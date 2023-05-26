Военкор: Противник делает ровно столько, сколько мы ему позволяем

Военкор Александр Сладков напомнил, что в ходе спецоперации на Украине противник способен совершать исключительно такие действия, которые позволяет ему делать российская армия.В качестве примера приводится недавний налет боевиков киевского режима на приграничные села в Белгородской области. В регионе были оборудованы мощные укрепления, и этот труд дал свои результаты: противник даже не пытался совершать прорыв через линию обороны, ограничившись несколькими расположенными на небольшом от границы расстоянии населенными пунктами.Однако бронетехника противника смогла совершенно просто пройти по дороге, ведущей к этим населенным пунктам. Это в значительной мере было обусловлено тем, что трасса была заминирована лишь номинально - противотанковые мины просто лежали на асфальте, террористам оставалось их лишь отодвинуть с дороги, чтобы расчистить себе путь. И такое "минирование" наблюдается повсеместно не только на белгородском участке границы.Таким образом, российская армия сама предоставляет противнику окно возможностей, которыми он при возможности пользуется. Если бы в Белгородской области вдоль дороги были установлены фугасные мины направленного действия, вероятно украинские боевики не решились бы совершить этот дерзкий набег на приграничные села, а если бы и решились, то не дошли и бы до первого населённого пункта.Из этого следует, как это ни банально звучит, что чем меньше "дырок" в обороне будет оставаться, тем меньше будет у противника возможностей для совершения подобных операций.