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Военкоры: Российские войска уничтожили под Артемовском лидера белорусских нацистов

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Военкоры: Российские войска уничтожили под Артемовском лидера белорусских нацистов

Российскими войсками в результате боев под Артемовском (Бахмутом) был уничтожен Мирослав Лазовский – один из лидеров белорусских нацистов, воевавший на стороне ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».


Известно, что 49-летний Мирослав Лазовский был «ветераном» белорусского нацистского движения. Еще в 1990-е годы он был активным участником «Объединение беларусских военных» Николая Статкевича. Затем он создал «Белый легион», боевики которого участвовали в массовых беспорядках «Минской весны».

Уничтожение видного белорусского нациста показывает, что любых наемников и идейно мотивированных нацистов, приезжающих на Украину воевать против нашей страны, рано или поздно ждет одна участь.


Ранее в СМИ появилась информация об уничтожении формирования белорусских нацистов, входившего в состав экстремистского «Полка Калиновского». Ощутимые потери белорусских нацистов были вынуждены признать даже их собственные представители в своих социальных сетях. Напомним, что белорусские нацисты с самого начала специальной военной операции принимают активное участие в боевых действиях на стороне украинских формирований.

Кроме того, Запад планирует использовать белорусские экстремистские формирования, получившие боевой опыт во время вооруженного конфликта на Украине, и для дестабилизации внутриполитической ситуации в самой Белоруссии. Об этом не ранее сообщали белорусские спецслужбы, отмечая, что ключевую роль в данных планах Запада играет Польша, которая давно покровительствует белорусским экстремистским организациям и одновременно тесно связана с киевским режимом.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Операция Z. Военкоры Русской Весны"
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4 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:20
    +1
    уничтожен Мирослав Лазовский – один из лидеров белорусских нацистов
    Подарок белорусскому народу от российского народа. Еще на одного одиозного нацика стало меньше.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:24
      0
      Не секрет, что в западной части Белоруссии сильны националистические настроения, да и Польша там активно ведет подрывную работу, спасает только сильная рука Лукашенко, а теперь вопрос кто придет ему на смену и сможет ли он держать ситуацию по контролем железной рукой ? В том-то и беда всех сильных правителей, что они бояться при жизни конкурентов и не выращивают замену и как правило им на смену приходят ревизионисти и опортунисты западного розлива, примеров тьма.
  2. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 13:24
    0
    Для справки:
    "Белый легион" – незарегистрированная молодежная организация, существовала в 1990-х. Последний раз она упоминалась в СМИ в связи со взрывом на праздновании Дня Независимости Беларусь 3 июля 2008 года в центре Минска.

    С тех пор о них в Белоруссии не было слышно от слова совсем. Как и о том, что данное лицо было в БЗВ Статкевича.
  3. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 13:27
    0
    Развелось всяких командиров разных мастей. Лидера уничтожили... Лидера чего? Кто-нибудь вообще его знал до публикации этой новости???