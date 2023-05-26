Зампред Совбеза РФ: В случае передачи Украине ядерного оружия Россия будет вынуждена нанести превентивный удар по странам НАТО

Но тогда это будет означать, что будет прилет к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдет до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар

И для них этот вариант, безусловно, лучше, чем раздел по Крещатику или западным областям

Это новая реальность, новые условия жизни. Пока там такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова все повторится. Нужно уничтожить саму природу нацистской власти в Киеве

А выбрать могут