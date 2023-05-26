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Названы сроки завершения испытаний доработанного с учётом эксплуатации в зоне СВО автомата АК-12

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Названы сроки завершения испытаний доработанного с учётом эксплуатации в зоне СВО автомата АК-12

Концерн Калашников завершает испытания доработанного с учетом опыта применения в зоне спецоперации автомата АК-12. Тестирование оружия идет под контролем Министерства обороны. Об этом заявил главный конструктор концерна Сергей Уржумцев.


Калашников планирует завершить испытания обновленного автомата АК-12 в середине июня, тогда же и будет принято решение о начале серийного производства автомата. Пока же концерн изготовил сотню доработанных АК-12 для войсковой эксплуатации в реальных боевых условиях в зоне СВО.

В настоящее время проводится цикл испытаний под контролем министерства обороны с целью подтвердить эффективность и целесообразность внесения вот этих всех изменений в конструкторскую документацию. Мы планируем, что испытания должны завершиться до середины июня

- заявил Уржумцев.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что поставки доработанного автомата АК-12 в войска начнутся в этом году. Известно, что по просьбе военных, участвующих в СВО, был убран режим отсечки по два выстрела, применена упрощенная схема сборки-разборки автомата, установлен более эргономичный приклад. Возможно, что имеются и другие изменения.

АК-12 был принят на вооружение ВС России в 2018 году и на сегодняшний день является основным стрелковым оружием российской армии. Калибр - 5,45х39 мм, длина оружия в боевом положении - 880-940 мм, со сложенным прикладом - 690 мм вес без патронов - 3,5 кг, темп стрельбы - 700 выстрелов в минуту.
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7 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:30
    0
    Основным он может и станет, а пока большинство используют АК-74. И на данный момент нареканий к 74 меньше чем к 12.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:30
    +1
    т.е. вернулись в основном к схеме АК-74 laughing Скока бабла попилили на новом прикладе и прочему навесу (новый магазин, новый шомпол) ???? laughing Точность то от этого - повысилась ???
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:39
      +1
      Nexcom hi, там упор делали на эргономику(я про 12 модель) приклад, рукоять, магаз с окошками), спорным стал диоптр и доступ к газовой трубке, отсечка, провальным качество пластика. Счас ВРОДЕ как что то исправили посмотрим что скажут пользователи которые с ним в бой пойдут, а не те кто на полигонах постреливают.
  3. Лаврентия_НаВасНет
    Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 14:30
    0
    еще бы наладили выпуск АКС74У для экипажей, было бы совсем хорошо)
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 14:37
      +2
      Цитата: Лаврентия_НаВасНет
      еще бы наладили выпуск АКС74У для экипажей, было бы совсем хорошо)

      Ксюха - это же прошлый век! А как же инновационность и креативность? wink
      Так что сначала экипажам дадут неимеющийаналоговвмире © ППК-20 под пистолетный 9х19, а затем по многочисленным просьбам заменят его на неимеющийаналоговвмире © АМ-17 под нормальный 5,45х39.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 14:41
        0
        Alexey RA hi, в конце переиграют и выдадут ПП-2000,как с летунами.
  4. senima56
    senima56 Сегодня, 14:52
    0
    Ждём обновленную версию! good Там много удобных нововведений. Надеюсь наши бойцы в зоне СВО это оценят по достоинству! hi