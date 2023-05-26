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Американская пресса: Основой для начала российско-украинских переговоров выбраны темы зерна, удобрений и обмена пленными

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Американская пресса: Основой для начала российско-украинских переговоров выбраны темы зерна, удобрений и обмена пленными

Основой для начала российско-украинского переговорного процесса могут стать темы зерна, удобрений, а также обмена военнопленными. Об этом заявил один из инициаторов посреднической миссии африканских стран по урегулированию украинского кризиса и основатель Браззавильского фонда Жан-Ив Оливье.


В ходе интервью американскому изданию Financial Times Оливье заявил, что президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский договорились встретиться с делегацией лидеров ряда африканских стран, в число которых входят Египет, Сенегал, Республика Конго, ЮАР, Замбия и Уганда о визитах в Москву и Киев, которые должны состояться в течение ближайшего месяца.

Он также добавил, что страны Африки наиболее страдают от последствий украинского кризиса, и, исходя из этого, имеют полное право выступать посредниками в урегулировании этого вооруженного конфликта. В Африке без поставок российских удобрений не будет урожая, что спровоцирует масштабный голод и гибель миллионов людей.

Бывший президент Нигерии, являющийся одним из членов фонда, который занимается подготовкой миротворческой миссии, заявил, что власти США и Британии дали понять, что считают мирную инициативу, предложенную странами Африки, преждевременной.

Стоит отметить, что возможный голод в африканских странах может начаться в результате действий киевского режима, в нарушение условий "зерновой сделки" заблокировавшего российский аммиакопровод Тольятти-Одесса, по которому поставлялось критически необходимое для производства удобрений сырье.
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6 комментариев
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  1. Shurik70
    Shurik70 Сегодня, 13:19
    0
    В Африке без поставок российских удобрений ...

    Чего-то не понял.
    Российские удобрения, что через Балтику идут, ЕС перехватывает, а при чём тут Россия?
    Все претензии к ЕС, или, вернее, к Турции и ООН - именно Турция и ООН выступали гарантиями по "зерновой сделке", что удобрения будут проходить свободно, в обмен на пропуск украинского зерна
  2. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 13:20
    +2
    Что за бред? Зачем публиковать здесь подобные статьи.
    В ходе интервью американскому изданию Financial Times Оливье заявил, что президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский договорились встретиться с делегацией лидеров ряда африканских стран, в число которых входят Египет, Сенегал, Республика Конго, ЮАР, Замбия и Уганда о визитах в Москву и Киев, которые должны состояться в течение ближайшего месяца.

    Это что такое? Еще делегации не приехали, а Путин и зеленский уже договорились. Редакция, ну поберегите психику читающих!
  3. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 13:22
    +1
    Уровень жизни по миру согсласно ООН:
    Египет - 77 место
    Сенегал - 170 место
    Республика Конго - 163 место
    ЮАР - 109 место
    Замбия - 154 место
    Уганда - 166 место

    И вот эти страны приедут учить нас жизни?! belay belay
    Там в Америке ничего не попутали?! )))))))))
  4. Аскет
    Аскет Сегодня, 13:23
    +1
    Ох уж эти сделки и договорнячки...
    Нашел на просторах сети сказку
    Дед Мазай и Морковная «сделка»
    Фрицы схватили Деда Мазая:
    -А ну, сдавай нам партизанэн!
    -Никогда!
    -Дед, да мы же щас тебя расстреляем и зайчики твои поутопнут да с голоду передохнут. Соглашайся! Мы же тебе для твоих зайчиков и морковки с капустой дадим…
    -Ну, раз ТАКОЕ дело - согласен. Ведь кроме меня - бедным зверюшкам никто не поможет…
    Дымящиеся руины партизанской деревни. Эсэсовцы добивают раненых партизан и собирают оружие. Дед Мазай подходит к офицеру:
    -Гер офицер! Я свою часть сделки выполнил. Давайте капусту!
    -Иди лесом. старый хрыч
    Дед, почесывая затылок:
    -Да… и зайчики мои голодные, и с партизанами как-то не удобно получилось…

    Посол Украины в Турции Василий Боднар: «Зерновая сделка не предусматривает выполнения требований России».

    По условиям нового продления этой «сделки» порты «Николаев» и «Ольвия» покинут все суда, которые там застряли с начала СВО, а это и 29 судов стран НАТО, которые доставляли военные грузы на Украину, но турецких судов там нет..
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 13:25
    0
    Собственно - а кто мешает голодающим неграм зафрахтовать зерновоз и прислать его скажем в Новороссийск за жратвой? Или самим вывезти удобрения? Не думаю - что при таком раскладе их в наглую затормозят. Или мы обязаны им всё поставлять с доставкой прямо к порогу дома?
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:26
    0
    Завтра полосатые пингвинов подключат к педалированию темы переговоров, клоун под коксом общий язык с ними найдет, с нашим туго будет....