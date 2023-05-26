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Отбивший атаку украинских морских дронов разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь

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Отбивший атаку украинских морских дронов разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь

Средний разведывательный корабль Черноморского флота "Иван Хурс", об атаке на который не перестают писать украинские паблики, возвращается в Севастополь. Об этом сообщают российские ресурсы.


Раскручиваемая украинской пропагандой версия с якобы повреждением российского корабля в результате атаки морских беспилотников, подтверждения не получила, "Иван Хурс" вошел в Севастопольскую бухту сам, без буксиров и крена на борт, о чем неоднократно писали украинские "эксперты". Тг-канал "Черноморский флот", не публикующий свежие снимки российских кораблей во время СВО, даже пошел на нарушение и опубликовал новое фото корабля. Сообщается, что на рубке корабля появились три новые звездочки.

В условиях СВО наш ТГ-канал "Черноморский Флот" никогда не публикует свежие фото кораблей ЧФ. Но в свете истерики "икспердов", сделаем исключение. Средний разведывательный корабль " Иван Хурс" с викторией возвращается в Севастополь. Сегодня. Сам. (...) +3 звездочки на рубке. Виват!!!

- пишет канал.

Ранее сообщалось, что российский средний разведывательный корабль "Иван Хурс" был атакован украинскими морскими беспилотниками недалеко от Босфора. Корабль занимался охраной газопроводов "Турецкий поток". По имеющейся информации, морские беспилотники были доставлены в район атаки на борту одного из гражданских судов и координировались с помощью американского БПЛА Global Hawk.

Атака украинских дронов не удалась, все три беспилотника были уничтожены огнем с борта корабля, но Киеву необходимо было показать свою "победу", поэтому была запущена фейковая информация о якобы поражении корабля одним из беспилотников в борт. Украинская пропаганда утверждала, что в ходе атаки корабль "получил пробоину", набрал воды и накренился на один борт. Публиковались даже фото пробоины, но оказалось, что это снимки американского эсминца.
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8 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:18
    +1
    Шароварным верить - они уже у нас на Урале промаршировали на главной площади Ека-бурга... wassat
    1. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 13:20
      -1
      В общем, мы присутствуем в самом начале "войн дронов". Писатели фантасты - давно уже развивали эту тематику. Но думалось - далекооо... и человечество успеет поумнеть. А оказалось, что будущее - совсем РЯДОМ. Ещё 10-15 лет и "рубиться" между собой - будут армии РОБОТОВ, под управлением ИИ. И решать всё, будет уже не личное мужество, а лишь - способности экономик вытягивать эти войны. Не хочется быть пессимистом, но - где будет место "простого" человека - вопрос открытый. request

      Апокалипсис может подкрасться с неожиданной стороны. А если ещё и гиперзвук на орбитах... А он там будет обязательно - ибо сулит обладателям его бооооольшие выгоды... what
    2. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 13:26
      0
      Цитата: Nexcom
      Шароварным верить - они уже у нас на Урале промаршировали

      а кому вы предлагаете верить?
      просто назовите ресурс которому доверяете лично ВЫ !
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:20
    +1
    А что турки?
    Что Эрдоган молчит?
    Под прикрытием зерновой сделки под носом Турции был нагло атакован наш военный корабль... после этого тишина...всем наплевать на это.
    Следующая атака будет на Южный поток...интересно на какое число запланирован его подрыв диверсантами США, Англии и Украины.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:22
      0
      ДАМу пожалуйтесь. Вот он им ужо погрозит в Твиттере..... Всех порвёт! wassat

      зы А по сути - да, получается всем наплевать.....К сожалению.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:20
    0
    Виват!!!!.................................................................................................................................
    Красавчик!!!
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:24
    0
    "Иван Хурс" вошел в Севастопольскую бухту сам, без буксиров и крена на борт...на рубке корабля появились три новые звездочки.
    Сегодня кое кто несколько раз не без умысла спрашивал, что с кораблем в темах не относящихся к этому происшествию. Надеюсь удовлетворен?
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:24
    0
    С Иваном Хурсом ,это уже не первое видео с " уничтожением" военного корабля ЧФ.Вот он борт ,и связь пропадает( наверно пар включают). wassat Дай у нас пятикласнику ,гаджеты и видео с гидроцикла он позолота США в ютубе уничтожит. bully Что же унас за борта кораблей такие ,особенно краска, при атаке надводных дронов?