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Пресс-секретарь президента РК: Казахстан не намерен становиться частью какого-либо союзного государства

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Пресс-секретарь президента РК: Казахстан не намерен становиться частью какого-либо союзного государства

Пресс-секретарь президента Республики Казахстан (РК) Руслан Желдибай заявил об отсутствии у страны планов становиться частью какого-либо союзного государства. Об этом заместитель руководителя Администрации казахстанского президента сообщил на своей странице в соцсети.


В то же время, Желдибай напомнил и о принятии Касымом-Жомартом Токаевым участия в прошедшем накануне саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его словам, глава казахстанского государства обозначил позицию своей страны, согласно которой процесс интеграции в рамках этой международной организации должен опираться исключительно на развитии экономик её стран-членов. По его словам, любые принимаемые решения в рамках этого экономического объединения должны идти на пользу каждому его отдельному участнику, и, следовательно, гражданам всех входящих в него государств.

Руслан Желдибай:

Речь здесь идёт об одном народе и государстве, а потому, в этой ситуации крайне необходимо разделять инициативы в рамках 2 интеграционных проектов, цели у которых абсолютно разные. Казахстан же, в свою очередь, не намерен становиться частью какого-либо союзного государства

Ранее казахстанский лидер рассказал о своём видении развития Союзного государства России и Белоруссии в ходе заседания ЕАЭС. Как отметил Токаев, уровень интеграции между Москвой и Минском настолько высок, что они обладают одним ядерным оружием на двоих. По его мнению, развитие отношений между РФ и РБ в рамках Союзного государства отличается от уровня интеграции других стран из вышеупомянутой организации.

Напомним, что об отсутствии планов Астаны вступать в Союзное государство России и Беларуси президент Казахстана заявлял ещё несколько лет тому назад, отметив при этом, что республика продолжает активно сотрудничать с Минском и Москвой.
Использованы фотографии:
https://www.akorda.kz/ru
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37 комментариев
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  1. Венд
    Венд Сегодня, 10:58
    0
    Стоило ли Казахстану тогда помогать. Раз до них так и не дошло.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:13
      +1
      Да. Если бы там по полной столкнулись лбами национальные олигархи в попытке передела капитала, там могла начаться гражданская война, а у нас с Казахстаном гигантская граница. Другой вопрос, что национальному капиталу, некое объединение с кем то, до одного места. Мы все в принципе живём в рамках государства с некими территориями при едином центре, до момента пока это выгодно национальным олигархам/бизнесу.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 11:19
        0
        Пресс-секретарь президента РК: Казахстан не намерен становиться частью какого-либо союзного государства

        Это, дружище, когда ты плывешь на лодочке, в тихую солнечную погоду, и попиваешь холодную кока-колу или кумыс.
        А когда будет шторм, а он будет, то суверенные фантазии быстро заканчиваются. Или забыли недавние волнения?
    2. Летунъ
      Летунъ Сегодня, 11:24
      +1
      Цитата: Венд
      Стоило ли Казахстану тогда помогать. Раз до них так и не дошло.

      Да нет. До них то, в отличии от Вас, как раз и дошло.
    3. Cap
      Cap Сегодня, 11:26
      +3
      А что до них не дошло? Зачем им какое-то союзное государство? У них все очень не плохо...Или до сих пор не понятно, что та помощь, которую мы оказывали в 2022 году, больше была нужна нам, а не им?)))
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 11:45
        0
        Цитата: Cap
        А что до них не дошло? Зачем им какое-то союзное государство? У них все очень не плохо...Или до сих пор не понятно, что та помощь, которую мы оказывали в 2022 году, больше была нужна нам, а не им?)))

        У них всё не плохо от слова "пока". Нефти с газом там не много, высосут и отвалятся тамошние олигархи, аки пиявки от казахского тела, оставив казахов с суверенитетом и ... голым задом.
    4. isv000
      isv000 Сегодня, 11:40
      -1
      Цитата: Венд
      Стоило ли Казахстану тогда помогать. Раз до них так и не дошло.

      Стоило. Вот только выводить ОДКБ не стоило так рано и, ещё - надо было нагнать поболее "друзей-членов" ОДКБ, т. к. вся эта возня затеяна была завязать нас на этот конфликт покрепче, отвлечь от Украины...
  2. Seal
    Seal Сегодня, 10:58
    0
    Значит, будет вступать в Союзное государство частями. laughing
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 11:48
      0
      Цитата: Seal
      Значит, будет вступать в Союзное государство частями. laughing

      yes По областям или сразу пачками, по мере продвижения гуманитарных колонн на марше. Сначала отсечь от Каспия, остальное - по мере надобности...
  3. Комментарий был удален.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 11:04
      +5
      Это их суверенная позиция. Почему нет? Один народ - один народ - тут тоже геморроя куча и факторов дестабилизации (со всех сторон тоже ) куча . Поэтому КЗ нужно весьма аккуратно себя вести и внутри страны и внешне. Тем более, что , судя по всему, маски все сбросили - и демократы и те, кто терпел демократов.
  4. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 11:02
    +4
    Если бы он сказал наоборот (готов, как пионер) я бы очень удивился, а так по нашим временам да с такой внешней, да и внутренней политикой закономерно, к сожалению.
  5. Луенков
    Луенков Сегодня, 11:04
    -1
    Не желает ствновится частью, не делай долги! Доллар, например, обязательство долговое и если ты его ещё раз одолжил, то стал уже в позицию жертвы.
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:05
    +1
    Ну, ясен пень!
    Казахстан же "имеет тысячелетнюю историю (как и Хохлостан)!"...
    Негоже ему, с его "древней государственностью" вступать в чьё-то государство.
    Когда уже в Империи появится Лидер, который, наконец, соберёт разбазаренные земли воедино?
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 11:08
      0
      Чтоб такой лидер появился, на него должен быть объективный запрос.
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 11:30
        0
        Цитата: Тарелка
        Чтоб такой лидер появился, на него должен быть объективный запрос.

        А что должно быть, чтобы появился объективный запрос?
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 11:21
      +5
      который, наконец, соберёт разбазаренные земли воедино?

      Для собирания - людям надо предложить что-то, ради чего они были бы готовы собраться вместе.. Совместная оборона от внешней агрессии, глобальные преобразования ведущие к существенному улучшению жизни, реализация народного запроса на социальную справедливость, значительный рост экономики от объединения, ну - и тд..

      Что из этого может предложить нонешняя буржуйская РФ? Вот мы и ответили на вопрос, когда такой лидер появится..
  7. flSergius
    flSergius Сегодня, 11:06
    -1
    Можно подумать они нужны в союзном государстве laughing Отдавайте земли, отчуждённые от РСФСР и валите на 4 стороны.
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 11:14
      +4
      Цитата: flSergius
      Отдавайте земли, отчуждённые от РСФСР и валите на 4 стороны.

      Земли это хорошо, только где взять людей, что бы эти земли не пустовали.
      1. kasy
        kasy Сегодня, 11:31
        +1
        северный казахстан - 3 миллиона русских живут там
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 11:33
      0
      Цитата: flSergius
      Можно подумать они нужны в союзном государстве laughing Отдавайте земли, отчуждённые от РСФСР и валите на 4 стороны.

      Мы свои земли заселить не можем - а вам еще пустыню Казахстана подавай
      1. flSergius
        flSergius Сегодня, 11:46
        0
        Это тоже проблема, но не повод раздаривать то, что столетиями оплачивалось кровью русского воина и потом русского рабочего.
    3. Cap
      Cap Сегодня, 11:36
      +1
      Ты с имеющимися то справляться научись! Дороги везде построй, школы, больницы, детские сады....заводы запусти в работу.
      1. flSergius
        flSergius Сегодня, 11:44
        0
        Действительно, больниц не хватает, надо по всей стране минимум 1000 психбольниц для либералов и все их связать автобанами wassat
  8. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:06
    +3
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Пресс-секретарь президента РК: Казахстан не намерен становиться частью какого-либо союзного государства

    Все эти политические заявления не имеют ничего общего с реальностью . Что можно еще заявлять пресс-секретарю президента РК: Казахстан, когда в период проведения СВО , Казахстан помогает обходить России санкции? Основной товарооборот с Европой идет именно через Казахстан. Нашим СМИ пореже бы муссировать эти "заявления" и тем самым не накалять обстановку . Да есть в Казахстане националисты (единицы) , но где их нет? За период "свободного плавания " союзных республик американская саранча много где поработала и где то продолжает активно работать через различные фонды и НКО
  9. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 11:08
    -5
    Какой же Токарев мерзкий тип человека
  10. Трямс
    Трямс Сегодня, 11:09
    -1
    В союзное наднациональное гос-во только 3 страны СНГ могут быть включены (3я отвоевывается и интегрируется в 1ю), Казахстану то зачем? Или на чей вопрос он ответил?

    Все остальное в рамках СоюзаНГ и ЕАЭСоюза - так эффективнее - конфедеративное устройство евразийской цивилизации, как у ЕС / западной цивилизации. И наднац-х органов решения вопросов достаточно.

    И общие для всех правила проживания - Итоги ВОВ: чтить историю + нет фашизму + вся земля всего большого народа.
  11. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 11:13
    +2
    "союзным государством" может и не стать, ведь союз подразумевает взаимосвязь на равных правах. А вот вассалом Китая стать может очень даже запросто, и даже вопреки своему " желанию". Да там не только Казахстан в кандидатах на эту роль ходит, там вся Азия из бывших чтенов союза советских в таком же положении
  12. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:14
    +3
    А собственно - зачем Казахстану это делать? Элита - отлично пристроилась самостоятельно дерибанить страну, не отстёгивая долю Москве. Как и во всех бывших ССР. А в едином государстве - её наши аллигаторы и чинуши тут же схавают и не подавятся.. Что до народа - ему это тоже не за чем, уровень жизни в благословенной РФ отнюдь не такой, чтобы к ней люди-то тянулись. По крайней мере - из не совсем уж нищих стран. Нечего буржуйской России предложить соседям. Да ей по большому счёту и своему-то народу предложить нечего. Кроме требований отнестись с пониманием..

    Я уж молчу про нонешнюю СВО и многочисленные санкции. Кто ж добровольно под такое подставляться станет? Так что - вполне логичное заявление.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 11:25
      +3
      Именно так. Сначала у себя надо разобраться.

      Если Россия огласит хоть какую-то нормальную долгосрочную стратегию и начнёт заниматься своими проблемами, выйдя на рост населения и экономики хотя бы в 5-7% ежегодно, тогда и разговоры о союзном государстве можно поразговаривать.

      А сейчас один вопрос - "а зачем? "
  13. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 11:15
    -4
    На данный момент, КЗ - важный для РФ перевалочный пункт для санкционки. И вести ему себя нужно без резких движений. Это и в интересах РФ
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 11:38
      -1
      Цитата: Zaurbek
      важный для РФ перевалочный пункт для санкционки

      Что нам важнее верный союзник или перевалочный пункт? Мне кажется что союзник. Перевалочный пункт Запад со временем прикрыть сможет, а вот с надёжным союзником ничего сделать не сможет.
  14. Vrotkompot
    Vrotkompot Сегодня, 11:20
    -1
    А когда соблюдаете санкции другого государства, это как называется? - Политическая подстилка или отсутствие суверенитета?
  15. Stas157
    Stas157 Сегодня, 11:26
    -1
    . Казахстан не намерен становиться частью какого-либо союзного государства

    Да Китай такой роскоши и не предложит. Только разве китайской марионеткой.
  16. kasy
    kasy Сегодня, 11:29
    -2
    назарбаев помрет - северный казахстан где 3 миллиона русских проживает вернут домой, остальное китай себе возьмет, товарищи слишком кучеряво границы рисовали, разгребаем до сих пор последствия этой дружбонародии
  17. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 11:31
    0
    Казахстан же не намерен становиться частью какого-либо союзного государства. А когда тебя начнут топтать в очередной раз, ты станешь частью, вот только чьей? Видимо США вас привлекает!
  18. isv000
    isv000 Сегодня, 11:37
    -1
    В очередной раз убеждаюсь в уникальной способности ВВП к многоходовым решениям. Таким, как, например, строительство ж/д коридора "Балтика - Персидский залив" - в обход Казахстана! По моему разумению так казахи нацелились под Китай...
  19. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:43
    0
    Казахстан же, в свою очередь, не намерен становиться частью какого-либо союзного государства
    Но всегда готов обратиться к России в случае необходимости оказания помощи в трудной ситуации. По мнению руководителей многих бывших союзных республик Россия обязана помогать, но не имеет права требовать ответных действий. Одним словом хорошо пристроились - сначала тратим ваше, а потом делим оставшееся.