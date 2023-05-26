Названы сроки завершения испытаний доработанного с учётом эксплуатации в зоне СВО автомата АК-12

В настоящее время проводится цикл испытаний под контролем министерства обороны с целью подтвердить эффективность и целесообразность внесения вот этих всех изменений в конструкторскую документацию. Мы планируем, что испытания должны завершиться до середины июня

Концерн Калашников завершает испытания доработанного с учетом опыта применения в зоне спецоперации автомата АК-12. Тестирование оружия идет под контролем Министерства обороны. Об этом заявил главный конструктор концерна Сергей Уржумцев.Калашников планирует завершить испытания обновленного автомата АК-12 в середине июня, тогда же и будет принято решение о начале серийного производства автомата. Пока же концерн изготовил сотню доработанных АК-12 для войсковой эксплуатации в реальных боевых условиях в зоне СВО.- заявил Уржумцев.Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что поставки доработанного автомата АК-12 в войска начнутся в этом году. Известно, что по просьбе военных, участвующих в СВО, был убран режим отсечки по два выстрела, применена упрощенная схема сборки-разборки автомата, установлен более эргономичный приклад. Возможно, что имеются и другие изменения.АК-12 был принят на вооружение ВС России в 2018 году и на сегодняшний день является основным стрелковым оружием российской армии. Калибр - 5,45х39 мм, длина оружия в боевом положении - 880-940 мм, со сложенным прикладом - 690 мм вес без патронов - 3,5 кг, темп стрельбы - 700 выстрелов в минуту.