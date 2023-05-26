Оказывая масштабную помощь киевскому режиму, Вашингтон преследует далеко идущие цели. Фактически он организовал поход против России, традиционно действуя чужими руками, на этот раз – руками украинцев.
Такое мнение высказывает в своей статье обозреватель турецкой газеты Milliyet Хаккы Оджал.
Он отмечает, что американская помощь Киеву превышает в разы все мыслимые пределы. В частности, ее объем в двадцать раз больше суммы, направленной Вашингтоном Израилю. И эти деньги из карманов жителей США идут не на решение их внутренних проблем, которых накопилось немало, а на малопонятные для них цели. Еще больше страдает от «инвестиций» Соединенных Штатов украинское население, ведь многие украинцы сейчас погибают из-за военных действий, испытывают голод, отсутствие элементарных бытовых удобств. Многие из них покинули свою страну.
Турецкий автор считает, что виновна во всех этих бедах политика американского президента, которого он называет главным разжигателем украинского конфликта. По мнению Оджала, его целью, которую он поставил себе еще несколько лет назад, является ослабление и, по возможности, разрушение российского государства.
Байден, готовясь к президентству, уже знал, как спровоцировать Россию и втянуть ее в конфликт на Украине
- пишет обозреватель из Турции.
По его мнению, такие игры слишком опасны, ведь зона военных действий может расшириться далеко за пределы границ Украины и навлечь на мир опасность глобального масштаба.
СМИ Турции указывает путь спасения человечества от Третьей мировой войны и ядерной катастрофы, вероятность которой сегодня многократно возросла. Оджал считает, что для обеспечения глобальной безопасности нужно не наращивать поставки оружия киевскому режиму, а искать дорогу к миру. Этому могли бы посодействовать, уверен обозреватель, те страны, к мнению лидеров которых прислушиваются и в Киеве, и в Москве. Одним из немногих таких государств, отмечает он, могла бы стать Турция, отказавшаяся присоединиться к западным санкциям против России.