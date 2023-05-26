Военное обозрение
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В результате удара РСЗО HIMARS по Калининскому району Донецка разрушено здание Научно-исследовательского института

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В результате удара РСЗО HIMARS по Калининскому району Донецка разрушено здание Научно-исследовательского института

Украинские военные формирования продолжают наносить удары по Донецку, сегодня под удар, в очередной раз, попал Калининский район города. Целью националистов стал Научно-исследовательский институт, имеются погибшие.


Обстрел города велся из РСЗО, тип пока не назван, но скорей всего это американский Хаймарс. В общей сложности по Калининскому району попало шесть ракет. Один из снарядов попал в здание НИИ, где в это время находились люди. В результате попадания часть здания разрушена, погиб один человек, имеются раненые, но их количество не уточняется. Такие данные поступают на данный момент.

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08.45 - населенный пункт Дачное - город Донецк (Калининский район): выпущено шесть ракет из РСЗО

- заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).


На этом боевики ВСУ не остановились и нанесли еще один удар по Калининскому району, на этот раз в район бульвара Шевченко. По городу было выпущено пять ракет РСЗО, о повреждениях и пострадавших пока информации нет.

Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению Донецка (Калининский район), выпущено пять ракет из РСЗО

- заявили в СЦКК.

Системы ПВО над городом работали, предварительно сбит один из снарядов, но точных данных нет.

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9 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 10:37
    -1
    Ответка,настоящая а не бурная её имитация где?Гешефт на крови кремль ещё не настохорошел?Уже и в кремль прилетало,а там как будто ничего подобного и не было!Что должно произойти чтобы начавший эту войну Путин начал воевать а не имитировать и дальше "ведение боевых действий "?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:42
      0
      Бережливый hi, тут уже столько линий пересеченно, столько поводов было, столько крови безвинных пролито и ничего, а тут хоть и с жертвами(Царствия им Небесного) это обычный уже обстрел.
    2. мазута
      мазута Сегодня, 10:50
      0
      Теперь "новая линия",цвет неизвестен.Если украине дадут яо,то Россия нанесёт превентивный удар.ДАМ,сказал,как отрезал в собственной "телеге".На "свежайшие" атаки Донецка,Краснодара,Ростова и ЧФ мы ответим" долготерпением и продлением с озабоченностями".Ждем Пескова и Захарову.Уж они то расставят точки над И.
    3. Комментарий был удален.
    4. Комментарий был удален.
    5. Кетцалькоатль
      Кетцалькоатль Сегодня, 10:54
      -1
      Что должно произойти чтобы начавший эту войну Путин начал воевать а не имитировать и дальше "ведение боевых действий "?
      Видимо пока его не уйдут, не совсем добровольно.
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:37
    +2
    "Военкор: Противник делает ровно столько, сколько мы ему позволяем"

    Это подтверждение другой Новости на ВО?
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 10:54
      +3
      Цитата: Fangaro
      "Военкор: Противник делает ровно столько, сколько мы ему позволяем"

      Это подтверждение другой Новости на ВО?

      А позволяем ему ( укрофашистам) очень много! Только автору надо было уточнить, что позволяем не МЫ, а позволяет наше ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ВОЕННОЕ РУКОВОДСТВО!
  3. иван2022
    иван2022 Сегодня, 10:57
    0
    Главный вопрос как и на белгородчине :"Зачем?"

    Если как бы "Украины не было", то значит и украинцы - это русские? И все что творят-это "по нашему"?

    Или они такие - сякие гады-моментально и целым народом возникли по указу Совнаркома в 1922? Чтобы ещё более уязвить многострадальный русский народ.... .
    А так бывает? Верховный конечно признанный всем Миром политик, но понять его простому человеку бывает трудно. Не каждому дано!
  4. Storog Dvornik
    Storog Dvornik Сегодня, 11:02
    +1
    Стратегия защиты городов Новороссии выдавливанием как.лов за пределы действия арты и СЗО не оправдывает себя... Снаряды 155 не летят, летят средне\дальнобойные СЗО... Враг начинает применять более дальнобойные средства... В мой Ростов пока не прилетело, а в области уже сбили ЛА, да и по центру Краснодара что то прилетело...
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:35
    0
    В результате удара РСЗО HIMARS по Калининскому району Донецка разрушено здание Научно-исследовательского института
    . К сожалению, уровень контроля воздушного пространства и прочих средств электронной разведки у противника выше, за счёт того массива данных, который предоставляет им "сторонние наблюдатели"...
    Мы можем рассчитывать только на свои силы, а их, пока, не достаточно!!!
    Это как раз одна из тех "дыр" которую НЕОБХОДИМО ЗАТЫКАТЬ и чем скорее, тем лучше.
    Эффективно противостоять ударными средствам противника можно, когда чётко знаешь, что где когда происходит, произойдёт.
    Про самое надёжное ПВО, повторять не буду, это и так все знают.