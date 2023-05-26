Военное обозрение
Войти Регистрация

Пресс-секретарь президента РФ потребовал от Запада «немедленно разморозить» российские активы

30
Пресс-секретарь президента РФ потребовал от Запада «немедленно разморозить» российские активы

Великобритания и другие страны Запада обязаны немедленно разморозить российские активы без каких-либо условий. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя информацию о позиции Лондона по возврату активов.


Напомним, что ранее издание The Guardian написало, что Великобритания не будет возвращать Российской Федерации заблокированные активы до тех пор, пока Москва не выплатит «компенсацию» киевскому режиму за причиненный Украине во время боевых действий «ущерб».

Такая позиция Лондона вызвала закономерное недовольство российского руководства. Песков озвучил, как мы понимаем, официальную позицию главы российского государства по данному вопросу.

Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно без каких-либо условий. В противном случае они нарушают все нормы и правила как своего внутреннего законодательства, так и международного права

- подчеркнул пресс-секретарь президента.

Напомним, что российские активы в странах «коллективного Запада» были заблокированы вскоре после начала специальной военной операции ВС РФ в 2022 году. Фактически западные государства показали себя как самые настоящие преступники, намеревающиеся завладеть чужими деньгами. Декларируемые западными «демократиями» постулаты о «священном праве собственности» были закономерно забыты, так как кроме государственных активов, на Западе стали массово конфисковывать и активы частных лиц с российским гражданством.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
30 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Венд
    Венд Сегодня, 13:26
    -8
    Ну иногда в тему его слова. Именно потребовать good
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 13:28
      +13
      После всех красных линий,озабоченностей и жестов доброй воли,а также другого путого трепа они еще чего то требовать собрались?
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 13:36
        +7
        Что бы что-то требовать, надо обеспечить выполнение своих требований.
        А если что-то требуешь, зная, что откажут, и им за это НИЧЕГО НЕ БУДЕТ - только уважение к своей стране теряешь.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:32
      +7
      Похоже что этим деньгам уже никогда не вернуться в Россию. Возможно что их уже давно поделили,а нам фуфло втюхивают,что они якобы лежат на счетах принадлежащих России.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:33
      +3
      Потребовал. Это сильно smile !!! Наверное они "испугаются" и все вернут, но вот вопрос а чего ждали и размещали эти активы в недружественных странах ? Да нет, словами вы там никого не напугаете, они с каждой нашей глубокой озабоченностью ведут себя все наглее и давно перестали бояться=уважать Россию.
    4. Jovanni
      Jovanni Сегодня, 13:37
      +1
      Ну, это в статье написано "потребовал"... Так то он небось попросил. Требовать, - не его амплуа...
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:43
        +1
        Пресс-секретарь президента РФ потребовал от Запада «немедленно разморозить» российские активы


        Ну теперь то дело сдвинется с мёртвой точки раз сам Песков потребовал. Только вопрос зачем вы эти активы на Западе оставляли?А ведь умные люди говорили замучиетесь пыль глотать.
        1. mikh-korsakov
          mikh-korsakov Сегодня, 14:11
          +1
          Диву даешься. "Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно без каких-либо условий." Прекрасно батенька - именно потребовать, чтобы разморозили. Как мощно. Маленький вопросик разморозить немедленно, а то что? В. Путину должно быть стыдно - выставлять свой рупор имбецилом. почему имбецилом? Это просто - имбецил - вторая степень слабоумия - почему не первая, да, перефразируя самого Путина, потому что имбецил. И я Путину верю - у него по работе большая практика
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:45
        +1
        Цитата: Jovanni
        Ну, это в статье написано "потребовал"... Так то он небось попросил. Требовать, - не его амплуа...


        Наверно пошутил.
  2. Vetal
    Vetal Сегодня, 13:29
    +5
    Топнул ножкой и злостно пошевелил усами
  3. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 13:29
    +10
    С каких пор терпилы что-то требуют?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:55
      0
      С тех пор ,когда москвичи не пошли за коммунистической партией в Москве ,смести Горбача,ещё до прихода Ельцина.Так что терпите.И продолжайте комментировать ,власть у ПутинаВ.В посильнее чем у Горбатого.На ошибках научилась.
  4. Болторез
    Болторез Сегодня, 13:30
    +5
    В британских пабах пиво наливают с минимумом пены, так что даже требовать долива после отстоя пены бесполезно.
    Как-то жалко звучат такие "требования". Действовать надо.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:03
      -4
      Шандарахнуть по Англии со всей дури ,это могём .Но пока время не пришло.Наслаждайтесь мигрантами.Они у вас весёлые,когда жрать нечего.Судя по криминальным сводкам в СМИ Англии.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 14:22
        0
        Судя по криминальным сводкам в СМИ Англии.
        Подозреваю, что приехав в Россию, таджбеки с аулов слушают Бетховена, ходят в музеи, помогают кошкам слезть с деревьев и переводят старушек через улицу tongue . В процентах иммигрантов из анусов мира в России куда больше- значительную часть иммигрантов Британии составляют люди из вполне себе цивилизованных стран вроде Италии и Португалии.
        Шандарахнуть по Англии со всей дури ,это могём
        Англия тоже могет. Поэтому этого просто не будет- в Кремле все же поумнее народ чем на ВО.
  5. bambr731
    bambr731 Сегодня, 13:30
    +9
    Пресс-секретарь президента РФ потребовал от Запада «немедленно разморозить» российские активы

    Ага. Уже испугались и бросились, сломя голову, исполнять. Молчал бы уж со своими "требованиями". От них толку, как от "красных линий"
  6. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 13:33
    +1
    Ну зачем это вообще комментировать? Песков обычная 2говорящая голова", которая решения не принимает, а делает дежурные заявления.
  7. next322
    next322 Сегодня, 13:34
    +8
    очередной дежурный злобный пук(для прессы),типа свою работу на сегодня сделал........на западе похихикали и на этом все закончилось
  8. Vashek
    Vashek Сегодня, 13:34
    +8
    Вот так свистнул в пустоту и , глядишь, рабочий день зачтен. Не работа, а лафа.
  9. Розмари
    Розмари Сегодня, 13:36
    +2
    Пресс-секретарь президента РФ потребовал от Запада «немедленно разморозить» российские активы

    А если нет, то что?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 13:42
      +2
      Цитата: Розмари
      А если нет, то что?

      Дочка его заругает. Может ей на булавки не хватает, вот она и достает папку.
    2. Million
      Million Сегодня, 13:44
      +1
      а вот что.Разве может быть как то иначе?
  10. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 13:38
    +1
    Пресс-секретарь президента РФ потребовал...

    ...а иначе мы что сделаем?
  11. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 13:39
    +7
    Облизал руки Пугачёвой, надел красный шутовской колпак, выпучил глаза и стал показывать язык Западу. А в это время олигархчиские духи радостно делили бабло которое они спёрли из России. Шёл 2023 год от Рождества Христова....
  12. Million
    Million Сегодня, 13:40
    +10
    Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно без каких-либо условий. В противном случае они нарушают все нормы и правила как своего внутреннего законодательства, так и международного права

    Прям для Камеди клаб текст или для Петросяна.
  13. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:51
    +1
    Вспомнился старый анекдот:
    Пассажир: "немедленно верните украденный кошелек"
    В ответ тишина.
    Пассажир: "немедленно верните кошелек, а то будет как вчера"
    В ответ тишина.
    Пассажир: "немедленно верните кошелек, а то будет как вчера и даже хуже!"
    В ответ: "а что было вчера?"
    "А вчера не отдали и обещали морду набить, если буду громко возмущаться"
  14. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 13:57
    +1
    Вот интересно, Песков когда что то там требовал, ножкой топал? Если нет, "то и суда нет". Лучше бы молчал.
  15. Horn
    Horn Сегодня, 13:58
    +2
    Потребовал?! Песков?! А ножкой топнул? Нет? Тогда не считается!
    Чтобы Песков что-то потребовал у хозяев хозяина... Вы бредите!
  16. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 14:32
    +1
    Фактически западные государства показали себя как самые настоящие преступники,

    М. Твен сказал в своё время :
    «Мы – англосаксы, а когда англосаксу что-нибудь надобно, он идет и берет». Если перевести эту выдающуюся декларацию (и чувства, в ней выраженные) на простой человеческий язык, она будет звучать примерно так: «Мы, англичане и американцы – воры, разбойники и пираты, чем и гордимся».


    Ничего не изменилось с тех пор.
  17. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:44
    0
    Средства рано или поздно придётся возвращать. Россия не банановая республика, у которой можно просто так взять и изъять средства, а потом их потратить как свои собственные.