Канцлер ФРГ заявил о контрпродуктивности замораживания украинского конфликта

России следует понять, что заключение своего рода «холодного мира», в результате чего по линии фронта будет проходить новая граница между ней и Украиной невозможно

С тех пор как мы последний раз беседовали с Путиным, прошло некоторое время, а потому, я намерен вновь найти подходящее время с тем, чтобы созвониться с ним