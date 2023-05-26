Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно без каких-либо условий. В противном случае они нарушают все нормы и правила как своего внутреннего законодательства, так и международного права

Великобритания и другие страны Запада обязаны немедленно разморозить российские активы без каких-либо условий. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя информацию о позиции Лондона по возврату активов.Напомним, что ранее издание The Guardian написало, что Великобритания не будет возвращать Российской Федерации заблокированные активы до тех пор, пока Москва не выплатит «компенсацию» киевскому режиму за причиненный Украине во время боевых действий «ущерб».Такая позиция Лондона вызвала закономерное недовольство российского руководства. Песков озвучил, как мы понимаем, официальную позицию главы российского государства по данному вопросу.- подчеркнул пресс-секретарь президента.Напомним, что российские активы в странах «коллективного Запада» были заблокированы вскоре после начала специальной военной операции ВС РФ в 2022 году. Фактически западные государства показали себя как самые настоящие преступники, намеревающиеся завладеть чужими деньгами. Декларируемые западными «демократиями» постулаты о «священном праве собственности» были закономерно забыты, так как кроме государственных активов, на Западе стали массово конфисковывать и активы частных лиц с российским гражданством.