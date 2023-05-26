Пресс-секретарь президента РК: Казахстан не намерен становиться частью какого-либо союзного государства

Речь здесь идёт об одном народе и государстве, а потому, в этой ситуации крайне необходимо разделять инициативы в рамках 2 интеграционных проектов, цели у которых абсолютно разные. Казахстан же, в свою очередь, не намерен становиться частью какого-либо союзного государства

Пресс-секретарь президента Республики Казахстан (РК) Руслан Желдибай заявил об отсутствии у страны планов становиться частью какого-либо союзного государства. Об этом заместитель руководителя Администрации казахстанского президента сообщил на своей странице в соцсети.В то же время, Желдибай напомнил и о принятии Касымом-Жомартом Токаевым участия в прошедшем накануне саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его словам, глава казахстанского государства обозначил позицию своей страны, согласно которой процесс интеграции в рамках этой международной организации должен опираться исключительно на развитии экономик её стран-членов. По его словам, любые принимаемые решения в рамках этого экономического объединения должны идти на пользу каждому его отдельному участнику, и, следовательно, гражданам всех входящих в него государств.Руслан Желдибай:Ранее казахстанский лидер рассказал о своём видении развития Союзного государства России и Белоруссии в ходе заседания ЕАЭС. Как отметил Токаев, уровень интеграции между Москвой и Минском настолько высок, что они обладают одним ядерным оружием на двоих. По его мнению, развитие отношений между РФ и РБ в рамках Союзного государства отличается от уровня интеграции других стран из вышеупомянутой организации.Напомним, что об отсутствии планов Астаны вступать в Союзное государство России и Беларуси президент Казахстана заявлял ещё несколько лет тому назад, отметив при этом, что республика продолжает активно сотрудничать с Минском и Москвой.