В результате удара РСЗО HIMARS по Калининскому району Донецка разрушено здание Научно-исследовательского института

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08.45 - населенный пункт Дачное - город Донецк (Калининский район): выпущено шесть ракет из РСЗО

Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению Донецка (Калининский район), выпущено пять ракет из РСЗО

Украинские военные формирования продолжают наносить удары по Донецку, сегодня под удар, в очередной раз, попал Калининский район города. Целью националистов стал Научно-исследовательский институт, имеются погибшие.Обстрел города велся из РСЗО, тип пока не назван, но скорей всего это американский Хаймарс. В общей сложности по Калининскому району попало шесть ракет. Один из снарядов попал в здание НИИ, где в это время находились люди. В результате попадания часть здания разрушена, погиб один человек, имеются раненые, но их количество не уточняется. Такие данные поступают на данный момент.- заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).На этом боевики ВСУ не остановились и нанесли еще один удар по Калининскому району, на этот раз в район бульвара Шевченко. По городу было выпущено пять ракет РСЗО, о повреждениях и пострадавших пока информации нет.- заявили в СЦКК.Системы ПВО над городом работали, предварительно сбит один из снарядов, но точных данных нет.