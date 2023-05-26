Военное обозрение
Войти Регистрация

«Забудьте об оружии» – глава украинской «женской гвардии» о подготовке диверсанток

22
«Забудьте об оружии» – глава украинской «женской гвардии» о подготовке диверсанток

Украинские диверсантки обучены использовать для убийства россиян любые подручные предметы, в том числе канцелярские принадлежности. Они прошли специальную подготовку.

Так глава украинской «женской гвардии» Елена Билецкая рассказывала западному военному корреспонденту Тиму Маку о подготовке диверсанток.

Она утверждает, что основанный ею обучающий центр уже подготовил к участию в военных действиях более 60 тысяч украинских женщин, некоторые из которых теперь способны убивать карандашами и авторучками.

Забудьте об оружии и гранатах – украинские женщины, прошедшие подготовку к войне, могут убивать россиян, используя только «канцелярские принадлежности»

- заявила Билецкая.

Она создала так называемую «Украинскую женскую гвардию» в 2014 году. Большая часть занятий с курсантками этой организации посвящена подготовке к боевым действиям. Помимо этого, их обучают оказывать медицинскую помощь на поле боя и проводить разведку.


Согласно информации посольства США на Украине, более 60 тысяч украинских женщин проходят службу в Вооруженных силах страны. Как утверждает издание Social Europe, по состоянию на октябрь 2022 года офицерские звания ВСУ имеют около восьми тысяч женщин.


Примечательно, что организация с похожим названием есть и в России. Это «Женская гвардия Урала только за победу» (ЖГУТ). Участницы организации обучаются стрельбе и рукопашному бою, а также организуют благотворительные балы в поддержку российских военных. Часть женщин, вступивших в ЖГУТ, являются женами офицеров.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
22 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 12:04
      +4
      презерватив освоить.
      Зачем? Они будут убивать русских атаками боевых гонококков и сверхзвуковых спирохет wassat .
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 12:14
        +3
        более 60 тысяч украинских женщин с 2014-ого года

        Если мозги есть - уже родили и сбежали в ЕС.
        Если нет - Украина станет первой христианской страной, использующей шахидок
        1. Ilya-spb
          Ilya-spb Сегодня, 12:49
          0
          Общественность интересуется, когда в Гейропе начнутся крики о тысячах изнасилованеых бандеровских диверсантках.
      2. frruc
        frruc Сегодня, 12:17
        +1
        Украинские диверсантки обучены использовать для убийства россиян любые подручные предметы

        Этих твapeй ловить и душить в перчатках, чтобы не запачкаться дерьмом.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:00
    +7
    А что только женщин ,еще же дети есть ? И опыт исторический подсказывает что можно организовать вдогонку Гитлерюгент .Называться правда будет по другому,может Зелиюгент
    1. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 12:06
      +4
      Цитата: APASUS
      А что только женщин ,еще же дети есть ? И опыт исторический подсказывает что можно организовать вдогонку Гитлерюгент .Называться правда будет по другому,может Зелиюгент

      Так есть уже и было, издавна, "Пласт", ранее детский или юношеский корпус "Азов" если не ошибаюсь.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 12:19
      0
      Цитата: APASUS
      А что только женщин ,еще же дети есть ? И опыт исторический подсказывает что можно организовать вдогонку Гитлерюгент .Называться правда будет по другому,может Зелиюгент

      Всё уже придумано до нас: хряки и подсвинки...
    3. Fotoceva62
      Fotoceva62 Сегодня, 12:22
      0
      Ничего нового...Бендеровцы , бессмысленная и никому кроме сионистов и англосаксов не нужная. Эти гануси и тарасики сами себя выпилят, биомусор.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 12:34
        0
        Цитата: Fotoceva62
        Ничего нового...Бендеровцы

        При чем тут смуглянки-молдаванки то?
    4. zenion
      zenion Сегодня, 12:50
      0
      Я слышал что они будут называться школами зелизверскийюгент.
  3. Eugen Alpine
    Eugen Alpine Сегодня, 12:01
    +2
    Ну че за чушня? Я могу убивать и руками. А могу и не убивать. В чем смысл статьи-то? В том что готовят диверсантов и диверсанток на территории террористического нацистского государства?
  4. Трямс
    Трямс Сегодня, 12:05
    -1
    вот будет шок у дамочек, когда вдруг выяснится, что они и есть те, против кого их учат
    закоротит конкретно от такого признания, вплоть до массовых суицидов, увы
    это ж еще хуже, чем признать семя глупцами, которые скакали на майдане зря и явились причиной массы смертей затем, ибо "труд" уже вложен, его "ценность" обретена, и без вовсемвиноватого не в зеркале такое не лечится
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:05
    +1
    Из разряда, есть шахиды, а есть шахидки. Бывшие курсантки в большинстве своем уже отрожались и по домам сидят, на окраине или в ЕС.
  6. art266
    art266 Сегодня, 12:07
    0
    Их так и будут с карандашами и авторучками к нам засылать?
  7. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 12:09
    0
    Зря тут многие ерничают .Сколько уже типа вбросов и анонсов укров привратились в явь
  8. Влодек
    Влодек Сегодня, 12:12
    +4
    на всех трассах России: миньетчицы-украинки с ядовитыми зубами! в процессе отсоса кусает отравленным зубом и впрыскивает ЦИПСО-сыворотку. действие сыворотки: хочется скакать и не думать не о чем (тем более о будущем). всем внимание: сначала выбивать ядовитые зубы, а уж потом допускать их к работе
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 12:22
      +1
      Цитата: Влодек
      на всех трассах России: миньетчицы-украинки с ядовитыми зубами! в процессе отсоса кусает отравленным зубом и впрыскивает ЦИПСО-сыворотку. действие сыворотки: хочется скакать и не думать не о чем (тем более о будущем). всем внимание: сначала выбивать ядовитые зубы, а уж потом допускать их к работе

      Может, просто, не надо тыкать инструментом куда попало?!
    2. Комментарий был удален.
  9. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:19
    0
    Это говорит лишь о том, что женщина (даже красивая) - это не повод для того, чтобы не уничтожить врага сразу.
    Война...
    Или ты или тебя.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:23
    +1
    украинские женщины, прошедшие подготовку к войне, могут убивать россиян, используя только «канцелярские принадлежности»
    Когда попадут под первый обстрел забудут где лежат "канцелярские принадлежности", которыми необходимо убивать русских. Не понятно только к чему и зачем это было сказано западному корреспонденту? Пропиариться и показать западу какие на Украине "герои и героини" и под это попросить финансовой поддержки? Нагнать страха на врага? Так на донбасских с 2014 нагоняют, а нагнать не могу, как ни стараются. По логике войны такие одиозные фигуры, как эта Билецкая должны стоять в списках на уничтожение первыми.
  11. perun1988
    perun1988 Сегодня, 12:28
    0
    "Забудьте об оружии и гранатах – украинские женщины, прошедшие подготовку к войне, могут убивать россиян, используя только «канцелярские принадлежности».
    Справлюсь руками:
  12. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 12:41
    0
    Цитата: Shurik70
    более 60 тысяч украинских женщин с 2014-ого года

    Если мозги есть - уже родили и сбежали в ЕС.
    Если нет - Украина станет первой христианской страной, использующей шахидок

    если мозги есть сбежали и родили в ЕС так продуманнее вытанцовывается
  13. ShDE
    ShDE Сегодня, 12:45
    0
    Сразы бы писали: циркуль, угольник и фартук. Дьявол в мелочах