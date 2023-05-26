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Президент Грузии обвинила правительство страны в «непонятном» внешнеполитическом курсе на сближение с Россией

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Президент Грузии обвинила правительство страны в «непонятном» внешнеполитическом курсе на сближение с Россией

Выступая по случаю Дня независимости Грузии, президент Грузии Саломе Зурабишвили резко высказалась в адрес правительства страны, заявив, что оно дистанцируется от Запада и сближается с Россией. Об этом сообщает ряд средств западной информации.


По утверждению известной своими прозападными позициями Зурабишвили, в последнее время внешнеполитический курс Грузии стал «непонятен», и это при том, что на конституционном уровне прописана евроатлантическая ориентация страны. Президент Грузии утверждает, что правительство страны фактически заняло пророссийскую позицию, которая якобы ведет страну к изоляции.

Зурабишвили напомнила, что Запад якобы тридцать лет «протягивает руку помощи» Грузии. Но Тбилиси действиями правительства, по ее словам, эту руку отталкивает, «тепло встречая» россиян.

Вероятно, президент Грузии забыла о миллионе с лишним выходцев из этой страны, проживающих вместе с семьями в Российской Федерации, занимающихся здесь бизнесом, о том, что именно Россия в самый тяжелый для постсоветской Грузии период в 1990-е годы приняла и приютила сотни тысяч беженцев и переселенцев.

Называя «оскорбительным» восстановление авиационного сообщения между Россией и Грузией, Зурабишвили плюет в собственных соотечественников, которым, в первую очередь, и выгодно это сообщение. Благодаря этому сообщению, грузинская семья, живущая в Москве, сможет куда проще добраться на историческую родину. Но президент Грузии, вероятно, хочет усложнить жизнь рядовым грузинам – как живущим в стране, так и давно находящимся в России.
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6 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:33
    +1
    Может пора грузинам посадить в лодку Зурабонишвили и отправить по Чёрному морю в хрустальную её мечту ,где права ЛГБТешников ценятся выше , чем права гордых грузин.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:40
      0
      ...Зурабишвили напомнила, что Запад якобы тридцать лет «протягивает руку помощи» Грузии. Но Тбилиси действиями правительства, по ее словам, эту руку отталкивает, «тепло встречая» россиян...

      Старая мадам, как заезженная пластинка, лепечет одно и тоже уже по какому разу.
      Я готов ей подсказать способ как избавиться от гостей из России, среди которых много выходцев из самой Грузии.

      Слушай меня Саломея и не говори потом, что ты не слышала - "Всех грузин из России требуешь депортировать в Грузию. Всех граждан России депортируешь в Россию. Границу на замок. Отмена всех поездок как из России так и в Россию и будет тебе счастье полные панталоны". good
  2. Million
    Million Сегодня, 14:33
    +2
    Если бы Запад протягивал грузинам руку,то можно было бы понять,но протягивает Запад грузинам член.
    Зурабишвили может и приятно,а простым грузинам -нет.
  3. frruc
    frruc Сегодня, 14:33
    0
    Саломе Зурабишвили резко высказалась в адрес правительства страны

    Склоняюсь к тому, что этой гражданке Французской республики недолго осталось числиться президентом Грузии.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:36
    +1
    Она честно отрабатывает американское жалованье, а вот почему президент Грузии работает не в интересах своей страны а в пользу заокеанских господ - это уже вопрос к гражданам Грузии.
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:52
    +1
    Зурабишвили напомнила, что Запад якобы тридцать лет «протягивает руку помощи» Грузии.

    Вот про руку ничего не слышал, а про ногу вижу: