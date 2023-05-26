Губернатор Краснодарского края рассказал о последствиях падения двух беспилотников в столице Кубани

Причиной утреннего происшествия на улице Морской в краевом центре стало падение двух беспилотников . Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное - обошлось без жертв

Чрезвычайное происшествие утром 26 мая в Краснодаре стало следствием падения двух беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Губернатор рассказал о последствиях падения двух БПЛА, отметив, что жертв в краевой столице, к счастью, нет. Но ряд зданий получил определенные повреждения.- написал губернатор Краснодарского края в своем Telegram-канале.Как отметил глава региона, сейчас соответствующие органы продолжают следственные мероприятия. Власти края пообещали помочь в восстановлении поврежденных зданий и окажут помощь горожанам, чье жилье пострадало в результате падения беспилотников.Напомним, что утром 26 мая стало известно о хлопке на Морской улице в Краснодаре. В результате ЧП были повреждены кровля здания и окна. Затем появилась информация о том, что были выбиты окна на четвертом этаже в офисном здании, также пострадала кровля в одном из частных домов. Telegram-каналы сообщают о том, что в соседней жилой пятиэтажке тоже выпали примерно 20 окон.Более подробной официальной информации власти Краснодарского края пока не предоставляют. Вчера вечером средствами противовоздушной обороны была сбита ракета в районе Морозовска в Ростовской области, о чем сообщили в Минобороны Российской Федерации.