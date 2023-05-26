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Зампред Совбеза РФ: В случае передачи Украине ядерного оружия Россия будет вынуждена нанести превентивный удар по странам НАТО

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Зампред Совбеза РФ: В случае передачи Украине ядерного оружия Россия будет вынуждена нанести превентивный удар по странам НАТО

В январе этого года, рассуждая о скорой поставке истребителей, советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что западные союзники в принципе передадут Киеву любое оружие, разве что кроме ядерного. Учитывая, с какой легкостью и скоростью Запад снимает собственные ограничения на поставку все более современных и сложных типов вооружений в надежде все-таки «победить Россию», вариант с передачей Киеву ядерного оружия полностью исключить нельзя.


В очередной раз охладить пыл западных кураторов киевского режима в свойственной ему резкой форме решил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев во время визита в столицу Вьетнама город Ханой. Общаясь с журналистами, политик заявил, что совершенно не исключает поставку западными союзниками Киева и боевых самолетов, и других современных видов вооружений. Бездумное, а вернее уже безумное, снятие запретов на эскалацию может привести к тому, что Киев получит и ядерное оружие.

В этом случае, предупредил Медведев, Россия в рамках своей военной доктрины имеет право на нанесение превентивного ядерного удара. Судя по подтексту заявления российского политика, в такой ситуации целью для РВСН ВС РФ станут не только объекты на Украине, но и в странах НАТО, включая Соединенные Штаты.

Но тогда это будет означать, что будет прилет к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдет до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар

— заявил Медведев.

По его словам, англосаксы в последнее время разгоняют в западной прессе мнение, что Москва не решится ни при каких условиях на применение ЯО, тем более против стран НАТО. Политик заверил, что в этом наши бывшие партнеры ошибаются. Если понадобится, то такое решение российское руководство примет.

Медведев отметил, что киевские власти начали тестировать общественное мнение на предмет заморозки конфликта и раздела страны по так называемому «корейскому сценарию». Это означает, что новая граница между Украиной и Россией пройдет по существующей линии соприкосновения.

И для них этот вариант, безусловно, лучше, чем раздел по Крещатику или западным областям

— считает зампред Совбеза РФ.

Таким образом Зеленский и его команда надеются сохранить подконтрольную часть территории, создать демилитаризованную зону на границе с РФ и избежать полного развала страны с возможным поглощением западных регионов восточноевропейскими соседями. Такой вариант неприемлем для России. При существующей на Украине власти в этом случае конфликт затянется на несколько лет, пройдя вначале латентную стадию, а затем вновь перейдя к активному военному противостоянию, уверен Медведев.

Это новая реальность, новые условия жизни. Пока там такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова все повторится. Нужно уничтожить саму природу нацистской власти в Киеве

— считает лидер «Единороссов».

Коснулся российский политик и темы предстоящих в следующем году президентских выборов в США. Отвечая на вопрос журналистов, кого из нынешних кандидатов на кресло в Белом доме Москва считает наиболее предпочтительным, Медведев заявил, что выбор, конечно же, за американским народом. Но главное, чтобы «не выбрали парня с деменцией», добавил он.

А выбрать могут

— считает политик.

При этом основного конкурента нынешнего президента, Дональда Трампа, Медведев назвал «хорошим парнем», но, по его словам, он «слишком трусоват». Хотя исторически России было проще налаживать отношения с представителями республиканской партии, подытожил зампред Совбеза РФ.
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32 комментария
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  1. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 12:43
    +3
    О превентивных ударах - не стоило бы говорить вообще. Иначе, если ты будешь пугать, то "напуганный", ничего не говоря - просто нанесёт этот самый превентивный - по ТЕБЕ. fool
    1. Невский_ЗУ
      Невский_ЗУ Сегодня, 12:50
      +2
      Разговор о красных линиях .... до коли!? request
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 12:51
        +1
        Если дойдет до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар

        А что, на тему снарядов с обеднённым ураном "с ядерным компонентом"© успокоились уже?
        1. Панкрат25
          Панкрат25 Сегодня, 13:00
          +2
          что, на тему снарядов с обеднённым ураном "с ядерным компонентом"© успокоились уже?

          Они их вдыхают полной грудью там в европах и светятся от щастья. wassat
          1. Shurik70
            Shurik70 Сегодня, 13:22
            0
            Молчал бы лучше этот краснолинейщик.
            Только словами грозить и может. Да новые красные линии проводить.
        2. скептик
          скептик Сегодня, 13:04
          0
          Цитата: военком Котёнок
          А что, на тему снарядов с обеднённым ураном "с ядерным компонентом"© успокоились уже?

          Видимо да. Хотя оптимальным было бы, относ боеприпасов с обеднённым ураном, к оружию массового поражения (ибо земля поражается на столетия). И использование подобного вооружения и диверсии на АЭС и других ядерных объектах, поводом для нанесения превентивного ядерного удара, по странам, участвующих в поставках оружия на Украину.
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 13:15
            0
            В очередной раз охладить пыл западных кураторов киевского режима в свойственной ему резкой форме решил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев во время визита в столицу Вьетнама город Ханой.


            Можно подумать что раньше такие заявления кому то уже охлаждали пыл и что то меняли.Как правило на Западе на них не обращали внимания.
            1. S.K.Vichyakow
              S.K.Vichyakow Сегодня, 13:23
              0
              Цитата: Orange-Bigg
              Как правило на Западе на них не обращали внимания.

              Такое ощущение что у Медведева птичьи перья расти начали, пыжится. В его бытность, в роли президента, не наблюдалось.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:22
      0
      Хорошо болтать когда ни за что не отвечаешь, ЯО это не для пугания !!! От того что он сто раз повторит свою угрозу Запад бояться не начнет, это оружие внезапности и трепаться когда и сколько мы его применим не стоит.
  2. Germanboy
    Germanboy Сегодня, 12:44
    +13
    Российским политикам надо больше делать дел и меньше болаболить. СВО не какойто там маленький пограничный конфликт. Когда поймут или им пофигу на своих людей?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:53
      +7
      Я понимаю,что ДАМ занял место Жириновского..Но тот был лидером партии и умным человеком..А этот айфонщик стал похожим на надоедливую каркающую ворону..
  3. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 12:45
    -1
    Киев получит и ядерное оружие.
    Киев обзаведется ЯО, технологически он может это сделать, вопрос только когда. И власть РФ ничего с этим не сделает, как всегда.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 13:04
      +3
      технологически он может это сделать

      И - как, если не секрет? Бомбу можно сделать двумя путями, урановую и плутониевую.
      Для первой - надо получить оружейный уран. Либо на каскадах центрифуг, либо по мембранной технологии. Для второй - надо вытащить из реактора свежие дико фонящие сборки и химическим путём выделить из них на радиохимическом заводе плутоний.

      Ничего из этого - в Цэгабонии нет и не будет. Ибо - это стоит очень, очень дорого, и оборудование - на алиэкспрессе ни фига не купишь. К тому же - сделать такое в тайне просто невозможно. Так что - ежели бомба у них таки появится, её происхождение будет предельно очевидно. Не думаю, что западники на такое пойдут..
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 13:20
        0
        ежели бомба у них таки появится, её происхождение будет предельно очевидно.
        Всем по барабану на такие мелочи, сказали что они сами все сделали, остальное путинская пропаганда.
  4. Eugen Alpine
    Eugen Alpine Сегодня, 12:46
    +3
    Громкий заголовок и пшик по тексту. Современная журналистика, че
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:51
      +1
      Все одно к другому!
      "современная журналистика" соответствует современным политикам и современному обществу!
      Очевидно, если что то делается, значит это кому то надо!
    2. Володин
      Володин Сегодня, 13:03
      0
      Цитата: Eugen Alpine
      Громкий заголовок и пшик по тексту. Современная журналистика, че

      Ещё бы... Особенно если одни заголовки и читать... "Не каждая птица долетит даже до середины новости"
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 12:50
    +5
    блин РФ уже должна была нанести удары когда передали ракеты большой дальностью и бронетехнику !!!!!! а это попахивает линиями которые они перешагивают и не че им не прилетает ! где ответ за кремль ?????? где ответ за то что Президента РФ прировняли к преступникам ?
  6. Amper
    Amper Сегодня, 12:51
    +9
    Кто поверит балоболу и тусовке? lol Кремль бомбили-только пискнули в ответ. feel Страну бомбят и терзают, часть территории окупирована... crying Наш яростный ответ!? Продление зерновой сделки! belay
    Наш корабль после прохода Босфора атакован...
    Сюжет для фильма-Белая Африка под властью враждующих кланов в состоянии войны с колонизаторами.
  7. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 12:53
    +4
    Легко такие заявления делать, когда в любой момент можешь улететь в безопасное место. А к нашим красным линиям всерьёз уже никто не относится
  8. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 12:55
    +2
    Что бы не доводить дело до ЯУ. Нужно , для начала, вернуться к поддержке различных повстанческих сил в местах где есть контингенты НАТО. И , раз мы уже плохие, стать плохими.
    Это дешевле, менее опасно, санкции уже все у нас есть......Когда Запад у себя на территории начнет нести потери - вот тогда разговоры станут другими. Но этим нужно заниматься - не трындеть
  9. Комментарий был удален.
    1. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 13:04
      +1
      Напишите ему в личку в соцсетях. Здесь зачем спрашивать? Он не видит вашего вопроса
  10. Alex66
    Alex66 Сегодня, 12:57
    +5
    Прямо по странам НАТО ядерным оружием? А чиновники то знают, своих вывезли из НьюЙорка Парижа Лондона? Медведев вывез судя по риторике.
  11. paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:58
    +4
    Если человек трижды утёрся от публичного плевка в харю и смолчал - кто ж поверит его грозным словам что уж на четвёртый - он точно даст в морду в ответ? what
  12. Т.А.В.
    Т.А.В. Сегодня, 12:59
    +7
    Димон, хватит воздух сотрясать. Все всё уже поняли. Интересы богачей для вас на первом месте и никаких действий ждать не следует.
  13. ORE
    ORE Сегодня, 13:00
    -1
    Предлагаю по японии бахнуть, предварительно отозвав всех Русских. Договора мирного у нас нет, на территории наши зарятся. Чем не защита.
    1. tun5t
      tun5t Сегодня, 13:05
      +2
      опять японцам? мало им было от американцев? теперь и мы "отметимся"? Тогда уж бахнуть надо было пока "семёрка" была в сборе, вместе с "зелёным господарем". Хорошая мысля, приходит опосля.
  14. tun5t
    tun5t Сегодня, 13:01
    +2
    Страху больше в словах, чем намерений. Это из серии "никто не хотел умирать" . В отличие от нас, простых смертных работяг; нашим (имею ввиду на планете Земля) нашим руководцам - есть что терять. Сейчас с нашей стороны России сказал, завтра какой нибудь милли ляпнет что то подобное. Это пока что позы угрозы - танец с дубинками посреди племён планеты.
  15. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:11
    +2
    Если Киев получит ЯО, то нанесем превентивный удар. Это в том случае если будет перепроверенная информация о получении и намерении применить. А если завезут по "тихой", как неоднократно делали с ракетами и др. системами вооружений, которые применялись буквально на второй день после озвучивания их поставки в новом пакете? Тогда, с учетом полной отмороженности киевской власти, может получится, что придется наносить не превентивный удар, а вынужденный и в ответ.
  16. vladcub
    vladcub Сегодня, 13:20
    0
    Камрады, меня "медвежонок" удивляет."ястребинные"заявления. Как то не привычно
    Для, меня, "медвежонок" ассоциировался с, не умными, заявлениями, а теперь.
    Камрады моряки, как это у вас говорят :"поворот" оверштаг"?
  17. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 13:20
    0
    Молодца, Димон. Это что за метаморфозы такие произошли с Медведом - из либероида превратился в человека (или прикидывается человеком). Превентивный удар нужно наносить по центрам принятия решений/англосаксонскому миру. И из всех орудий. А по всяким франциям по остаточному принципу. Хотя для трибалтики и поляков можно сделать исключение и засандалить в начале очереди.
  18. dump22
    dump22 Сегодня, 13:22
    0
    Я никак не пойму, почему для роли "главного страшилы" выбрали именно Айфончика?
    Он же совершенно несерьезный, в его угрозы давно никто не верит, а на западе его заявления даже в юмористических передачах уже не комментируют, им надоело.