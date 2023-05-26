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МИД РФ вызвал американских дипломатов из-за заявления советника президента США об ударах по России

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МИД РФ вызвал американских дипломатов из-за заявления советника президента США об ударах по России

Представители посольства США в Российской Федерации были вызваны сегодня в Министерство иностранных дел РФ. Об этом сообщает российское дипломатическое ведомство.


Американских дипломатов вызвали в МИД из-за недавнего заявления советника президента США Джейка Салливана по вопросу о нанесении украинскими формированиями ударов по территории Российской Федерации. В Белом доме заявляли ранее, что выступают против ударов Украины по российской территории, но лишь по той ее части, которая входила в состав Российской Федерации по состоянию до 2014 года.

Таким образом, Салливан фактически разрешил Украине атаковать территорию Крыма, которую в США считают «украинской», несмотря на то, что в 2014 году, согласно свободному волеизъявлению крымчан на референдуме, полуостров вошел в состав Российской Федерации.

В МИД РФ подчеркнули, что США должны усвоить: любые формы агрессивных действий против Российской Федерации будут встречать максимально решительный отпор. Заявления Вашингтона по поводу ударов по Крымскому полуострову в МИД России назвали «лицемерными и лживыми».

Ранее представители американского руководства высказывались против использования произведенного в США оружия для ударов по России. Но Запад так или иначе участвует практически в любых операциях киевского режима, предоставляя Украине свою разведывательную информацию, контакты агентуры, осуществляя консультирование, обеспечивая спутниковую связь. Поэтому любые удары Украины по российской территории так или иначе связаны с агрессивной позицией «коллективного Запада» в отношении нашей страны.
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18 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 14:02
    +4
    В МИД РФ подчеркнули, что США должны усвоить: любые формы агрессивных действий против Российской Федерации будут встречать максимально решительный отпор.
    Смешно. Бессмысленное сборище.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 14:07
      +4
      Представители посольства США в Российской Федерации были вызваны сегодня в МИД РФ.

      И что им там выразили свою озабоченность ? Дать пинка и выкинуть из страны, конфисковать активы и недвижимость.
    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 14:37
      +4
      будут встречать максимально решительный отпор
      "Решительный и максимальный" - это какой? Очередные озабоченности или обеспокоенности...Действия нужны а не словоблудие.
  2. isv000
    isv000 Сегодня, 14:08
    +4
    Послице письмо в зубы и билет на ближайший рейс, лично пусть доставит самоходке и ждёт разрешения обратно прилететь!
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:08
    +10
    Так и не понял - МИД просто выразил протест и озабоченность или решительный протест и глубокую озабоченность? Насколько сильно напугали матрасов?
  4. Shkodnik65
    Shkodnik65 Сегодня, 14:08
    0
    Очередная "красная линия". Даже не смешно.
  5. al3x
    al3x Сегодня, 14:09
    +2
    После всех этих решительных отпоров, протестов, озабоченностей и тд полосатые&Ко наглеют всё больше и больше. Не работает тактика запугивания ежа пятой точкой.
  6. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 14:10
    -1
    даже хз что писать что РФ ему скажет пальчиком погрозит ? надеюсь жёстко скажут что будет если не станут говорить на равных !
  7. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 14:11
    0
    ну опять щеки надули, пальцы веером, сопли пузырями, а на выходе тихий пук
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:11
    -4
    МИД РФ у нас не министерство объявление войны ,а Министерство по продвижению наших интересов.Радуетесь что унас Лавров ,а не Медведев .Уже бы давно весь мир в труху.Один вызов послов США в МИД ,говорит что мы на грани грандиозного шухера.Надо знать что сегодня сказал Лавров ,про лужу за которой США спрятались.Вызов дипломатов США подразумевает вызов Посла и военного аташе ,что то я не припомню чтобы такое было при СССР и РФ.
  9. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 14:13
    -2
    В МИД РФ подчеркнули... любые формы агрессивных действий против Российской Федерации будут встречать максимально решительный отпор.

    Отпор только на словах, на деле ничего не сделают.
    Всем мидовцам надо посмотреть сцену в "ТАСС уполномочен заявить", как надо делать заявления.
    А то ведь "
    Американских дипломатов вызвали в МИД
    " , а что им конкретно предъявили, об этом ничего не говорится.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:15
    +5
    Пора уже сделать что нибудь, а не просто выразить озабоченность.
  11. жарофф
    жарофф Сегодня, 14:21
    0
    Ну,и...?
    Текст моего комментария очень короткий. Я знаю
  12. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 14:22
    +1
    В моем понимание "озабоченность" - лежит в плоскости, что нужно думать, что делать дальше и как решать задачу.
    Как пример -
    Муж лежит с пивом у телевизора. Месяц у же без работы. На пиво выгреб все деньги из кубышки.
    Жена приходит домой после работы. Формирует себе задачу, что нужно заполнить все квитанции по "коммуналке", сформировать бюджет на остаток месяца и на следующий. Лезет в кубышку, чтобы подбить дебет с кредитом и свести сальдо на текущий день.
    А там - фига.
    И вот тут жена проявляет свою "озабоченность", где взять недостающие деньги и что для этого предпринимать.
    В голове сразу крутится (наверняка) - искать подработку.

    Что же на уровне Министерств означает "озабоченность" - это тайна для рядовых граждан.
    Из-за которой (тайна) - граждане тоже "озаботились".
  13. Dzenn
    Dzenn Сегодня, 14:29
    +1
    По моему мнению лучше бы вызвали нашего посла в Польше, потому что разнесли ракетным ударом перевалочную базу натовской техники на территории Польши, ну или Румынии.Но это не про нашу власть, они "на такое пойтить не могут", это же прямое нарушение "международных законов". А то что натовская и американская техника участвует в прямых нападениях на Белгородскую область, это не нарушение "международных законов"- это же другое!
  14. Everevil
    Everevil Сегодня, 14:32
    0
    Их не вызывать, а выдворять в такой ситуации нужно. Сколько можно утираться?
  15. Privet
    Privet Сегодня, 14:38
    +2
    Давайте выскажите свою озабоченность, а лучше выгоните ихнахрен,** человек несколько.
  16. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 14:51
    0
    Хм, интересно, по мнению хора <...> в комментах, какая реакция Запада была бы обоснованной на последние тирады товарища Медведева?