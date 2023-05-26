«Забудьте об оружии» – глава украинской «женской гвардии» о подготовке диверсанток

Забудьте об оружии и гранатах – украинские женщины, прошедшие подготовку к войне, могут убивать россиян, используя только «канцелярские принадлежности»

Украинские диверсантки обучены использовать для убийства россиян любые подручные предметы, в том числе канцелярские принадлежности. Они прошли специальную подготовку.Так глава украинской «женской гвардии» Елена Билецкая рассказывала западному военному корреспонденту Тиму Маку о подготовке диверсанток.Она утверждает, что основанный ею обучающий центр уже подготовил к участию в военных действиях более 60 тысяч украинских женщин, некоторые из которых теперь способны убивать карандашами и авторучками.- заявила Билецкая.Она создала так называемую «Украинскую женскую гвардию» в 2014 году. Большая часть занятий с курсантками этой организации посвящена подготовке к боевым действиям. Помимо этого, их обучают оказывать медицинскую помощь на поле боя и проводить разведку.Согласно информации посольства США на Украине, более 60 тысяч украинских женщин проходят службу в Вооруженных силах страны. Как утверждает издание Social Europe, по состоянию на октябрь 2022 года офицерские звания ВСУ имеют около восьми тысяч женщин.Примечательно, что организация с похожим названием есть и в России. Это «Женская гвардия Урала только за победу» (ЖГУТ). Участницы организации обучаются стрельбе и рукопашному бою, а также организуют благотворительные балы в поддержку российских военных. Часть женщин, вступивших в ЖГУТ, являются женами офицеров.