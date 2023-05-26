Российские силовики задержали троих боевиков банды Басаева, причастных в нападению на псковских десантников в 2000 году

Во взаимодействии с ФСБ России, УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике и ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (...) задержаны еще три члена банды Басаева, являющиеся жителями Кабардино-Балкарской Республики

Российские силовики продолжают устанавливать местонахождение бывших боевиков банды Шамиля Басаева и Хаттаба, причастных к нападению на псковских десантников. Очередные три участника банды были задержаны сотрудниками ФСБ.На территории Кабардино-Балкарии прошла совместная операция ФСБ и МВД, в ходе которой были задержаны трое бывших боевиков банды Басаева, причастных к гибели псковских десантников в Чечне в 2000 году. По данным ЦОС ФСБ, задержаны Анзор Батыров, Асланбек Казанчев и Таймураз Накусов, ранее входившие в так называемый кабардинский джамаат. Операция по их задержанию проводилась в городах Баксан и Чегем и селении Нартан.- говорится в сообщении.Всем троим предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, таким как: вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих. Задержанные заключены под стражу, впереди их ожидает суд и приговор.Как заявили в Следственном комитете, следствие по уголовному делу по факту вооруженного нападения банды Басаева и Хаттаба на псковских десантников продолжается, несмотря на прошедшее время, еще не все участники нападения понесли наказание.Напомним, что 29 февраля 2000 года в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни десантники 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ вступили в бой с объединенной бандой Басаева и Хаттаба. В ходе боя погибли 84 бойца российской армии.