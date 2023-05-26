Польский премьер Моравецкий: В вопросе получения репараций с Германии Варшава отступать не намерена

Это будет долгий процесс, это будет продолжаться, может, даже десятилетия, но мы от этого никогда не отступим

Польша не намерена отступать в вопросе получения репараций с Германии за Вторую мировую войну и будет добиваться их выплаты "десятилетиями". Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.Польша планирует получить с Германии "все причитающееся", несмотря на отказ Берлина выплачивать репарации. Как заявил Моравецкий, Варшава готова подождать положительного решения "долгие годы" и даже десятилетия, но в итоге добиться выплат. Польский премьер подчеркнул, что в этом вопросе власти Польши отступать не намерены. При этом Моравецкий считает, что Германии пошла бы на пользу выплата репараций, поскольку это "улучшило" бы польско-германские отношения.- заявил он Польскому радио.Накануне представитель МИД Польши Аркадиуш Муларчик передал в Бундестаг доклад с требованием выплатить репарации за Вторую мировую войну. В прошлом году Польша направляла Германии дипломатическую ноту с таким же требованием. После того, как в Берлине отказали, Варшава обращалась в ООН, Совет Европы, ЮНЕСКО, а также к странам - членам Совета Европы, НАТО и ЕС, а также запрашивала помощь США с просьбой помочь вытрясти с немцев деньги.Ранее польский МИД опубликовал полный список требований к Германии по итогам Второй мировой войны. Согласно документу, для удовлетворения всех требований Варшавы Германия должна возместить Польше убытки на сумму 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов), а также выполнить еще кучу требований, касающихся имущественных прав поляков на территории Германии. В Берлине заявили о недопустимости таких требований, Германия выплатила все положенные компенсации, в том числе и Польше.