Советник главы офиса Зеленского: ЧВК «Вагнер» выведет из Бахмута только часть своих сил

Тема освобожденного бойцами ЧВК «Вагнер» Артемовска (Бахмута) никак не может оставить в покое киевских чиновников и политиков. Оно и понятно, уж очень много ресурсов, не только военных, но и информационных, было вложено в многомесячную «героическую оборону» города украинскими формированиями. Украинские пропагандисты цепляются буквально за любой инфоповод, дабы оправдать очередное поражение ВСУ и принизить успехи «музыкантов».Киевская пропаганда активно обсуждает недавнее заявление куратора частной военной компании Евгения Пригожина о выводе «вагнеровцев» из Артемовска и передаче контроля над городом регулярным частям российской армии. Украинские инфоресурсы считают, что это создаст серьезные проблемы для ВС РФ, а для ВСУ станет преимуществом в будущем контрнаступлении. Также подчеркивают, что таким образом Пригожин пытается «досадить» высшему генералитету Минобороны РФ, с которым у куратора ЧВК якобы существует серьезный конфликт.Свое мнение по этому инфоповоду высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в очередном интервью украинскому новостному «24 каналу». Он считает, что из Бахмута на отдых и ротацию будет выведена только часть бойцов ЧВК «Вагнер», а наиболее боеспособные останутся в городе.Советник главы ОП Украины отметил высокую медийную активность Пригожина, который «пытается закрепиться в повестке дня как ключевой комментатор» событий, происходящих в зоне спецоперации. По словам Подоляка, российский предприниматель выступает в роли «сталкера», активно стремящегося разрушить и поссорить представителей российской политической элиты, тем самым ускоряя «процесс ее распада». Зачем это нужно самому Пригожину, киевский чиновник уточнять не стал.Между тем, российские телеграм-каналы сообщают, что Пригожин проинспектировал тыловые лагеря отдыха «музыкантов» и проверил условия их пребывания. Репортаж о посещении Пригожиным места дислокации переведенных из Артемовска в тыл «вагнеровцев» снял военкор Александр Симонов («Позывной Брюс»). Увиденным и услышанным от бойцов куратор ЧВК остался доволен.