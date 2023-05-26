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Губернатор Краснодарского края рассказал о последствиях падения двух беспилотников в столице Кубани

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Губернатор Краснодарского края рассказал о последствиях падения двух беспилотников в столице Кубани

Чрезвычайное происшествие утром 26 мая в Краснодаре стало следствием падения двух беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.


Губернатор рассказал о последствиях падения двух БПЛА, отметив, что жертв в краевой столице, к счастью, нет. Но ряд зданий получил определенные повреждения.

Причиной утреннего происшествия на улице Морской в краевом центре стало падение двух беспилотников. Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное - обошлось без жертв

- написал губернатор Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Как отметил глава региона, сейчас соответствующие органы продолжают следственные мероприятия. Власти края пообещали помочь в восстановлении поврежденных зданий и окажут помощь горожанам, чье жилье пострадало в результате падения беспилотников.




Напомним, что утром 26 мая стало известно о хлопке на Морской улице в Краснодаре. В результате ЧП были повреждены кровля здания и окна. Затем появилась информация о том, что были выбиты окна на четвертом этаже в офисном здании, также пострадала кровля в одном из частных домов. Telegram-каналы сообщают о том, что в соседней жилой пятиэтажке тоже выпали примерно 20 окон.

Более подробной официальной информации власти Краснодарского края пока не предоставляют. Вчера вечером средствами противовоздушной обороны была сбита ракета в районе Морозовска в Ростовской области, о чем сообщили в Минобороны Российской Федерации.
Использованы фотографии:
Кубань 24
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12 комментариев
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  1. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 13:57
    +1
    Это хорошо, что без жертв.
    Один раз повезло, другой повезло, а на третий раз...
    Вот мне интересно, когда гарант наконец поймет, что войну выигрывают только наступлением!
    1. frruc
      frruc Сегодня, 14:02
      +4
      Оби Ван Кеноби.....Это хорошо, что без жертв.

      Пока повезло, продолжаем сопли жевать дальше.
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 14:07
      +3
      Вот мне интересно, когда гарант наконец поймет, что войну выигрывают только наступлением!

      Да всё он понимает, только вот наступать то особо нечем и не кем. Вы разве не замечаете что на каждом углу висит баннер о наборе служить по контракту и крутят рекламу по ТВ о службе по контракту. Даже Медведев сказал что конфликт на краине затянется на десятилетие.
      1. Оби Ван Кеноби
        Оби Ван Кеноби Сегодня, 14:22
        +2
        Да всё он понимает, только вот наступать то особо нечем и не кем. Вы разве не замечаете что на каждом углу висит баннер о наборе служить по контракту и крутят рекламу по ТВ о службе по контракту.

        Ну и кто в это виноват?
        Кто закрыл десятки тысяч заводов и фабрик, как посоветовали партнеры-американцы?
        Кто ликвидировал погранвойска? Кто уничтожил 67 военных училищ? Под чьим чутким руководством "реформировали" армию и флот до состояния обморока? Кто нам 30 лет рассказывал сказки о прекрасном капитализьме и проклятых большевиках? Кого за нос водили с 2014 года минскими соглашениями?
        Нормальные самураи сами себе харакири делают, когда позор не дает жить.
        А тут судя по всему "все нормально, падаем..."
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 14:52
          0
          На работе в отделе человек вчера уехал на контракт(в Краснодар,кстати).Ибо,похоже что контора потихоньку стала загибаться...
    3. Серж9901
      Серж9901 Сегодня, 14:13
      +2
      Он уже гарантировал жизнь зеле, азовцам . Нашим олигархам - спокойно "осваивать" бюджет , китайцам - целостность жд на украине , всякие аммиакопроводы и кременчугский нпз . А вот для российского народа даже простых гарантий безопасности - очевидно не осталось . И это - факт .
    4. Rusik.S
      Rusik.S Сегодня, 14:33
      -1
      Когда ему в голову прилетит, тогда и поймёт
  2. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 13:58
    +3
    И ведь это не последняя атака, будут только наращивать темпы нападений. Какой город или населённый пункт следующий ?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 14:05
      0
      Ситуация постепенно станет аналогичной нашим ударам по Украине дешёвыми "геранями" и крылатыми ракетами.
  3. certero
    certero Сегодня, 14:29
    0
    Похоже, такие события станут просто обыденностью как они стали в Белгородской области.
    Вот только справиться ли губернатор Краснодарского края так же как справляется Белгородский?
  4. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 14:30
    -2
    Напомним, что утром 26 мая стало известно о хлопке на Морской улице в Краснодаре.

    Ну вот пока будут хлопки вместо того, что было на самом деле - ничего с места так и не сдвинется в положительную сторону... может, пора уже называть вещи своими именами? или пока ИСЧО рано?...
  5. senima56
    senima56 Сегодня, 14:55
    0
    Ну что, неужели прямо с Украины прилетели?! fool Да нет, это свои, продажные бандеровские твари, запустили! stop Найти и к стенке, "по законам военного времени"! negative