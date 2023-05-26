Замглавы МИД РФ: Россия не планирует применять ядерное оружие в связи с ситуацией на Украине

Россия не планирует применение ядерного оружия в связи с ситуацией вокруг Украины, никаких изменений в доктринальных подходах по этому вопросу не произошло.
Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Замглавы российского МИД также подчеркнул, что американские власти выдают карт-бланш киевскому режиму своими заявлениями о возможности ударов украинской армии по российской территории. В связи с этим, российское руководство делает как политические, так и практические выводы, в том числе также касающиеся военной сферы.
Рябков также обратил внимание на непоследовательность заявлений американского правительства, которое сначала официально объявило, что не признает Крым российским регионом, вследствие чего Киеву позволено применять для нанесения ударов по полуострову поставленные из США вооружения, однако спустя сутки в Вашингтоне уже подчеркивают, что "не поощряют" удары по территории Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что Россия разместила в Белоруссии свои нестратегические ядерные вооружения, в том числе эскадрилью штурмовиков Су-25, способных применять тактические ядерные ракеты, а также один дивизион наземных тактических ракетных комплексов "Искандер-М", состоящий из 12 пусковых установок, которые также могут применять тактическое ядерное оружие. Максимальная дальность применения ракет комплекса "Искандер-М" составляет 500 километров. Радиус действия тактических ядерных ракет для штурмовиков Су-25 составляет около тысячи километров.