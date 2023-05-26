Выступая по случаю Дня независимости Грузии, президент Грузии Саломе Зурабишвили резко высказалась в адрес правительства страны, заявив, что оно дистанцируется от Запада и сближается с Россией. Об этом сообщает ряд средств западной информации.
По утверждению известной своими прозападными позициями Зурабишвили, в последнее время внешнеполитический курс Грузии стал «непонятен», и это при том, что на конституционном уровне прописана евроатлантическая ориентация страны. Президент Грузии утверждает, что правительство страны фактически заняло пророссийскую позицию, которая якобы ведет страну к изоляции.
Зурабишвили напомнила, что Запад якобы тридцать лет «протягивает руку помощи» Грузии. Но Тбилиси действиями правительства, по ее словам, эту руку отталкивает, «тепло встречая» россиян.
Вероятно, президент Грузии забыла о миллионе с лишним выходцев из этой страны, проживающих вместе с семьями в Российской Федерации, занимающихся здесь бизнесом, о том, что именно Россия в самый тяжелый для постсоветской Грузии период в 1990-е годы приняла и приютила сотни тысяч беженцев и переселенцев.
Называя «оскорбительным» восстановление авиационного сообщения между Россией и Грузией, Зурабишвили плюет в собственных соотечественников, которым, в первую очередь, и выгодно это сообщение. Благодаря этому сообщению, грузинская семья, живущая в Москве, сможет куда проще добраться на историческую родину. Но президент Грузии, вероятно, хочет усложнить жизнь рядовым грузинам – как живущим в стране, так и давно находящимся в России.