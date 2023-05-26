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США санкционировали украинским спецслужбам диверсии в РФ, чтобы отвести от себя подозрения во взрывах на «Северных потоках»

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США санкционировали украинским спецслужбам диверсии в РФ, чтобы отвести от себя подозрения во взрывах на «Северных потоках»

США специально санкционировали украинским спецслужбам осуществление терактов, направленных против российских граждан на территории России, чтобы потом иметь возможность повесить на украинских террористов подрыв российского газопровода "Северный поток", тем самым отведя от себя любые подозрения. Причастность к теракту на "Северных потоках" может в ближайшее время подтвердиться в результате проведения подставного расследования. Следствие вполне может "выявить" факт личного планирования подрывов главой ГУР Украины Будановым.


В то же время, ни для кого не секрет, что ключевую роль в организации терактов на территории России играют британские спецслужбы, которые направляют, а также оказывают содействие ГУР Украины в детальном планировании и осуществлении этих терактов.

Как сообщает американское издание The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке, произошедшая в начале мая текущего года атака беспилотников на Кремль была организована одной из украинских спецслужб. Однако источникам издания якобы неизвестно, знал ли президент Украины Владимир Зеленский о готовящейся диверсии, при этом, в американских спецслужбах более склоняются к мысли, что глава киевского режима не знал о планах ГУР.

В опубликованном в американской газете материале также утверждается, что подобные действия Киева вызывают обеспокоенность у американского правительства, которое опасается ответной реакции со стороны российского руководства и расползания боевых действий за пределы Украины.
Использованы фотографии:
Минобороны Дании
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3 комментария
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  1. al3x
    al3x Сегодня, 12:32
    0
    Достали из пустого в порожнее переливать. Либо прямо обвиняйте уже кого нибудь, либо заканчивайте с этими пустыми угрозами и разглагольствованиями.
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:33
    -2
    США специально санкционировали украинским спецслужбам осуществление терактов,
    Всё та мы знаем. Но вот когда будет ответка от нас? angry Или так оно будет до
    ???
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:51
    0
    США санкционировали украинским спецслужбам диверсии в РФ, чтобы отвести от себя подозрения во взрывах на «Северных потоках»
    Два в одном. Отвести подозрения у еще не потерявших разум людей сложно, но попытаться можно. А вот наносить удары в глубь территории России, проводить диверсии и теракты против ее граждан и инфраструктуры да еще руками украинцев это не только американцам в кайф, от которого они получают заряд бодрости и толчок к новому планированию преступлений.