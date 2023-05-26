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Канадские власти передадут украинской армии авиационные ракеты AIM-9 Sidewinder

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Канадские власти передадут украинской армии авиационные ракеты AIM-9 Sidewinder

Канадское правительство намерено предоставить украинской армии очередной пакет военной поддержки, в который войдут авиационные ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder. Об этом объявили представители канадского Минобороны по итогам очередной встречи Контактной группы по поддержке Украины, состоявшейся на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии.


Управляемая авиационная ракета класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder является ракетой ближнего радиуса действия с инфракрасной головкой самонаведения. Первая версия этой ракеты стояла на вооружении ВВС США еще в середине 50-х годов прошлого века. Ракеты Sidewinder разных модификаций совместимы с большинством западных истребителей, среди которых F-16, F-15, а также самолеты пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

На очередном, 12-м по счету заседании министров обороны государств-союзников Украины, состоявшемся в четверг, 25 мая, представители Канады заявили о безвозмездной передаче украинской армии 43 авиационных ракет вышеназванного типа.

Кроме того, на встрече отметили, что доставка на Украину обещанных в апреле пулеметов, штурмовых винтовок и боеприпасов к ним, уже идет. В первую партию поставки вошли 1 миллион патронов калибра 5,56 мм и 4800 штурмовых винтовок западного образца, весь пакет поставки, включающий 21 тысячу единиц стрелкового оружия и 2,4 миллиона патронов планируется доставить из Канады в течение лета.

Правительство Канады также намерено расширить подготовку украинских военных медиков в Польше в рамках операции UNIFIER, куда будут отправлены еще пять канадских медицинских инструкторов для обучения боевиков киевского режима.
Использованы фотографии:
Wikipedia/USAF
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4 комментария
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:39
    0
    Канадское правительство намерено предоставить украинской армии очередной пакет военной поддержки, в который войдут авиационные ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder.
    Ракетка конечно древняя. Было множество модификаций. Какую из них втулят в ненужную - вопрос.
    "Разработка будущей AIM-9 была начата ещё в 1950 году по заказу ВМФ США.
    Тактико-технические характеристики
    Стартовая масса: 91 кг
    Масса боевой части: 9,4 кг
    Длина: 2,85 м
    Диаметр: 0,127 м
    Размах крыла: 0,63 м

    Но укронацикам сойдёт и такой хлам. Сбагривают всё что можно.
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 12:59
      0
      В каком месте ракета древняя? Современные модификации имеют практически на 100% всё новое по сравнению с первыми ракетами.
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 12:47
    -2
    войдут авиационные ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder
    Над ВКС сгущаются тучи.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:03
    +1
    авиационные ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder.
    Это уже с расчетом на будущие поставки F-16? Или умудрились приспособить к МиГ-29?
    21 тысячу единиц стрелкового оружия и 2,4 миллиона патронов планируется доставить из Канады в течение лета.
    Со стрелковым оружием у ВСУ проблемы или с западным мужественнее боец выглядит? Хотя импортное стрелковое оружие наблюдается еще с 2014 года.