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Замглавы МИД РФ: Россия не планирует применять ядерное оружие в связи с ситуацией на Украине

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Замглавы МИД РФ: Россия не планирует применять ядерное оружие в связи с ситуацией на Украине

Россия не планирует применение ядерного оружия в связи с ситуацией вокруг Украины, никаких изменений в доктринальных подходах по этому вопросу не произошло.


Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Замглавы российского МИД также подчеркнул, что американские власти выдают карт-бланш киевскому режиму своими заявлениями о возможности ударов украинской армии по российской территории. В связи с этим, российское руководство делает как политические, так и практические выводы, в том числе также касающиеся военной сферы.

Рябков также обратил внимание на непоследовательность заявлений американского правительства, которое сначала официально объявило, что не признает Крым российским регионом, вследствие чего Киеву позволено применять для нанесения ударов по полуострову поставленные из США вооружения, однако спустя сутки в Вашингтоне уже подчеркивают, что "не поощряют" удары по территории Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Россия разместила в Белоруссии свои нестратегические ядерные вооружения, в том числе эскадрилью штурмовиков Су-25, способных применять тактические ядерные ракеты, а также один дивизион наземных тактических ракетных комплексов "Искандер-М", состоящий из 12 пусковых установок, которые также могут применять тактическое ядерное оружие. Максимальная дальность применения ракет комплекса "Искандер-М" составляет 500 километров. Радиус действия тактических ядерных ракет для штурмовиков Су-25 составляет около тысячи километров.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Vitaly V. Kuzmin
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:42
    +5
    Вы бы,эти Замы...Разобрались между собой,определились,что говорить,а что заткнуть..Это я к статье ниже.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 14:47
      +4
      Сегодня день необдуманных высказываний?
    2. frruc
      frruc Сегодня, 14:49
      +3
      Уже надоел этот словесный понос и соплежуйство.
  2. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 14:45
    +1
    мдааа... где ныне, действия сравнимы с бесстрашием росомахи-СССР
  3. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 14:45
    +4
    Еще забыли упомянуть про брацкий народ украинцев... Странная позиция.
  4. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 14:49
    0
    Странно . А все думали что применят ядерное оружие и это будет тотальная ….
  5. mann
    mann Сегодня, 14:49
    +1
    Замглавы МИД РФ: Россия не планирует применять ядерное оружие в связи с ситуацией на Украине
    Слышь,dурак,пусть не планирует,а ты скажи,что обдумывает и не по Украине,а выбирает страну нато,по которой ударить первой!!! Понасажали на теплые места кретинов!
  6. мазута
    мазута Сегодня, 14:52
    0
    А как же Дмитрий Анатольевич обещавший пару-тройку часов назад "весь мир в труху???"Лебедь,рак и щука на ум приходят.Может поэтому СВО несколько затянулась,мягко говоря?
  7. tTшка
    tTшка Сегодня, 14:54
    0
    ТерпилЛо !!! Вот из-за таких чинуш и происходит не пойми, что = СВО - странная военная операция... стоим на месте, шары мнем в кармане, людей теряя... нефтянкой, газом и.т.д торгуем с теми, кто нам смерти желает
  8. Sadok
    Sadok Сегодня, 14:54
    0
    ого. у нас МИД теперь планирует ядерные удары? круто... спасжилетовича спишут, ок. но Главного то как?