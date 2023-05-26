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Разработанная для замены СВД снайперская винтовка Чукавина принята на вооружение российской армии

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Разработанная для замены СВД снайперская винтовка Чукавина принята на вооружение российской армии

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), разработанная для замены уже устаревшей снайперской винтовки Драгунова СВД, принята на вооружение российской армии. Об этом заявил президент концерна "Калашников" Алан Лушников.


Главе концерна был задан вопрос о принятии винтовки Чукавина на вооружение российской армии, на что он ответил положительно добавив, что оружие показало себя с хорошей стороны и получило позитивные отзывы от военных. Другие подробности Лушников не привел.

Ранее сообщалось, что снайперскую винтовку Чукавина отправили в зону СВО для опытной эксплуатации, где она показала высокую кучность стрельбы. Сообщалось, что данный показатель у СВЧ находится на уровне снайперской винтовки старшей линейки СВ-98. Кроме того, у СВЧ прицельная дальность выше, чем у СВД. Снайперские группы, использовавшие СВЧ, давали отчеты об использовании винтовки в боевых условиях для внесения каких-либо изменений в конструкцию при выявлении недостатков. По-видимому, СВЧ устроила российскую армию, если ее приняли на вооружение.

Новая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) была разработана концерном "Калашников" по заданию Министерства обороны для замены уже устаревшей снайперской винтовки Драгунова (СВД). Впервые СВЧ была показана публике в 2017 году на форуме "Армия-2017". Винтовка изначально реализована в трех калибрах – 7,62х54R, 7,62х51 NATO (также известен как .308 Win), а также .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм). При этом в калибре 7,62х54R винтовка СВЧ полностью совместима с магазинами от снайперской винтовки СВД.

Длина СВЧ в зависимости от версии составляет от 995 до 1015 миллиметров, а масса — 4,2 килограмма с пустым магазином и установленным оптическим прицелом. Оружие комплектуется стволом длиной 410 миллиметров. Прицельная дальность - 1000 метров, хотя в некоторых источниках указывается 1200.
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15 комментариев
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 14:11
    +3
    СВД снайперская винтовка
    моя ровестница,и ещё поработает, умели делать.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 14:27
      -2
      Я так понимаю, кучность именно от нарезов в стволе зависит.
      У Чувакина ствол короче, а кучность выше.
      И что мешает в СВД сделать нарезы, как в СВЧ ?
      1. Сочи
        Сочи Сегодня, 14:43
        0
        У СВД снизили кучность из-за пули, трассирующей. Она много легче, и не держала траекторию из-за сильного вращения, кувыркалась в полёте. Военные потребовали снизить крутизну нарезов для её стабилного полёта, ибо тогда считалось что снайпер должен работать целеуказателем...увы, так это и осталось.
      2. Романенко
        Романенко Сегодня, 14:51
        0
        Если бы только от нарезов, нечего было бы с СВЧ связываться, очень много факторов, влияющих на кучность стрельбы, кроме того в итоге удалось добиться более высоких показателей при более коротком стволе. А здесь одними нарезами не обойдешься. Тут новая концепция, кстати с заимствованием наиболее удачных узлов от СВД.
      3. Konnick
        Konnick Сегодня, 14:53
        0
        И что мешает в СВД сделать нарезы, как в СВЧ ?

        Использование бронебойно-зажигательных пуль. Специально уменьшили шаг нарезов чтобы уменьшить рассеяние именно этих пуль.
    2. Ил-18
      Ил-18 Сегодня, 14:32
      0
      Когда я ее впервые увидел и взял в руки мне было 10 лет. То впечатление ни с чем не сравнимо. Эстетика и уверенность. И что интересно, это был полк внутренних войск, и у них нам показали АГС-17 до кучи, ныне тоже уже старичек, но очень бодрый.
  2. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 14:19
    0
    Странно, что ствол короче чем у СВД. Но я почти ничего не понимаю в стрелковом оружии
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:19
    0
    СВД, как винтовка для войскового снайпера, сиречь Марксмена, после соответствуещего апгрейда может служить ещё долго.
  4. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 14:24
    0
    Как-то странно, у СВД 620 длинна ствола, а у СВЧ всего 410, а кучность выше. Это как так возможно?
    1. Петровск
      Петровск Сегодня, 14:29
      -2
      Более современные технологии обработки канала ствола ну и применение снайперских (не валовых) патронов с качественным порохом.
      1. Сочи
        Сочи Сегодня, 14:45
        0
        Я выше накписал причину. Тогдашние требования военных.
    2. Konnick
      Konnick Сегодня, 14:47
      0
      как так возможно?

      Хитрецы, не уточняют, что такая точность у СВЧ под патрон магнум 8,6х70 и длиной ствола
  5. Konnick
    Konnick Сегодня, 14:30
    0
    Кроме того, у СВЧ прицельная дальность выше, чем у СВД

    Это с каким патроном и длиной ствола? Все очень относительно.
    1. Region-25.rus
      Region-25.rus Сегодня, 14:52
      0
      ну и применение снайперских (не валовых) патронов с качественным порохом.
      в СВД валовый патрон использовали в крайних случаях если что. А так патроны были специальные
  6. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 14:48
    +1
    СВД, как и АК - божественно красивы ...