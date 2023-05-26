Военное обозрение
Войти Регистрация

Военкор: Противник делает ровно столько, сколько мы ему позволяем

3
Военкор: Противник делает ровно столько, сколько мы ему позволяем

Военкор Александр Сладков напомнил, что в ходе спецоперации на Украине противник способен совершать исключительно такие действия, которые позволяет ему делать российская армия.


В качестве примера приводится недавний налет боевиков киевского режима на приграничные села в Белгородской области. В регионе были оборудованы мощные укрепления, и этот труд дал свои результаты: противник даже не пытался совершать прорыв через линию обороны, ограничившись несколькими расположенными на небольшом от границы расстоянии населенными пунктами.

Однако бронетехника противника смогла совершенно просто пройти по дороге, ведущей к этим населенным пунктам. Это в значительной мере было обусловлено тем, что трасса была заминирована лишь номинально - противотанковые мины просто лежали на асфальте, террористам оставалось их лишь отодвинуть с дороги, чтобы расчистить себе путь. И такое "минирование" наблюдается повсеместно не только на белгородском участке границы.

Таким образом, российская армия сама предоставляет противнику окно возможностей, которыми он при возможности пользуется. Если бы в Белгородской области вдоль дороги были установлены фугасные мины направленного действия, вероятно украинские боевики не решились бы совершить этот дерзкий набег на приграничные села, а если бы и решились, то не дошли и бы до первого населённого пункта.

Из этого следует, как это ни банально звучит, что чем меньше "дырок" в обороне будет оставаться, тем меньше будет у противника возможностей для совершения подобных операций.
Использованы фотографии:
ТГ/Гладков
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 09:55
    +2
    Хорошо что они те мины не забрали с собой,или не установили "как надо "обратно на нашей территории.
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 09:58
    +2
    Орлиный глаз начинает что то подозревать...
  3. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 10:01
    -2
    Да не ужели?! Все скопом строчат, а СМИ публикуют всем очевидные вещи. Дальше то что будем делать?!?