучения.

Об этом заявил командующий миссией Евросоюза по учебной работе с украинскими военнослужащими генерал-лейтенант Андреас Марлов.

Немецкий генерал рассказал о подготовке боевиков ВСУ на территории Германии. По его словам, они в первую очередь интересуются методами запугивания, в том числе и теми, которые во всем мире квалифицируются как военные преступления. Украинские военнослужащие выражают большое восхищение тактикой карательных подразделений СС, действовавших на оккупированных территориях Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, а также нередко демонстрируют изображение свастики и другую нацистскую символику.

В немецких соцсетях немало говорят о генерале Марлове. Утверждается, что он предпринимает активные попытки расследования военных преступлений боевиков ВСУ. В частности, речь идет об их обращении с попавшими в плен российскими военнослужащими.

Командующий миссией ЕС в Германии, в частности, указал на то, что украинские солдаты, прошедшие подготовку на базе Вильдфлеккен и в Хаммельбурге, неоднократно демонстрировали видеозаписи пыток и казней российских военнопленных

- утверждает автор немецкого Telegram-канала Übersicht Ukraine.

Он пишет, что многие офицеры Бундесвера видели данные кадры, но им приказали помалкивать.

По утверждению неназванных источников, глава миссии ЕС пытается вывести свое расследование на правительственный уровень, но это ему пока не удается.

Использованы фотографии:
Bundeswehr
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8 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 09:39
    +5
    Немецкий генерал о подготовке боевиков ВСУ: им интереснее опыт и методы карателей, чем военное дело
    Ну в этом немцы тоже очень опытный народ.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 10:07
      0
      Цитата: Trapp1st
      Немецкий генерал о подготовке боевиков ВСУ: им интереснее опыт и методы карателей, чем военное дело
      Ну в этом немцы тоже очень опытный народ.

      Однако даже немцы порой офигевали от той жестокости с которой украинские полицаи расправлялись с военнопленными в концлагерях и мирным населением на оккупированных территориях. Судя по тому, что говорит этот немецкий офицер, подлая и живоглотская натура украинцев за прошедшие 78 лет не претерпела изменений.
  2. Трямс
    Трямс Сегодня, 09:42
    -2
    им интереснее опыт и методы карателей, чем военное дело. Они очень мало интересуются программой обучения.

    ну так это же не киты или дельфины с реальными мозгами и сознанием, а люди
    их отупили и опорочили, ну вот и получилось, что и хотели - монстры без сострадания
    такие не чтут итоги ВОВ, как и наш Диман, а хотят их изменить
  3. Комментарий был удален.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:47
    +1
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Немецкий генерал о подготовке боевиков ВСУ: им интереснее опыт и методы карателей, чем военное дело

    Поганая кровь предков течет по венам их потомков.
  5. ettore
    ettore Сегодня, 09:48
    -1
    Немецкий генерал рассказал о подготовке боевиков ВСУ на территории Германии. По его словам, они в первую очередь интересуются методами запугивания, в том числе и теми, которые во всем мире квалифицируются как военные преступления. Украинские военнослужащие выражают большое восхищение тактикой карательных подразделений СС, действовавших на оккупированных территориях Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, а также нередко демонстрируют изображение свастики и другую нацистскую символику.

    Германцы другого опыта и не могут дать, только карательный.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 09:57
      +1
      Германцы другого опыта и не могут дать, только карательный.
      Это Вы очень зря.
  6. Дедок
    Дедок Сегодня, 09:53
    0
    это одна из причин известного приказа Пригожина...
    и он прав!
  7. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 10:07
    0
    Одно напишу. Хоть и не понравится... С русским миром опоздали. Им важнее не победа, а издевательства над россиянами.