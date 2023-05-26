Канцлер ФРГ заявил о контрпродуктивности замораживания украинского конфликта

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольф заявил о том, что замораживание украинского конфликта – неприемлемый вариант.
России следует понять, что заключение своего рода «холодного мира», в результате чего по линии фронта будет проходить новая граница между ней и Украиной невозможно
– рассказал в беседе с изданием Kölner Stadt-Anzeiger председатель немецкого исполнительного органа.
Как отметил немецкий канцлер, «законное и справедливое» разрешение украинского кризиса должно основываться исключительно на выводе российских войск с территории Украины.
В то же время, на вопрос о том, должна ли РФ поступить аналогичным образом с Крымом, Шольц ответил, что считает это внутренним делом Киева.
Также в интервью газете, глава немецкого кабмина выразил готовность вновь связаться по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Олаф Шольц:
С тех пор как мы последний раз беседовали с Путиным, прошло некоторое время, а потому, я намерен вновь найти подходящее время с тем, чтобы созвониться с ним
Отметим, что ещё некоторое время назад газета Politico, ссылаясь на американских чиновников, знакомых с обсуждениями в администрации президента США, сообщала о планах Вашингтона по возможному замораживанию украинского кризиса. В то же время, сообщало издание, в Штатах также не исключают того, что конфликт этот может растянуться на многие годы вперёд. Так, по словам одного из источников, такой сценарий в Соединённых Штатах считают вполне «оправданным», а потому, руководство этой страны старается уделять внимание его планированию в долгосрочной перспективе, хотя ещё совсем недавно там и вовсе утверждали обратное.
Напомним, что ранее Министерство обороны ФРГ заявило о готовности оказания очередного пакета военной помощи Киеву на общую сумму 2,7 млрд евро. Берлин, как ожидается, собирается поставить на Украину 20 дополнительных БМП Marder, танков Leopard 1A5 в количестве 30 единиц, 200 разведывательных БПЛА, логистические транспортные средства, 4 системы ПВО IRIS-T, а также боеприпасы.
В этом контексте вовсе не удивляет подобная риторика со стороны европейских высокопоставленных должностных лиц, которые сами же и затягивают этот конфликт, продолжая накачивать преступный киевский режим различными вооружениями, не переставая при этом твердить «о его урегулировании мирным путём».