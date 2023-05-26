Генштаб ВСУ сообщает об ударах российской авиации по объектам в селе Чайковка в пригороде Харькова и в Кисловке под Купянском

После освобождения Артемовска и начала отвода из города бойцов «Вагнера», интенсивность боев на Донецком направлении несколько снизилась, но это не означает, что российские войска заняли выжидательную позицию. Артиллерия и авиация плотно работает по всей линии соприкосновения, не позволяя противнику сосредоточить силы для так называемого контрнаступления, которое по данным киевской пропаганды вроде как одновременно уже идет, и в то же время еще только готовится.
Одним из наиболее вероятных направлений контрудара ВСУ давно и громко украинское командование, киевская и западная пропаганда называют южный участок фронта, прорыв которого якобы позволит украинской армии дойти аж до Азовского моря и тем самым перерезать сухопутный коридор снабжения ВС РФ. Понимая планы врага, российское командование превентивно отрабатывает всеми возможными средствами поражения по логистическим узлам и местам скопления живой силы и техники в прифронтовой зоне на Харьковском направлении.
Наиболее плотно удары с применением авиационных средств поражения ВКС РФ в последние дни наносят по целям в районе Купянска Харьковской области. Город был оставлен нашими войсками в конце сентября прошлого года, теперь он используется ВСУ как один из основных логистических узлов и место накапливания резервов.
Вчера украинские источники сообщили о серии мощных взрывов в результате ударов российской авиации по объектам в районе Кисловки, Котляровки и Ковшаровки к западу от Купянска. Поселок Ковшаровка — это уже пригород Купянска, недалеко находится узловая и сортировочная железнодорожные станции. Местные жители сообщают о серии взрывов в районе Купянск-Сортировочная, в близлежащих домах вылетели стекла, отключилось электричество и водоснабжение.
Генштаб ВСУ также подтверждает авиаудары по селу Чайковка, а это уже северо-западная окраина Харькова. Село находится на правом берегу реки Лозовенька вблизи с плотиной, образующей Лозовеньковское водохранилище. В одном километре от населенного пункта проходит Харьковская окружная дорога М-03.
Одновременно сухопутные силы ВС РФ ведут наступательные действия сразу на нескольких участках Харьковского фронта, наиболее активно как раз в направлении Купянска. После взятия села Масютовка наши штурмовые группы продвигаются к городу с севера.
По ситуации на Донецком направлении сообщается о продолжении боев на западе Марьинки и продвижении российских войск к северу и югу от Авдеевки, которую очевидно планируется взять в оперативное окружение. Одновременно наши атакуют позиции противника в районе села Первомайское. После разрушения дамбы Карловского водохранилища у ВСУ возникли серьезные проблемы со снабжением донецкой группировки. По-прежнему неизвестно, в результате чего произошло разрушение дамбы, хотя украинское командование настаивает, что это сделала российская артиллерия.
Учитывая зону контроля и проходящий через Карловку маршрут снабжения ВСУ, самоподрыв украинским формированиям невыгоден. Возможно, разрушение дамбы говорит о том, что российские войска готовятся предпринять некие решительные меры в окрестностях Донецка в ближайшее время, так как в долгосрочной перспективе эффекта от уничтожения дамбы немного — противник просто восстановит ее или наведет понтонную переправу.