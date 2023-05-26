Американская пресса: Основой для начала российско-украинских переговоров выбраны темы зерна, удобрений и обмена пленными

Основой для начала российско-украинского переговорного процесса могут стать темы зерна, удобрений, а также обмена военнопленными. Об этом заявил один из инициаторов посреднической миссии африканских стран по урегулированию украинского кризиса и основатель Браззавильского фонда Жан-Ив Оливье.В ходе интервью американскому изданию Financial Times Оливье заявил, что президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский договорились встретиться с делегацией лидеров ряда африканских стран, в число которых входят Египет, Сенегал, Республика Конго, ЮАР, Замбия и Уганда о визитах в Москву и Киев, которые должны состояться в течение ближайшего месяца.Он также добавил, что страны Африки наиболее страдают от последствий украинского кризиса, и, исходя из этого, имеют полное право выступать посредниками в урегулировании этого вооруженного конфликта. В Африке без поставок российских удобрений не будет урожая, что спровоцирует масштабный голод и гибель миллионов людей.Бывший президент Нигерии, являющийся одним из членов фонда, который занимается подготовкой миротворческой миссии, заявил, что власти США и Британии дали понять, что считают мирную инициативу, предложенную странами Африки, преждевременной.Стоит отметить, что возможный голод в африканских странах может начаться в результате действий киевского режима, в нарушение условий "зерновой сделки" заблокировавшего российский аммиакопровод Тольятти-Одесса, по которому поставлялось критически необходимое для производства удобрений сырье.