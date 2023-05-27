Из истории крепости Петра и Павла

Гравюра голландского художника Питера Пикарта «Петербург. 1704»
27 мая 1703 года царь Пётр I заложил Петропавловскую крепость. С неё началась история столицы Российской империи – Санкт-Петербурга.
Предыстория
В ходе кампании 1703 года во время Северной войны русская армия взяла шведскую крепость Ниеншанц (Невский городок) при впадении реки Охты в Неву (Нева наша! Русская армия берёт Ниеншанц и прорывается к морю). В результате русские войска получили под контроль всю Неву – от истоков до устья, вернув Россия выход в Балтийское море.
Необходимо было закрепить отвоёванную территорию за Россией. Военный совет принял решение не строить новую крепость на месте Ниеншанца. Место было не совсем удобным для обороны, и удалено от моря. В результате предпринятой разведки у разветвления Невы на два больших рукава был найден подходящий остров. Заячий остров, который в шведских источниках XVII века назывался Луст-Эйланд (Весёлый остров, Весёлая земля), имел удобное для обороны расположение. Расположенные на нём батареи могли перекрыть фарватеры двух крупнейших фарватеров дельты реки: Невы и Большой Невы.
По легенде 14 (25) мая 1703 г. царь Пётр Алексеевич во время осмотра острова положил крестом два куска дёрна и водрузил на них крест. В это время над островом появился орёл – добрый знак. Пётр переправился на берег и срубил два куста ракиты. На месте одного была поставлена Троицкая церковь, на месте другого – домик Петра. 16 (27) мая была заложена крепость по совместному плану Петра и французского инженера Жозефа Ламбера де Герена. В первую выкопанную траншею заложили ящик с частицей мощей апостола Андрея.
Француз поступил на русскую службу в 1701 г., участвовал в осаде Нотебурга и Ниеншанца. Пользовался большим расположением царя. В признание заслуг де Герен стал кавалером ордена св. Андрея Первозванного. В 1706 году поехал в Европу для набора военных инженеров, но в Россию не вернулся. Разгневанный Пётр лишил его прежних наград.
Пётр срубил две березки, обозначил ими будущие ворота крепости. На них опустился уже знакомый орёл. Его сняли и принесли царю. Это сочли добрым предзнаменованием – ведь появление орла сопутствовало основанию Константинополя императором Константином. Затем Пётр с несколькими плотниками возвёл домик в тылу крепости. Это было первое здание будущей столицы Российской империи.
Одно из первых изображений Петропавловской крепости. Из учебных таблиц «Навигацкой школы» в Москве, 1705 год
Крепость
29 июня (12 июля), в Петров день, заложили деревянную церковь святых апостолов Петра и Павла. Шесть бастионов крепости строились под наблюдением царя и его соратников – Меншикова, Нарышкина, Трубецкого, Головкина и Зотова. Они получили соответствующие названия – Государев, Меншиковский, Трубецкой и т. д. Три бастиона смотрели на реку, три – на север. Осенью на их вооружении было уже более 120 пушек.
Основными строительными материалами сначала были земля и дерево. Это позволяло форсировать строительство. Для сооружения крепости и города были использованы солдаты и рабочие, которые работали в Шлиссельбурге и Шлотбурге. В июле стали прибывать рабочие набранные по указу царя в других городах и местах. Осенью 1703 г. работало уже несколько тысяч человек. Использовался и труд пленных шведов. Условия труда были тяжелыми, многие гибли от изнеможения, болезней, замерзали. Бегство рабочих жестоко каралось. Весь барак, где жил беглец отправлялся в тюрьму (т. н. круговая порука). Только с 1708 г. стали использовать труд вольнонаёмных людей. В год набирали до 20 тыс. человек.
Основные сооружения крепости Петра и Павла возвели за год. В 1705 году со стороны Петербургского острова заложили земляной кронверк (наружное вспомогательное укрепление). Завершили строительство сложного кронверка в 1708 г. Однако развитие крепости продолжалось всё столетие. Крепость Петра и Павла усиливали и перестраивали. В 1706 г. с Меншиковского бастиона земляной вал стали менять на каменный (кирпичный). В болотистую землю вбивалось множество свай, на них ставили каменные блоки. Высота бастионов была увеличена до 12 метров. Пушки теперь укрывали в казематах с амбразурами. Соорудили двое ворот, которые вели в кронверк и через деревянный Иоанновский мост на Петербургский остров. Позже ворот стало пять: Петровские, Невские, Васильевские, Николаевские и Кронверкские.
Вслед за стенами, каменными стали и другие сооружения Петропавловской крепости. Из камня сооружали въездные ворота, мост на территорию острова, собор и ряд служебных построек. Работы затянулись и были закончены только к 1740 году. Так, воздвигнутые в 1708 году деревянные Петровские ворота, были заменены к 1717 году каменными по проекту Доменико Трезини. Ворота приобрели вид триумфальных с фигурами богинь Минервы и Беллоны по бокам и раскрашенным двуглавым орлом со скипетром и державой в когтях. В 1712 году на месте деревянного собора Петра и Павла началось строительство каменного по проекту архитектора Трезини. Над собором работали до 1733 года. С течением времени кирпичные стены стали разрушатся и в 1780-е годы кирпич стали менять на гранит.
План Петербургской крепости в 1705 году. Из книги: Ф. Ласковский. Материалы для истории инженерного искусства в России. Опыт исследования инженерного дела в России до XVIII столетия. Приложение к Ч.2, 1861г.
Тюрьма и музей
Крепость знаменита своей тюрьмой. Посетивший в XIX веке Петербург французский писатель А. Дюма-отец писал «История Петропавловской крепости, если бы ее удалось написать, была бы ужасна. Эта крепость все видела и все слышала, но до сих пор она держит все в тайне… настанет время и крепость заговорит, подобно замку Иф».
В Петропавловской крепости побывали многие известные узники. Самым знаменитым был царевич Иван Петрович, которого подложно обвинили в заговоре против отца. Он умер или был убит в крепости в 1718 году. В эпоху дворцовых переворотов здесь побывали политические противника царицы Елизаветы – Бирон, Остерман, Миних и пр. Отсюда они были отправлены в ссылку. В крепости сидел писатель Радищев, его приговорили к смертной казни, заменённой на ссылку в Сибирь. В крепости побывали декабристы, петрашевцы, Достоевский, Бакунин, Писарев, Чернышевский. В тюрьме содержались народовольцы-террористы, которые убили императора Александра Второго и покушались на Александра Третьего. Действовала тюрьма и во время Революции 1905 – 1907 гг., в ней сидели министры Временного правительства и т. д.
Во время Октябрьской революции крепость Петра и Павла стала штабом Военно-революционного комитета, который руководил восстанием и взятием Зимнего дворца. В 1924 году создан Петропавловский музей.
Петровские ворота Петропавловской крепости