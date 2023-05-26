Отбивший атаку украинских морских дронов разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь

В условиях СВО наш ТГ-канал "Черноморский Флот" никогда не публикует свежие фото кораблей ЧФ. Но в свете истерики "икспердов", сделаем исключение. Средний разведывательный корабль " Иван Хурс" с викторией возвращается в Севастополь. Сегодня. Сам. (...) +3 звездочки на рубке. Виват!!!

Средний разведывательный корабль Черноморского флота "Иван Хурс", об атаке на который не перестают писать украинские паблики, возвращается в Севастополь. Об этом сообщают российские ресурсы.Раскручиваемая украинской пропагандой версия с якобы повреждением российского корабля в результате атаки морских беспилотников , подтверждения не получила, "Иван Хурс" вошел в Севастопольскую бухту сам, без буксиров и крена на борт, о чем неоднократно писали украинские "эксперты". Тг-канал "Черноморский флот", не публикующий свежие снимки российских кораблей во время СВО, даже пошел на нарушение и опубликовал новое фото корабля. Сообщается, что на рубке корабля появились три новые звездочки.- пишет канал.Ранее сообщалось, что российский средний разведывательный корабль "Иван Хурс" был атакован украинскими морскими беспилотниками недалеко от Босфора. Корабль занимался охраной газопроводов "Турецкий поток". По имеющейся информации, морские беспилотники были доставлены в район атаки на борту одного из гражданских судов и координировались с помощью американского БПЛА Global Hawk.Атака украинских дронов не удалась, все три беспилотника были уничтожены огнем с борта корабля, но Киеву необходимо было показать свою "победу", поэтому была запущена фейковая информация о якобы поражении корабля одним из беспилотников в борт. Украинская пропаганда утверждала, что в ходе атаки корабль "получил пробоину", набрал воды и накренился на один борт. Публиковались даже фото пробоины, но оказалось, что это снимки американского эсминца.