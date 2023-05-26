Военное обозрение
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Показаны кадры последствий удара российского БПЛА по нефтезаводу в городе Мерефа на Харьковщине

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Показаны кадры последствий удара российского БПЛА по нефтезаводу в городе Мерефа на Харьковщине

В городе Мерефа на территории Харьковской области российский ударный беспилотный летательный аппарат нанес удар по местному промышленному объекту. Об этом сообщили украинские СМИ, ссылаясь на ставленника киевского режима в Харьковской области Олега Синегубова.


Как выяснилось, беспилотник ударил по небольшому нефтеперерабатывающему заводу. В январе 2023 года уже имел место прилет по данному объекту. Судя по всему, этот нефтезавод используется украинской стороной в военных целях, для снабжения топливом группировки войск в Харьковской области.

На опубликованных кадрах можно видеть столбы дыма. После прилета ударного дрона, на объекте вспыхнул пожар. О масштабах ущерба в результате удара по нефтеперерабатывающему заводу украинские паблики и местные власти пока не сообщают.


Отметим, что российские Вооруженные силы в последнее время активизировали удары по тем целям военного назначения, которые могут быть задействованы в обеспечении анонсируемого киевским режимом контрнаступления. К таким целям относятся не только места дислокации личного состава ВСУ, размещения вооружений и военной техники, склады с боеприпасами, но и подобные предприятия, играющие определенную роль в снабжении войск горюче-смазочными материалами.

Вероятно, высокоточные российские удары по военным целям могли стать одной из причин, среди прочих, срыва намеченных ранее сроков контрнаступления ВСУ. Ведь украинские власти рассуждали о контрнаступлении в апреле, начале мая, конце мая 2023 года, но эти планы им так реализовать и не удалось.

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4 комментария
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 10:03
    +4
    подобные предприятия, играющие определенную роль в снабжении войск горюче-смазочными материалами.
    Год войны прошел, а у них какие то нефтезаводы работают. Сплошной бред.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:11
      0
      Trapp1st hi, а вы думаете у них ремонтные службы отсутствуют, или они криворукие настолько? Прилетело-сломалось, потушили отремонтировали и так везде и всюду.
  2. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 10:07
    0
    НПЗ действительно небольшой. Завязан на свою нефть и газовый конденсат. Уничтожать его смысла нет. А вот танки с готовыми нефтепродуктами взрывать - самое то. Ведь это обиднее всего. Отремонтировать НПЗ, запустить, сделать бензин и солярку и в один прекрасный для ВС РФ день, увидеть каклам как все их старания горят ярким пламенем. Отличная работа.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:11
    0
    Сегодня под утро хорошо отработали по Западной Украине , а в Днепропетровске уничтожены ангары с бронетехникой. Так что идет работа по прореживанию резервов "контрнаступа"