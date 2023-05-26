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С самого утра под мощным обстрелом противника Грайворонский, Шебекинский городские округа и другие приграничные районы Белгородской области

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С самого утра под мощным обстрелом противника Грайворонский, Шебекинский городские округа и другие приграничные районы Белгородской области

Сегодня с раннего утра под обстрелом с украинской стороны вновь оказались районы Белгородской области, включая Грайворонский. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о том, что противник обстрелял и сам районный центр – Грайворон, в результате чего повреждены несколько домовладений, ЛЭП, газопровод. Проведение восстановительных работ в течение некоторого времени было затруднено в связи с тем, что обстрел периодически возобновлялся.

Сообщается о том, что под огнём противника вновь оказалось село Глотово, в которое несколько дней назад пытались прорваться боевики, в том числе на американской бронетехнике.

Активность артиллерийских и миномётных расчётов, а также беспилотной авиации противника крайне высока. Удары наносятся по Краснояружскому району, Шебекинскому городскому округу.

Фактически под обстрелом противника вся приграничная территория Белгородской области.

Войска киевского режим уже однозначно расписались в том, что в их планах нет никаких «красных линий» относительно российских территории, которые признаны в том числе и самой Украиной. Также предпринимаются явные попытки оттянуть максимально возможное количество войсковых подразделений на тот участок, который подвергается обстрелам с той целью, чтобы Россия оголила другие участки, где ВСУ попытаются пойти в наступление. Тем более, до конца весны всего несколько дней, а Запад ждёт от ВСУ контрнаступления.

Губернатор Белгородской области:

Шебекинский городской округ был обстрелян 35 раз. Из миномета и артиллерии обстреливали село Сурково, всего зафиксировано 17 снарядов, пострадавших и разрушений нет. Село Новая Таволжанка подверглось атаке дронов, артиллерии и минометов. В результате сброса взрывного устройства с БПЛА есть повреждение фасада сельхозпредприятия, пострадавших нет. Еще два беспилотника упали в поле, без пострадавших и разрушений. Также по селу работала артиллерия и минометы, в результате в двух частных домовладениях посечены фасады и выбиты стекла. По селу Муром зафиксирован прилет 7 артиллерийских снарядов.
Использованы фотографии:
ГШ ВСУ
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26 комментариев
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  1. мазута
    мазута Сегодня, 12:20
    0
    Комментарии стали излишеством.Ждем как сказал ДАМ "ядрену бомбу"в руках бандеровцев и вот уж тогда вдарим.Весь мир в труху,как говорили в одном очень хорошем фильме...
    1. kit88
      kit88 Сегодня, 13:00
      +4
      Отчего ж излишни? Ждём когда некто, работающий в кремле, скажет, что мы озабочены.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 13:17
        0
        Цитата: kit88
        Отчего ж излишни? Ждём когда некто, работающий в кремле, скажет, что мы озабочены.

        Это война на несколько поколений - заявляет Приголжин. В инетрвью он завяил, что сейчас армия противника мотивирована, хорошо вооружена и для Украины эта война сейчас как отчественная - к своим огромным потерям они относятся по-философски.
        Заход врага в Белгородскую область не последний - с каждым разом он будет всё глубже. Противник наблюдает и учится.
        Пригожин вспоминает как к нему на зоне подошел парень Евгений Истомин. Он решил искупить вину, вернуться к семье, вернуть дочку, которая попала в другую семью. Сидел по статье 228.
        Пошел в Вагнер, тренировался, Пригожин его видел не раз. Воевал. Потом Пригожин видел его в груде трупов, разорванного снарядом - как раз в тот период, когда Минобороны смеясь (реально для них прикол такой, давать - не давать), перерубало поставки боеприпасов.
        Дочка Истомина, 13-ти лет, выбросилась с 12 этажа и погибла. Зять Шойгу в это время "крутил булками" в Дубае и рассказывал какие все дурачки в СВО.
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:22
    +4
    Хм...
    И с целого утра там - в приграничных районах - не нашлось ни одного военного, чтобы как-то отреагировать?
    Или ждут обеда?!
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 12:28
      +3
      Цитата: Смею_заметить_
      Хм...
      И с целого утра там - в приграничных районах - не нашлось ни одного военного, чтобы как-то отреагировать?
      Или ждут обеда?!

      Военные решают давать или не давать оружие вновь сформированным семи батальонам теробороны... Дорешаться могут до создания партизанских отрядов и формирований...
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 12:34
        +1
        Военные решают давать или не давать оружие вновь сформированным семи батальонам теробороны...

        А что терроборона может сделать с автоматами против пушек? Это в Гражданскую отряды ЧОН могли на равных с бандами воевать, сейчас другой уровень. Единственное мобильное средство контролировать границу и сопряженные территории это авиация.
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:02
      0
      "Также предпринимаются явные попытки оттянуть максимально возможное количество войсковых подразделений на тот участок, который подвергается обстрелам с той целью, чтобы Россия оголила другие участки, где ВСУ попытаются пойти в наступление. ..."
      ******************************************************************************************Скорее всего, там нет никаких "вторых эшелонов" ВС России, ни мест сладирования боеприпасов и ВВТ...

      За сим, обстрел киевскими бандеро - нациками приграничных территорий, даже "интенсивный" на подготовку т.н. "наступа", в принципе не "катит".

      Ибо никакого реально ощутимого военного ущерба, ни в личном составе, ни в боеприпасах, ни в ВВТ российской группировке не наносит...

      Так что это, со стороны киевских бандеро - нациков, просто расход боеприпасов "по гражданским". Никак им тающих шансов на организацию (или мало - мальски достоверную имитацию...) "наступа", не повышающий...

      Никаких "оттягиваний в тыл" российских войск, с мест дислокации и позиций, на которых они должны находится и действовать по планам своего командования, понятное дело не будет...

      А единственным практическим ответом со стороны России на обстрелы киевскими бандеро - нациками приграничных (или бывших приграничных...) районов России станет лишь интенсификация ударов по ближним и дальним тылам киувских бандеро - нациков. Пока, - конвенциональных... Другого "средства успокоения" не изобретено...
  3. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 12:22
    -9
    Нечего паниковать! stop
    После потери Артёмовска, украинской стороне нужны "победы", для пропаганды и прикрытия проигрыша... Вот и заслали этих мерзавцев, явно по подсказке наглосаксов. Много шума, а потери - чисто символические. Незачем раздувать пропагандистское мероприятие, ибо этим ДРГ на территории РФ не удержаться...

    Для пограничных и прочих служб, конечно - это урок и надо СРОЧНО повышать защиту от таких сюрпризов, которых будет ещё немало. crying
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 12:31
      +8
      Цитата: Сулла__Славный
      Для пограничных и прочих служб, конечно - это урок и надо СРОЧНО повышать защиту от таких сюрпризов, которых будет ещё немало.

      Погранцам, для начала, надо вернуть погранвойска, расформированные по указке "партнёров"...
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 12:38
        +1
        Погранцам, для начала, надо вернуть погранвойска, расформированные по указке "партнёров"...

        И они смогут вести контбатарейную борьбу?
        1. AMG
          AMG Сегодня, 13:05
          0
          Все равно они должны быть. За ними первый бой при вторжении врага, а потом вступает армия. Посмотрите историю боев за Даманский в марте 1969 года.
    2. Сергей Дворников
      Сергей Дворников Сегодня, 12:34
      0
      Или подать в гаагу иск по бездействию ГШ!
  4. Konnick
    Konnick Сегодня, 12:26
    +4
    Активность артиллерийских и миномётных расчётов, а также беспилотной авиации противника крайне высока. Удары наносятся по Краснояружскому району, Шебекинскому городскому округу.

    А где наша "доблестная" авиация?
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 12:32
      +5
      Цитата: Konnick
      Активность артиллерийских и миномётных расчётов, а также беспилотной авиации противника крайне высока. Удары наносятся по Краснояружскому району, Шебекинскому городскому округу.

      А где наша "доблестная" авиация?

      Изучает итоги Клинцов...
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 12:43
        -1
        Изучает итоги Клинцов..

        Блогер Файтбомбер учудил, пытается убедить что это ЗРК Патриоты там поработали...Угу, вукраинцы притащили на границу Брянской области комплексы, у которых радиус действия 20 км и сбили самолеты в 70 км от границы.
  5. Галеон
    Галеон Сегодня, 12:26
    +4
    Ничего себе поворот. Вот и все, что нужно знать о выводах руководства по диверсии.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:27
    +1
    Да план, но не хитрый. На ВО еще месяца три назад эту тему мусолили. Если с дивана это было очевидно без разведданных, то там, в МО, точно это просчитывали. Важны даже не выводы, а результат.
  7. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 12:29
    +7
    Ни чë, ни чë. Щас Шойгу как проснётся, как дааааст! Он обещал... Или это... Лапина пошлëт а тот как дааааст...
    1. hhurik
      hhurik Сегодня, 12:43
      +1
      Руки прочь от Лапина.

      короткий текст
    2. Vetal
      Vetal Сегодня, 13:01
      +1
      Сначала журнал заполнит)

      Текст Вашего комментария слишком короткий
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 12:30
    +11
    В заявлении губернатора Белгородской области, между строк, читается крик обращённый в Москву: "Ну сделайте же что нибудь!". Лично мне так показалось. hi
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:42
    +1
    Это сразу было даже не вероятное, а очевидное, что "тихой границы" с противником НЕ БУДЕТ! К сожалению, "об этом не думали, к этому не готовились"...
    К военным какие могут быть вопросы? У них не хватает сил и ресурсов, на всё про всё!!! Это очевидно.
    Логичный вопрос... а кому теперь логичный и прочие вопросы задавать???
    В "Багдаде не все спокойно", но кому оэ этого легче теперь??? Если вовремя не готовится, то никакие судорожные телодвижения не помогут! Нужна мобилизация, наращивание сил и средств, времени на раскачку нет! И так опоздали, не подготовились как должно.
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 12:49
      +3
      Для вопросов есть давнокомандующий, но ему некогда, у него как всегда кошка бросила котят.
  10. zenion
    zenion Сегодня, 12:45
    +3
    Так это уже война, или ещё продолжаются детские игры?
  11. Hariton Laptev
    Hariton Laptev Сегодня, 12:56
    +6
    Мне не понятно только одно. Украинские войска осуществили нападение на территорию России, то есть это война на нашей территории,теперь пусть мне объяснят где армия России, не контрактники и мобилизованные, не музыканты а срочная армия солдаты которой давали присягу защищать Родину до последней капли крови не щадя жизни и так далее по тексту. У них есть все и оружие и тяжелая техника их учат пусть год, но мобилизованных и столько не учили. Да, мне сейчас с кажут это дети и так далее, но в 81 в афган шли такие же, так они шли выполнять интернациональный долг а сейчас речь идет о защите рубежей Родины. Не надо их в СВО, но почему нельзя их сосредоточить в Курской, Брянской, областях и адекватно встречать и отвечать ан выходки украинских нацистов. А так они и будут провоцировать в надежде что мы действительно начнем снимать части с каких то направлений.
    1. Комментарий был удален.
  12. Amper
    Amper Сегодня, 13:04
    +3
    А где "гарант" с командой единомышленников, друзей? Чем занят? Клятву давал защищать народ России! Дума, правительство, МО чем заняты? Ел! Нет ответа, только крысиный шорох слышно по углам. am
    р/с Скоро обстрелы Белгорода сравняются с обстрелами многострадального Донбасса.