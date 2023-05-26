В результате удара РСЗО HIMARS по Калининскому району Донецка разрушено здание Научно-исследовательского института

Украинские военные формирования продолжают наносить удары по Донецку, сегодня под удар, в очередной раз, попал Калининский район города. Целью националистов стал Научно-исследовательский институт, имеются погибшие.
Обстрел города велся из РСЗО, тип пока не назван, но скорей всего это американский Хаймарс. В общей сложности по Калининскому району попало шесть ракет. Один из снарядов попал в здание НИИ, где в это время находились люди. В результате попадания часть здания разрушена, погиб один человек, имеются раненые, но их количество не уточняется. Такие данные поступают на данный момент.
Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08.45 - населенный пункт Дачное - город Донецк (Калининский район): выпущено шесть ракет из РСЗО
- заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
На этом боевики ВСУ не остановились и нанесли еще один удар по Калининскому району, на этот раз в район бульвара Шевченко. По городу было выпущено пять ракет РСЗО, о повреждениях и пострадавших пока информации нет.
Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению Донецка (Калининский район), выпущено пять ракет из РСЗО
- заявили в СЦКК.
Системы ПВО над городом работали, предварительно сбит один из снарядов, но точных данных нет.