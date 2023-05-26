Губернатор Белгородской области: ВСУ обстреляли село в Шебекинском округе

Сегодня под обстрел со стороны Украины попало село Новая Таволжанка Шебекинского округа. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Как отметил руководитель региона, в результате обстрела села ВСУ пострадала одна женщина. У пострадавшей – ранения мягких тканей головы, рук и ног средней степени тяжести. По словам Гладкова, ее доставили в медицинское учреждение. Сейчас пострадавшей оказывают помощь в центральной районной больнице.Кроме того, в результате обстрела украинскими формированиями Нижней Таволжанки были повреждены жилые постройки на территории местной базы отдыха. Один из снарядов упал недалеко от частного жилого дома, в результате чего вспыхнул пожар. В настоящее время на месте происшествия, подчеркнул Гладков, работают оперативные службы. Пожар уже удалось ликвидировать.Представители администрации округа продолжают обход населенного пункта, выясняя последствия прошедшего удара. Всем пострадавшим хозяйствам региональная администрация окажет необходимую помощь.Напомним, что утром стало известно о падении двух беспилотных летательных аппаратов в Краснодаре. К счастью, в кубанской столице нет пострадавших среди граждан, но есть повреждения офисного здания и соседнего пятиэтажного дома.Украинские формирования регулярно обстреливают приграничные российские территории, а также осуществляют атаки с помощью беспилотных летательных аппаратов на регионы, находящиеся на отдалении от зоны проведения специальной военной операции.