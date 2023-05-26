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Канцлер ФРГ заявил о контрпродуктивности замораживания украинского конфликта

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Канцлер ФРГ заявил о контрпродуктивности замораживания украинского конфликта

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольф заявил о том, что замораживание украинского конфликта – неприемлемый вариант.


России следует понять, что заключение своего рода «холодного мира», в результате чего по линии фронта будет проходить новая граница между ней и Украиной невозможно

– рассказал в беседе с изданием Kölner Stadt-Anzeiger председатель немецкого исполнительного органа.

Как отметил немецкий канцлер, «законное и справедливое» разрешение украинского кризиса должно основываться исключительно на выводе российских войск с территории Украины.

В то же время, на вопрос о том, должна ли РФ поступить аналогичным образом с Крымом, Шольц ответил, что считает это внутренним делом Киева.

Также в интервью газете, глава немецкого кабмина выразил готовность вновь связаться по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Олаф Шольц:

С тех пор как мы последний раз беседовали с Путиным, прошло некоторое время, а потому, я намерен вновь найти подходящее время с тем, чтобы созвониться с ним

Отметим, что ещё некоторое время назад газета Politico, ссылаясь на американских чиновников, знакомых с обсуждениями в администрации президента США, сообщала о планах Вашингтона по возможному замораживанию украинского кризиса. В то же время, сообщало издание, в Штатах также не исключают того, что конфликт этот может растянуться на многие годы вперёд. Так, по словам одного из источников, такой сценарий в Соединённых Штатах считают вполне «оправданным», а потому, руководство этой страны старается уделять внимание его планированию в долгосрочной перспективе, хотя ещё совсем недавно там и вовсе утверждали обратное.

Напомним, что ранее Министерство обороны ФРГ заявило о готовности оказания очередного пакета военной помощи Киеву на общую сумму 2,7 млрд евро. Берлин, как ожидается, собирается поставить на Украину 20 дополнительных БМП Marder, танков Leopard 1A5 в количестве 30 единиц, 200 разведывательных БПЛА, логистические транспортные средства, 4 системы ПВО IRIS-T, а также боеприпасы.

В этом контексте вовсе не удивляет подобная риторика со стороны европейских высокопоставленных должностных лиц, которые сами же и затягивают этот конфликт, продолжая накачивать преступный киевский режим различными вооружениями, не переставая при этом твердить «о его урегулировании мирным путём».
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7 комментариев
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  1. frruc
    frruc Сегодня, 14:54
    0
    Шольц.......я намерен вновь найти подходящее время с тем, чтобы созвониться с ним

    Не удивлюсь, что такой созвон состоится. Они ж коллеги и партнеры, ..........
  2. мазута
    мазута Сегодня, 14:54
    0
    "Ливер" ты пока деньги копи и собирай.Поляк сказал с вас живых не слезут,все не получат до последнего злотого.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:00
      0
      Цитата: мазута
      .Поляк сказал с вас живых не слезут,все не получат до последнего злотого.

      А от ливерной колбасы молчок, как будто нет проблем с Польшей.
      А ведь дожмут поляки колбасу, или сами немцы из холодильника выбросят.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:55
    0
    Звони,тем более немецкий язык для ВВП чуть ли не родной..Пообещай,он доверчивый донельзя стал.А может и был,только делал вид,да надувал щеки..
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:55
    0
    Какие они полумки ,сами придумали версию о замораживании конфликта и сами её опровергают.Шольцара не волнуйся ,нас устраивает только безоговорочноя победа с ликвидацией враждебного для нас государства Украина.Потом вами займёмся,ссыкуны.Сел на "Лёпу " и во главе колонны на Украину,бегать что ли за вами.
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:55
    0
    Министерство обороны ФРГ заявило о готовности оказания очередного пакета военной помощи Киеву на общую сумму 2,7 млрд евро.

    Германия десятилетиями была двигателем экономики Европы, вытаскивая регион из одного кризиса за другим. Но эта устойчивость рушится, и это чревато опасностью для всего континента.
    Экономисты прогнозируют отставание роста экономики Германии от остального региона на долгие годы, а Международный валютный фонд оценивает, что в этом году экономика Германии будет худшей из стран Большой семерки. Тем не менее, Шольц снова звучал оптимистично.
    «Перспективы немецкой экономики очень хорошие», — сказал он журналистам в Берлине после выхода последних экономических данных. Высвобождая рыночные силы и избавляясь от бюрократических проволочек, «мы решаем стоящие перед нами задачи».
  6. mann
    mann Сегодня, 14:56
    0
    Канцлер ФРГ заявил о контрпродуктивности замораживания украинского конфликта
    Что канцлер,ссышь,что сша заставят полякам заплатить? Отрабатываешь?