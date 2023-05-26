Военное обозрение
Войти Регистрация

Швеция приняла решение о вступлении в «танковую коалицию» после посещения Киева министром обороны Полом Йонсоном

7
Швеция приняла решение о вступлении в «танковую коалицию» после посещения Киева министром обороны Полом Йонсоном

Швеция наконец-то вступила в так называемую "танковую коалицию", куда ее неоднократно зазывала Украина. Произошло это во время визита в Киев министра обороны страны Пола Йонсона.


Глава военного ведомства Швеции Пол Йонсон и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин прибыли в Киев, где провели встречу со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. В ходе встречи стороны обсудили поставки вооружения Украине, обучение военнослужащих ВСУ, в общем все, что касалось помощи Киеву и что могла поставить Швеция.

На совместном брифинге по итогам встречи, радостный Резников заявил, что шведы приняли решение вступить в "танковую коалицию". Зачем это им не поясняется, десять танков Stridsvagn 122 - это шведская модификация немецкого танка Leopard 2A5, в Стокгольме и так обещали Киеву, без вступления во всякие коалиции.

Королевство Швеция приняло решение принять участие в "танковой коалиции"

- заявил Резников.

Кроме того, Украина ожидает поставки шведских артиллерийских систем Archer, но сроки передачи в Киеве не обозначили заявив, что ждут их в течение этого года. Также Швеция проводит обучение украинских военных применению САУ Archer и броневиков CV 90.

Пригласил Резников шведов и в будущую "самолетную коалицию" и намекнул, что в Киеве хотели бы иметь на вооружении шведские истребители Gripen. И это после нескольких отказов. Действительно, их в дверь, а они в окно.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:30
    0
    Швеция наконец-то
    пустилась во все тяжкие. angry Забывают историю блокитно жовтные.
    1. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 12:34
      0
      Не пора ли РФ, объявить поставщиков оружия ВСУ - УЧАСТНИКАМИ конфликта, со всеми вытекающими последствиями и - не бояться применить ТЯО, ибо черта по не применению оного - уже давно пройдена.
      Чем далее правительство РФ бездействует, тем более недруги усиливают давление на РФ и вооружают ВСУ. То ли КОМПРАДОРЫ при власти, то ли - совсем слабовольные личности при власти в РФ... crying
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 12:35
    0
    Произошло это во время визита в Киев министра обороны страны Пола Йонсона.

    Вот такие визиты и комментировать не хочется. Эти туристы ездят как на курорт и даже не думают бояться. Знают что ничего не прилетит и они в полной безопасности.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:35
    +1
    Швеция вступила в войну против нас на стороне нацисткой Украины: мы должны им ответить.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:35
    0
    Одни не могут забыть Полтаву, другие Мазепу.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:45
    0
    Швеция наконец-то вступила в так называемую "танковую коалицию"
    Наверное в Киеве воздух особенный - пропитанный нацизмом. Стоит посетить этот город какому-нибудь еще сомневающемуся и по возвращении все сомнения, как рукой снимает.
  6. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 13:01
    0
    Шведы мстят за свои проигрыши под Полтавой и за нашего Петра 1.
    Он их королю Карлу нормально вроде указал место.