Из истории крепости Петра и Павла

Одно из первых изображений Петропавловской крепости. Из учебных таблиц «Навигацкой школы» в Москве, 1705 год

План Петербургской крепости в 1705 году. Из книги: Ф. Ласковский. Материалы для истории инженерного искусства в России. Опыт исследования инженерного дела в России до XVIII столетия. Приложение к Ч.2, 1861г.