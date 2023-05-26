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СМИ Турции указывает путь спасения человечества от Третьей мировой войны

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СМИ Турции указывает путь спасения человечества от Третьей мировой войны

Оказывая масштабную помощь киевскому режиму, Вашингтон преследует далеко идущие цели. Фактически он организовал поход против России, традиционно действуя чужими руками, на этот раз – руками украинцев.

Такое мнение высказывает в своей статье обозреватель турецкой газеты Milliyet Хаккы Оджал.

Он отмечает, что американская помощь Киеву превышает в разы все мыслимые пределы. В частности, ее объем в двадцать раз больше суммы, направленной Вашингтоном Израилю. И эти деньги из карманов жителей США идут не на решение их внутренних проблем, которых накопилось немало, а на малопонятные для них цели. Еще больше страдает от «инвестиций» Соединенных Штатов украинское население, ведь многие украинцы сейчас погибают из-за военных действий, испытывают голод, отсутствие элементарных бытовых удобств. Многие из них покинули свою страну.

Турецкий автор считает, что виновна во всех этих бедах политика американского президента, которого он называет главным разжигателем украинского конфликта. По мнению Оджала, его целью, которую он поставил себе еще несколько лет назад, является ослабление и, по возможности, разрушение российского государства.

Байден, готовясь к президентству, уже знал, как спровоцировать Россию и втянуть ее в конфликт на Украине

- пишет обозреватель из Турции.

По его мнению, такие игры слишком опасны, ведь зона военных действий может расшириться далеко за пределы границ Украины и навлечь на мир опасность глобального масштаба.

СМИ Турции указывает путь спасения человечества от Третьей мировой войны и ядерной катастрофы, вероятность которой сегодня многократно возросла. Оджал считает, что для обеспечения глобальной безопасности нужно не наращивать поставки оружия киевскому режиму, а искать дорогу к миру. Этому могли бы посодействовать, уверен обозреватель, те страны, к мнению лидеров которых прислушиваются и в Киеве, и в Москве. Одним из немногих таких государств, отмечает он, могла бы стать Турция, отказавшаяся присоединиться к западным санкциям против России.
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12 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:40
    +4
    Посыл верный, но метод решения не действенный. С окончанием конфликта на Украине путем отказа от вооружений (что мало вероятно) третья мировая не потеряет свою актуальность, поймите идет столкновение миров и мировозрения, это как столкновение тектонических плит перед землетрясением. США всегда живет и богатеет за счет войн, их основная религия это деньги !!!! Китай и Россия устроены по другому. Двум медведям не жить на одной планете, США это тоже понимает и войну развяжут или кого-то с кем-то или сами как последний аргумент до своего краха. Мой прогноз такой, пока существует США как источник мирового зла, третья мировая война не избежна, возможно не обязательно в ядерной форме.
    1. mann
      mann Сегодня, 14:32
      +1
      Мой прогноз такой, пока существует США как источник мирового зла, третья мировая война не избежна, возможно не обязательно в ядерной форме.
      Я с вами согласен,но что делать? Атаковать штаты всеми силами?
      Хм,когда я скромно предлагал ударить всего лишь по англии и всего парой Сарматов и то нашел мало единомышленников и множество противников.Врядли на ВО столько обитателей англииsmile
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:44
    +3
    Третья Мировая уже идёт; просто пока мы пока ещё не проснулись: "На следующий день.".
  3. tun5t
    tun5t Сегодня, 13:47
    0
    Кто в теме знаний , тот понимает что сейчас юга пралая, переход в "золотое вкрапление" в нашу Кали-югу. Цель теперяшних действий - избавление от нежелательного населения планеты. А кто не в знании, лучше не читать такое, а то дико без йога (связь с Богом), дико такое звучит, не равён час "свихнётся" и пойдёт с берданкой по учебным заведениям. Знания вообще не для слабонервных маловеров.
    Кто хочет подробнее, могу и написать. Таков Мир.
    1. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 14:04
      +1
      Кто хочет подробнее, могу и написать.
      Желающие есть, просьба изложить Ваши знания по этой теме. hi
    2. mann
      mann Сегодня, 14:40
      0
      Кто в теме знаний , тот понимает что сейчас юга пралая, переход в "золотое вкрапление" в нашу Кали-югу. Цель теперяшних действий - избавление от нежелательного населения планеты. А кто не в знании, лучше не читать такое, а то дико без йога (связь с Богом), дико такое звучит, не равён час "свихнётся" и пойдёт с берданкой по учебным заведениям. Знания вообще не для слабонервных маловеров.
      "Вас уже выпустили из сумасшедшего дома?"
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:48
    +4
    Какие турки миротворцы.... laughing
    Вот тогда и не поставляйте на Неньку беспилотники, броневики, аммуницию и патроны.
    А то амеров пинают а сами тоже на конфликте зарабатывают вовсю. И при этом голубками мира прикидываются.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:49
    +2
    Все правильно и обоснованно излагал до тех пор пока не предложил Турцию, как главного посредника в переговорах о мире. Может сначала Турция должна прекратить поставки Киеву военной техники и БПЛА, разобраться с атакой на российский корабль, а потом предлагать себя в качестве единственного и уважаемого всеми посредника?
  6. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 13:52
    +6
    Cest ce que je pense et écris depuis le début :
    l'Ukraine est juste de la chair à canon utilisée pour affaiblir la Russie et, lorsque les USA jugeront la Russie assez affaiblie, ils feront ( si ils ne l'ont déjà tenté : attaque sur le Kremlin, attaque du navire Russe dans la zone économique Turque,attaque du territoire Russe, fourniture de missiles longues portées etc etc ) une provocation de plus à laquelle la Russie n'aura pas d'autres choix que de répondre "massivement" et à ce moment USA/OTAN diront " nous sommes obligés d'intervenir" ...le tout bien vendu par une campagne mondiale des médias à la solde.
    Les USA pourront alors tenter de faire ce dont ils rêve réduire la Russie en parcelle et en exploiter les richesses.
    Comme l'avait dit une politicienne Américaine : "la Russie c'est 2% de la population mondiale pour 20% des ressources, nous allons REMÉDIER à cela " sic !!

    Вот что я думаю и пишу с самого начала: Украина - это всего лишь пушечное мясо, используемое для ослабления России, и, когда США сочтут Россию достаточно ослабленной, они совершат (если они еще не пробовали это: нападение на Кремль, нападение на российский корабль в турецкой экономической зоне, нападение на российскую территорию, поставку ракет большой дальности и т. д. и т. д.) еще одну провокацию, на которую у России не будет другого выбора, кроме как ответить «массированно» и в этот момент США/ НАТО скажет "мы обязаны вмешаться"... Все хорошо продается глобальной кампанией в СМИ по платежной ведомости. Тогда США смогут попытаться сделать то, о чем они мечтают: превратить Россию в заговор и эксплуатировать ее богатства. Как сказал американский политик: "Россия - это 2% населения планеты на 20% ресурсов, мы это исправим" sic!!
  7. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:54
    0
    путь спасения человечества от Третьей мировой войны и ядерной катастрофы

    По всей видимости только переселившись на другую планету.
    могла бы стать Турция

    Но не стала...
  8. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:12
    +1
    В частности, ее объем в двадцать раз больше суммы, направленной Вашингтоном Израилю. И эти деньги из карманов жителей США идут не на решение их внутренних проблем

    Деньги идут на войну США против России, и американцы довольны, что вместо них на фронт посылают, украинское "пушечное мясо".
  9. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 14:32
    0
    Этому могли бы посодействовать, уверен обозреватель, те страны, к мнению лидеров которых прислушиваются и в Киеве, и в Москве. Одним из немногих таких государств, отмечает он, могла бы стать Турция, отказавшаяся присоединиться к западным санкциям против России.

    т.е. Турция в Украину ничего не поставляет для проведения военных действий?! смешно.
    т.е. посылают туда только "гуманитарку" и содействуют вывозу ее (гуманитарки). тоже смешно.

    вообщем ясно, что человек отрабатывает деньги оплаченные за рекламу.