Российскими войсками в результате боев под Артемовском (Бахмутом) был уничтожен Мирослав Лазовский – один из лидеров белорусских нацистов, воевавший на стороне ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».Известно, что 49-летний Мирослав Лазовский был «ветераном» белорусского нацистского движения. Еще в 1990-е годы он был активным участником «Объединение беларусских военных» Николая Статкевича. Затем он создал «Белый легион», боевики которого участвовали в массовых беспорядках «Минской весны».Уничтожение видного белорусского нациста показывает, что любых наемников и идейно мотивированных нацистов, приезжающих на Украину воевать против нашей страны, рано или поздно ждет одна участь.Ранее в СМИ появилась информация об уничтожении формирования белорусских нацистов, входившего в состав экстремистского «Полка Калиновского». Ощутимые потери белорусских нацистов были вынуждены признать даже их собственные представители в своих социальных сетях. Напомним, что белорусские нацисты с самого начала специальной военной операции принимают активное участие в боевых действиях на стороне украинских формирований.Кроме того, Запад планирует использовать белорусские экстремистские формирования, получившие боевой опыт во время вооруженного конфликта на Украине, и для дестабилизации внутриполитической ситуации в самой Белоруссии. Об этом не ранее сообщали белорусские спецслужбы, отмечая, что ключевую роль в данных планах Запада играет Польша, которая давно покровительствует белорусским экстремистским организациям и одновременно тесно связана с киевским режимом.