Разработанная для замены СВД снайперская винтовка Чукавина принята на вооружение российской армии

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), разработанная для замены уже устаревшей снайперской винтовки Драгунова СВД, принята на вооружение российской армии. Об этом заявил президент концерна "Калашников" Алан Лушников.
Главе концерна был задан вопрос о принятии винтовки Чукавина на вооружение российской армии, на что он ответил положительно добавив, что оружие показало себя с хорошей стороны и получило позитивные отзывы от военных. Другие подробности Лушников не привел.
Ранее сообщалось, что снайперскую винтовку Чукавина отправили в зону СВО для опытной эксплуатации, где она показала высокую кучность стрельбы. Сообщалось, что данный показатель у СВЧ находится на уровне снайперской винтовки старшей линейки СВ-98. Кроме того, у СВЧ прицельная дальность выше, чем у СВД. Снайперские группы, использовавшие СВЧ, давали отчеты об использовании винтовки в боевых условиях для внесения каких-либо изменений в конструкцию при выявлении недостатков. По-видимому, СВЧ устроила российскую армию, если ее приняли на вооружение.
Новая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) была разработана концерном "Калашников" по заданию Министерства обороны для замены уже устаревшей снайперской винтовки Драгунова (СВД). Впервые СВЧ была показана публике в 2017 году на форуме "Армия-2017". Винтовка изначально реализована в трех калибрах – 7,62х54R, 7,62х51 NATO (также известен как .308 Win), а также .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм). При этом в калибре 7,62х54R винтовка СВЧ полностью совместима с магазинами от снайперской винтовки СВД.
Длина СВЧ в зависимости от версии составляет от 995 до 1015 миллиметров, а масса — 4,2 килограмма с пустым магазином и установленным оптическим прицелом. Оружие комплектуется стволом длиной 410 миллиметров. Прицельная дальность - 1000 метров, хотя в некоторых источниках указывается 1200.