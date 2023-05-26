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Генштаб ВСУ сообщает об ударах российской авиации по объектам в селе Чайковка в пригороде Харькова и в Кисловке под Купянском

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Генштаб ВСУ сообщает об ударах российской авиации по объектам в селе Чайковка в пригороде Харькова и в Кисловке под Купянском

После освобождения Артемовска и начала отвода из города бойцов «Вагнера», интенсивность боев на Донецком направлении несколько снизилась, но это не означает, что российские войска заняли выжидательную позицию. Артиллерия и авиация плотно работает по всей линии соприкосновения, не позволяя противнику сосредоточить силы для так называемого контрнаступления, которое по данным киевской пропаганды вроде как одновременно уже идет, и в то же время еще только готовится.


Одним из наиболее вероятных направлений контрудара ВСУ давно и громко украинское командование, киевская и западная пропаганда называют южный участок фронта, прорыв которого якобы позволит украинской армии дойти аж до Азовского моря и тем самым перерезать сухопутный коридор снабжения ВС РФ. Понимая планы врага, российское командование превентивно отрабатывает всеми возможными средствами поражения по логистическим узлам и местам скопления живой силы и техники в прифронтовой зоне на Харьковском направлении.

Наиболее плотно удары с применением авиационных средств поражения ВКС РФ в последние дни наносят по целям в районе Купянска Харьковской области. Город был оставлен нашими войсками в конце сентября прошлого года, теперь он используется ВСУ как один из основных логистических узлов и место накапливания резервов.

Вчера украинские источники сообщили о серии мощных взрывов в результате ударов российской авиации по объектам в районе Кисловки, Котляровки и Ковшаровки к западу от Купянска. Поселок Ковшаровка — это уже пригород Купянска, недалеко находится узловая и сортировочная железнодорожные станции. Местные жители сообщают о серии взрывов в районе Купянск-Сортировочная, в близлежащих домах вылетели стекла, отключилось электричество и водоснабжение.



Генштаб ВСУ также подтверждает авиаудары по селу Чайковка, а это уже северо-западная окраина Харькова. Село находится на правом берегу реки Лозовенька вблизи с плотиной, образующей Лозовеньковское водохранилище. В одном километре от населенного пункта проходит Харьковская окружная дорога М-03.



Одновременно сухопутные силы ВС РФ ведут наступательные действия сразу на нескольких участках Харьковского фронта, наиболее активно как раз в направлении Купянска. После взятия села Масютовка наши штурмовые группы продвигаются к городу с севера.

По ситуации на Донецком направлении сообщается о продолжении боев на западе Марьинки и продвижении российских войск к северу и югу от Авдеевки, которую очевидно планируется взять в оперативное окружение. Одновременно наши атакуют позиции противника в районе села Первомайское. После разрушения дамбы Карловского водохранилища у ВСУ возникли серьезные проблемы со снабжением донецкой группировки. По-прежнему неизвестно, в результате чего произошло разрушение дамбы, хотя украинское командование настаивает, что это сделала российская артиллерия.

Учитывая зону контроля и проходящий через Карловку маршрут снабжения ВСУ, самоподрыв украинским формированиям невыгоден. Возможно, разрушение дамбы говорит о том, что российские войска готовятся предпринять некие решительные меры в окрестностях Донецка в ближайшее время, так как в долгосрочной перспективе эффекта от уничтожения дамбы немного — противник просто восстановит ее или наведет понтонную переправу.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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8 комментариев
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  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:06
    -3
    Коренного перелома,после взятия Артёмовска,не произошло,враги,почему-то не оставили Купянск,другие близлежащие населенные пункты.Перемол,будет продолжаться.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:16
      +4
      Коренного перелома,после взятия Артёмовска
      А как, хоть теоретически, взятие Артёмовска могло в корне переломить ситуацию?
  2. сайгон
    сайгон Сегодня, 11:09
    +1
    По поводу дамбы которая рванули на видосе слышно как ВСУки базлаю что там взрывчатка была ну и земля прощай .
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:10
    +1
    Кроме того в части Харьковской области : этой ночью был нанесен массированный удар БПЛА "Герань" по городу Изюму, Харьковской области.Уничтожены:полицейский участок,располага противника местные сообщают,что по всему городу мощные пожары
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:29
    +1
    В первых абзацах был посыл, что МО РФ принимаются меры по недопущению наступления на южном направлении для выхода врагов к Азовскому морю, а потом подробное изложение боев под Харьковом..... Может я географию плох учил в школе или военную топографию... Как бои на север-западе Харькова способствуют предотвращению выхода врага к Мелитополю, Бердянску или Мариуполю? Может у кого-т другое впечатление сложилось, поделитесь.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 11:35
      0
      Связывание боями на севере резервов, необходимых укровермахту для начала наступления на юге?
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:42
      0
      Полагаю автор спешил поделиться сторонней информацией wassat
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:33
    -1
    автор понял что написал?
    Одним из наиболее вероятных направлений контрудара ВСУ давно и громко украинское командование, киевская и западная пропаганда называют южный участок фронта,
    ЮЖНЫЙ!
    Понимая планы врага, российское командование превентивно отрабатывает всеми возможными средствами поражения по логистическим узлам и местам скопления живой силы и техники в прифронтовой зоне на Харьковском направлении.
    СЕВЕРНЫЙ!