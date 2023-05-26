Начальник РХБЗ ВС РФ рассказал об изучении США птичьих вирусов на территории Херсонской области

Специалистами Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы безопасности и Россельхознадзора выявлены неоднократные факты сбора и паспортизации штаммов вируса птичьего гриппа на территории Херсонской области, в заповеднике Аскания-Нова. Об этом заявил во время брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По утверждению начальника РХБЗ ВС РФ, сотрудники заповедника пытались экстренно уничтожить отобранные материалы. Но специалисты 48-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны России сумели установить наличие генетического материала высоко патогенного гриппа птиц, вируса болезни Ньюкасла, авуловирусов.
Те работники заповедника, которые остались на его территории после освобождения региона российскими войсками, украинские власти предлагали им большие деньги за вывоз или уничтожение результатов исследований вирусов. Кириллов отметил, что документы, обнаруженные в заповеднике, свидетельствуют о проведении работ в рамках реализации проектов США Ю-Пи-8, Пи-444. В этой деятельности участвовали и сотрудники Харьковского института ветеринарной медицины.
Главной целью подобной деятельности являлось изучение обстоятельств распространения экономически значимых инфекций, оценки рисков их распространения для продовольственной безопасности. Заказчиком исследований выступало американское военное ведомство. Понятно, что изучение миграции птиц не входит в интересы Пентагона, если не брать в расчет сферу биологического оружия.
Генерал отметил, что стоит обратить внимание на рост заболеваемости птичьим гриппом в Российской Федерации и ряде стран Европы. Потери от распространения заболевания с 2021 года превысили 3 млрд евро в Европе. В России только с 2023 года зафиксировали 32 вспышки птичьего гриппа.
Соединенными Штатами вне национальной юрисдикции, в том числе на территории Украины, осуществляется разработка компонентов биологического оружия
- подчеркнул начальник войск РХБЗ ВС РФ.
В октябре 2022 года США представили Национальную стратегию по противодействию биологическим угрозам, в которой содержатся планы по созданию подконтрольной Вашингтону системы предупреждения, реагирования и нейтрализации биологических угроз в интересах американского государства. Особое внимание в США сейчас уделяют усилению биологической защиты в вооруженных силах, в том числе индивидуальной и групповой, на различных направлениях потенциальных военных действий.
Фактически США отрицают существующие принципы и правила, сложившиеся в сфере регулирования биологического оружия в современном мире. Деятельность США в данном направлении представляет большую угрозу для экономики, здравоохранения, демографии во многих странах мира.