Зампред Совбеза РФ: В случае передачи Украине ядерного оружия Россия будет вынуждена нанести превентивный удар по странам НАТО

В январе этого года, рассуждая о скорой поставке истребителей, советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что западные союзники в принципе передадут Киеву любое оружие, разве что кроме ядерного. Учитывая, с какой легкостью и скоростью Запад снимает собственные ограничения на поставку все более современных и сложных типов вооружений в надежде все-таки «победить Россию», вариант с передачей Киеву ядерного оружия полностью исключить нельзя.
В очередной раз охладить пыл западных кураторов киевского режима в свойственной ему резкой форме решил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев во время визита в столицу Вьетнама город Ханой. Общаясь с журналистами, политик заявил, что совершенно не исключает поставку западными союзниками Киева и боевых самолетов, и других современных видов вооружений. Бездумное, а вернее уже безумное, снятие запретов на эскалацию может привести к тому, что Киев получит и ядерное оружие.
В этом случае, предупредил Медведев, Россия в рамках своей военной доктрины имеет право на нанесение превентивного ядерного удара. Судя по подтексту заявления российского политика, в такой ситуации целью для РВСН ВС РФ станут не только объекты на Украине, но и в странах НАТО, включая Соединенные Штаты.
Но тогда это будет означать, что будет прилет к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдет до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар
— заявил Медведев.
По его словам, англосаксы в последнее время разгоняют в западной прессе мнение, что Москва не решится ни при каких условиях на применение ЯО, тем более против стран НАТО. Политик заверил, что в этом наши бывшие партнеры ошибаются. Если понадобится, то такое решение российское руководство примет.
Медведев отметил, что киевские власти начали тестировать общественное мнение на предмет заморозки конфликта и раздела страны по так называемому «корейскому сценарию». Это означает, что новая граница между Украиной и Россией пройдет по существующей линии соприкосновения.
И для них этот вариант, безусловно, лучше, чем раздел по Крещатику или западным областям
— считает зампред Совбеза РФ.
Таким образом Зеленский и его команда надеются сохранить подконтрольную часть территории, создать демилитаризованную зону на границе с РФ и избежать полного развала страны с возможным поглощением западных регионов восточноевропейскими соседями. Такой вариант неприемлем для России. При существующей на Украине власти в этом случае конфликт затянется на несколько лет, пройдя вначале латентную стадию, а затем вновь перейдя к активному военному противостоянию, уверен Медведев.
Это новая реальность, новые условия жизни. Пока там такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова все повторится. Нужно уничтожить саму природу нацистской власти в Киеве
— считает лидер «Единороссов».
Коснулся российский политик и темы предстоящих в следующем году президентских выборов в США. Отвечая на вопрос журналистов, кого из нынешних кандидатов на кресло в Белом доме Москва считает наиболее предпочтительным, Медведев заявил, что выбор, конечно же, за американским народом. Но главное, чтобы «не выбрали парня с деменцией», добавил он.
А выбрать могут
— считает политик.
При этом основного конкурента нынешнего президента, Дональда Трампа, Медведев назвал «хорошим парнем», но, по его словам, он «слишком трусоват». Хотя исторически России было проще налаживать отношения с представителями республиканской партии, подытожил зампред Совбеза РФ.