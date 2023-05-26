Показаны кадры последствий удара российского БПЛА по нефтезаводу в городе Мерефа на Харьковщине

В городе Мерефа на территории Харьковской области российский ударный беспилотный летательный аппарат нанес удар по местному промышленному объекту. Об этом сообщили украинские СМИ, ссылаясь на ставленника киевского режима в Харьковской области Олега Синегубова.
Как выяснилось, беспилотник ударил по небольшому нефтеперерабатывающему заводу. В январе 2023 года уже имел место прилет по данному объекту. Судя по всему, этот нефтезавод используется украинской стороной в военных целях, для снабжения топливом группировки войск в Харьковской области.
На опубликованных кадрах можно видеть столбы дыма. После прилета ударного дрона, на объекте вспыхнул пожар. О масштабах ущерба в результате удара по нефтеперерабатывающему заводу украинские паблики и местные власти пока не сообщают.
Отметим, что российские Вооруженные силы в последнее время активизировали удары по тем целям военного назначения, которые могут быть задействованы в обеспечении анонсируемого киевским режимом контрнаступления. К таким целям относятся не только места дислокации личного состава ВСУ, размещения вооружений и военной техники, склады с боеприпасами, но и подобные предприятия, играющие определенную роль в снабжении войск горюче-смазочными материалами.
Вероятно, высокоточные российские удары по военным целям могли стать одной из причин, среди прочих, срыва намеченных ранее сроков контрнаступления ВСУ. Ведь украинские власти рассуждали о контрнаступлении в апреле, начале мая, конце мая 2023 года, но эти планы им так реализовать и не удалось.