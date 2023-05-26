МИД РФ вызвал американских дипломатов из-за заявления советника президента США об ударах по России

Представители посольства США в Российской Федерации были вызваны сегодня в Министерство иностранных дел РФ. Об этом сообщает российское дипломатическое ведомство.
Американских дипломатов вызвали в МИД из-за недавнего заявления советника президента США Джейка Салливана по вопросу о нанесении украинскими формированиями ударов по территории Российской Федерации. В Белом доме заявляли ранее, что выступают против ударов Украины по российской территории, но лишь по той ее части, которая входила в состав Российской Федерации по состоянию до 2014 года.
Таким образом, Салливан фактически разрешил Украине атаковать территорию Крыма, которую в США считают «украинской», несмотря на то, что в 2014 году, согласно свободному волеизъявлению крымчан на референдуме, полуостров вошел в состав Российской Федерации.
В МИД РФ подчеркнули, что США должны усвоить: любые формы агрессивных действий против Российской Федерации будут встречать максимально решительный отпор. Заявления Вашингтона по поводу ударов по Крымскому полуострову в МИД России назвали «лицемерными и лживыми».
Ранее представители американского руководства высказывались против использования произведенного в США оружия для ударов по России. Но Запад так или иначе участвует практически в любых операциях киевского режима, предоставляя Украине свою разведывательную информацию, контакты агентуры, осуществляя консультирование, обеспечивая спутниковую связь. Поэтому любые удары Украины по российской территории так или иначе связаны с агрессивной позицией «коллективного Запада» в отношении нашей страны.