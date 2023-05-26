С самого утра под мощным обстрелом противника Грайворонский, Шебекинский городские округа и другие приграничные районы Белгородской области

Сегодня с раннего утра под обстрелом с украинской стороны вновь оказались районы Белгородской области, включая Грайворонский. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о том, что противник обстрелял и сам районный центр – Грайворон, в результате чего повреждены несколько домовладений, ЛЭП, газопровод. Проведение восстановительных работ в течение некоторого времени было затруднено в связи с тем, что обстрел периодически возобновлялся.
Сообщается о том, что под огнём противника вновь оказалось село Глотово, в которое несколько дней назад пытались прорваться боевики, в том числе на американской бронетехнике.
Активность артиллерийских и миномётных расчётов, а также беспилотной авиации противника крайне высока. Удары наносятся по Краснояружскому району, Шебекинскому городскому округу.
Фактически под обстрелом противника вся приграничная территория Белгородской области.
Войска киевского режим уже однозначно расписались в том, что в их планах нет никаких «красных линий» относительно российских территории, которые признаны в том числе и самой Украиной. Также предпринимаются явные попытки оттянуть максимально возможное количество войсковых подразделений на тот участок, который подвергается обстрелам с той целью, чтобы Россия оголила другие участки, где ВСУ попытаются пойти в наступление. Тем более, до конца весны всего несколько дней, а Запад ждёт от ВСУ контрнаступления.
Губернатор Белгородской области:
Шебекинский городской округ был обстрелян 35 раз. Из миномета и артиллерии обстреливали село Сурково, всего зафиксировано 17 снарядов, пострадавших и разрушений нет. Село Новая Таволжанка подверглось атаке дронов, артиллерии и минометов. В результате сброса взрывного устройства с БПЛА есть повреждение фасада сельхозпредприятия, пострадавших нет. Еще два беспилотника упали в поле, без пострадавших и разрушений. Также по селу работала артиллерия и минометы, в результате в двух частных домовладениях посечены фасады и выбиты стекла. По селу Муром зафиксирован прилет 7 артиллерийских снарядов.