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Польский премьер Моравецкий: В вопросе получения репараций с Германии Варшава отступать не намерена

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Польский премьер Моравецкий: В вопросе получения репараций с Германии Варшава отступать не намерена

Польша не намерена отступать в вопросе получения репараций с Германии за Вторую мировую войну и будет добиваться их выплаты "десятилетиями". Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.


Польша планирует получить с Германии "все причитающееся", несмотря на отказ Берлина выплачивать репарации. Как заявил Моравецкий, Варшава готова подождать положительного решения "долгие годы" и даже десятилетия, но в итоге добиться выплат. Польский премьер подчеркнул, что в этом вопросе власти Польши отступать не намерены. При этом Моравецкий считает, что Германии пошла бы на пользу выплата репараций, поскольку это "улучшило" бы польско-германские отношения.

Это будет долгий процесс, это будет продолжаться, может, даже десятилетия, но мы от этого никогда не отступим

- заявил он Польскому радио.

Накануне представитель МИД Польши Аркадиуш Муларчик передал в Бундестаг доклад с требованием выплатить репарации за Вторую мировую войну. В прошлом году Польша направляла Германии дипломатическую ноту с таким же требованием. После того, как в Берлине отказали, Варшава обращалась в ООН, Совет Европы, ЮНЕСКО, а также к странам - членам Совета Европы, НАТО и ЕС, а также запрашивала помощь США с просьбой помочь вытрясти с немцев деньги.

Ранее польский МИД опубликовал полный список требований к Германии по итогам Второй мировой войны. Согласно документу, для удовлетворения всех требований Варшавы Германия должна возместить Польше убытки на сумму 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов), а также выполнить еще кучу требований, касающихся имущественных прав поляков на территории Германии. В Берлине заявили о недопустимости таких требований, Германия выплатила все положенные компенсации, в том числе и Польше.
Использованы фотографии:
https://pis.org.pl/
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25 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:41
    +1
    Если у немцев есть характер,они эти бумаги от поляхии должны сжечь возле поляхского посольства,которое после этой акции должно быть закрыто,как и границы с поляхией,а гастрбайтеров оттуда немедленно отправить домой-безвозвратно.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:46
      +3
      Это при Г.Коле так поступили бы. Да бздышеки бы и не дёрнулись при нём бы. А вот при Колбасе.... Никто немецких политиков больше не уважает. Сами своими высказываниями такого добились.
      1. Ильнур
        Ильнур Сегодня, 14:08
        0
        Никто немецких политиков больше не уважает.

        Вы правы, немцы уже не те...
        Но, это можно и в свой адрес сказать, после всех 100500 наших озобоченностей, красных линии, разных ХПП, непонятной СВО - тут воюем, тут газ, зерно продаем...
        Сами своим бездействиями такого добились.
      2. frruc
        frruc Сегодня, 14:10
        0
        Особь от гиены и шакала не унимается. Поглядим дале.....
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:47
      +2
      Они забыли произвети зачет денежных средств и вычесть их из требований репараций в виде зарплат польских охранников концлагерей и полученных земель принадлежавших до второй мировой Германии, а так все правильно "требуйте долива после отстоя пены".
    3. кредо
      кредо Сегодня, 14:00
      +1
      Цитата: Бережливый
      Если у немцев есть характер,они эти бумаги от поляхии должны сжечь возле поляхского посольства,которое после этой акции должно быть закрыто,как и границы с поляхией,а гастрбайтеров оттуда немедленно отправить домой-безвозвратно.

      Не могу понять почему Вы так переживаете за немцев.
      Есть в этом позиции поляков и наш интерес, и если немцы прогнуться перед ними, почему бы и нам не выставить и не получить с немцев дополнительные репарации за военный и послевоенный ущерб.
      В данном случае лучше держаться своей стороны а не "болеть" за фрицев. yes
    4. Ил-18
      Ил-18 Сегодня, 14:19
      0
      Цитата: Бережливый
      Если у немцев есть характер
      , то
      Германии пошла бы на пользу выплата репараций
      , т.к. хороший повод в очередной раз справедливо разделить Польшу с ее окружением для снижения издержек и укрепления безопасности и сотрудничества в Европе
    5. Denis812
      Denis812 Сегодня, 14:57
      0
      Проблема в том, что:
      1. Никаких гастарбайтеров из Польши в Германии нет. Есть жители ЕС, которые могут работать где им вздумается, то есть Германия сама себя поставила в такую позицию
      2. Германия, как РФ есть государство в принципе имперское, правда Германию в 1945 сломали. Но подход остался прежний - пусть шавки рядом тявкают, а мы идём куда надо.
      Россия себя так же (к сожалению) ведёт по отношению к прибалтам и прочим.
  2. senima56
    senima56 Сегодня, 13:42
    +1
    Ох, панове! fool Чувствую, дождётесь вы "репараций от Германии" в виде "оккупации! hi negative
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:48
      0
      Цитата: senima56
      Ох, панове! fool Чувствую, дождётесь вы "репараций от Германии" в виде "оккупации! hi negative

      В виде КР TAURUS KEPD.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:43
    +1
    Польша не намерена отступать в вопросе получения репараций с Германии... Это будет долгий процесс, это будет продолжаться, может, даже десятилетия
    Понятно - не мытьем, так катаньем, но постараться получить хоть что-то. Давайте на секунду представим невозможное сегодня - немцы в очередной раз накостыляли полякам, вернули часть своей территории потерянной по результатам 2 МВ и потребовали контрибуцию (не путать с репарацией). Вот это сюжет...
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:03
      0
      Цитата: rotmistr60
      После того, как в Берлине отказали, Варшава обращалась в ООН, Совет Европы, ЮНЕСКО, а также к странам - членам Совета Европы, НАТО и ЕС, а также запрашивала помощь США с просьбой помочь вытрясти с немцев деньги.

      Забыли обратиться в Лигу сексуальных меньшинств, поэтому у них ничего и не получилось. laughing
  4. Попандос
    Попандос Сегодня, 13:43
    +2
    вытрясти с немцев деньги

    будет добиваться их выплаты "десятилетиями".

    Ахх, это сладкое слово - халява lol
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:45
    +1
    немцы же могут выкатиь свои территориальные претензии , за ними следом чехи , ну а Лемберг(Львов) пройдет мимо поляков в Австрию wassat
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:47
    +1
    Гданьск - Данциг .Шольц не вечен.Сегодня к нему затесался в свиту неизвестный мужчина.И полез в обнимашки .Похоже в охране Шольца ,сделали ему приговор.Надоела эта " ливерная колбаса".
  7. paul3390
    paul3390 Сегодня, 13:48
    +2
    Может - и нам стоит поднять вопрос в ООН и прочих организациях о ликвидации наконец наследия клятых коммуняк и возврата Польшей всех подаренных ей после ВМВ земель?
    1. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 14:23
      0
      возврата Польшей

      А какое нам дело до пшеков и фрицев, и остальных, пусть сами разбираются, что, кому пренадлежит...
      Нам надо свои вернуть, которые мишка меченый с борьбой алкашом потеряли...
  8. parabyd
    parabyd Сегодня, 13:51
    +1
    Всё больше убеждаюсь, что Европа забыла, что значит большая война. Всё что-то у кого-то требуют, угрожают, запрещают, ограничивают...

    Украина всё же далековато как-то от них, не даёт тех острых ощущений...
  9. роман66
    роман66 Сегодня, 13:52
    +3
    Германия выплатила все положенные компенсации, в том числе и Польше

    Ах, те, что ты выслал на прошлой неделе
    Мы давно уже съели... (С)
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:58
    0
    А то будет, что? Немцы их ожидаемо пошлют; поляки на них бросят в бой своих гусар?
  11. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 14:02
    +1
    Пусть они жрут друг друга. Никогда немцы и поляки не будут друзьями. Они столько трупов наворотили друг у друга, пусть ещё раз сходятся в бою. hi
  12. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:03
    0
    Польша планирует получить с Германии "все причитающееся", несмотря на отказ Берлина выплачивать репарации.

    А разве Германия еще не предъявила требования о возврате оккупированных Польшей немецких территорий (хотя ливерная колбаса уже совсем протухла и в употребление не годится). Немцы, где ваша германская гордость, не уж то лохами стали ?
  13. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:05
    0
    Украине дай, Польше дай - когда же немцы посылать, попрошаек, начнут. Ливерная колбаса затвердеет или нет?!
  14. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:08
    0
    Польша не намерена отступать в вопросе получения репараций с Германии за Вторую мировую войну и будет добиваться их выплаты "десятилетиями".

    Гансы соглашайтесь, а то ляхи вас сейчас на счётчик поставят и проценты нарисуют!
    В Берлине заявили о недопустимости таких требований

    Наши тоже про "недопустимость" говорили, однако же даже гансы, перестали с этим считаться, хотя своё развитие они получали в том числе и от наших взаимных проектов, так что ловите "бонусы" за подлость!
  15. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 14:28
    0
    Польша не намерена отступать в вопросе получения репараций с Германии за Вторую мировую войну и будет добиваться их выплаты "десятилетиями". Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

    Ну что, опять Польшу делить придется?. Что-то быть самостоятельным государством у нее не очень получается.