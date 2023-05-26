Военное обозрение
Войти Регистрация

Врио главы ДНР принял решение о временном включении освобождённого Артёмовска в зону ответственности администрации Шахтёрска

1
Врио главы ДНР принял решение о временном включении освобождённого Артёмовска в зону ответственности администрации Шахтёрска

Врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ о включении освобождённого Артёмовска в зону ответственности администрации Шахтёрска. Соответствующий документ был опубликован сегодня.


Вот что об этом говорится в самом тексте документа:

Указом врио главы ДНР №174 от 26.05.2023 года внесено изменение в указ главы ДНР от 03.03.2022 года №45. В соответствии с внесёнными изменениями, город Артёмовск временно включён в зону ответственности администрации Шахтёрска

Кстати говоря, как сообщал ранее Пушилин, название освобождённого в Донбассе города Артёмовск официально закреплено в законодательстве республики.

Напомним, что в ночь на 21 мая Министерство обороны сообщило о полном освобождении Артёмовска, что было достигнуто благодаря наступательным действиям штурмовой группы ЧВК «Вагнер». Содействие «музыкантам» оказывала артиллерия и авиация Южной группировки войск ВС РФ. Президент Владимир Путин поздравил «вагнеровцев» с освобождением города. Как заявили в Кремле, все военнослужащие, внёсшие вклад в эту операцию, будут удостоены государственных наград.

Ранее в эфире «Соловьёв Live» временно исполняющий обязанности главы ДНР сообщил о том, что на месте этого освобождённого населённого пункта находятся сотрудники МВД России, которые совместно с МЧС и другими службами приступят к разминированию территории города.

Для справки: ожесточённые бои за город длились на протяжении 224 дней.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
1 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 12:52
    +1
    Не забуду, как Пригожин сказал, что:
    "Если вас не устраивают зэки на войне, то пусть воюют - ВАШИ дети"!
    Сильно... am