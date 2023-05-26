Врио главы ДНР принял решение о временном включении освобождённого Артёмовска в зону ответственности администрации Шахтёрска

Указом врио главы ДНР №174 от 26.05.2023 года внесено изменение в указ главы ДНР от 03.03.2022 года №45. В соответствии с внесёнными изменениями, город Артёмовск временно включён в зону ответственности администрации Шахтёрска

Врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ о включении освобождённого Артёмовска в зону ответственности администрации Шахтёрска. Соответствующий документ был опубликован сегодня.Вот что об этом говорится в самом тексте документа:Кстати говоря, как сообщал ранее Пушилин, название освобождённого в Донбассе города Артёмовск официально закреплено в законодательстве республики.Напомним, что в ночь на 21 мая Министерство обороны сообщило о полном освобождении Артёмовска, что было достигнуто благодаря наступательным действиям штурмовой группы ЧВК «Вагнер». Содействие «музыкантам» оказывала артиллерия и авиация Южной группировки войск ВС РФ. Президент Владимир Путин поздравил «вагнеровцев» с освобождением города. Как заявили в Кремле, все военнослужащие, внёсшие вклад в эту операцию, будут удостоены государственных наград.Ранее в эфире «Соловьёв Live» временно исполняющий обязанности главы ДНР сообщил о том, что на месте этого освобождённого населённого пункта находятся сотрудники МВД России, которые совместно с МЧС и другими службами приступят к разминированию территории города.Для справки: ожесточённые бои за город длились на протяжении 224 дней.