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Лавров: американцы ошибаются, считая себя защищёнными от всех опасностей Атлантическим океаном

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Лавров: американцы ошибаются, считая себя защищёнными от всех опасностей Атлантическим океаном

Американцы ошибаются, считая себя защищенными от всех опасностей Атлантическим океаном. Поэтому им следует искать более надежную защиту для своего самосохранения.

Такое мнение министра иностранных дел России Сергея Лаврова опубликовал в своем Telegram-канале журналист программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

Глава МИД РФ назвал такое представление американского руководства о своей полной защищенности большим заблуждением. И если политики в Вашингтоне решат продолжать подталкивать мир к Третьей мировой войне им следует, намекает Лавров, задуматься о том, насколько такая стратегия ставит под угрозу их самих.

Следует понимать, что во все времена океан большей степени не защищал прибрежных жителей, а являлся источником опасности. К примеру, существенный урон им наносили цунами – гигантские волны, смывавшие все на своем пути, когда они обрушивались на берег. А теперь это природное явление может быть вольно или невольно спровоцировано человеком – у него уже имеются такие возможности.

Также Белому Дому следует помнить, что Россия обладает ядерным оружием и эффективными средствами его доставки через океан.

Конечно, в США могут усомниться, что Москва решится на применение оружия массового уничтожения, способного привести человечество к самоуничтожению. Но если речь пойдет об угрозе существования России, то никаких вариантов исключать нельзя.

Да и должность, занимаемая Лавровым, означает, что все им сказанное следует считать официальной позицией российского государства, а не просто его персональным мнением.
Использованы фотографии:
МИД РФ
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29 комментариев
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  1. arthh
    arthh Сегодня, 15:08
    +1
    И если политики в Вашингтоне решат продолжать подталкивать мир к Третьей мировой войне им следует, намекает Лавров, задуматься о том, насколько такая стратегия ставит под угрозу их самих.

    Одним словом давайте жить дружно и вести переговоры побыстрее. Нет что бы приложить усилия и максимально нарушить их поставки западной техники и начать отвечать на это все мы только слышим пыль
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:29
      +1
      Конечно, в США могут усомниться, что Москва решится на применение оружия массового уничтожения,

      Так нужно показать. Англия, так и напрашивается на пилотный проект bully
      1. стар
        стар Сегодня, 15:51
        +1
        Нельзя: там слишком много «заложников» живет (припеваючи).
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:09
    +2
    Еще один..Да плевали они все предупреждения.Ибо видят прекрасно,что это-пустые слова,голимый блеф..
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:36
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Да плевали они все предупреждения.

      На американские плевки наш МИД выразит глубокое разочарование и предупредит о недопустимости подобных действий.
    2. стар
      стар Сегодня, 15:56
      +2
      Особенно с учетом того, что там живет его дочь. По детям что-ли будем ракеты запускать?
    3. ААК
      ААК Сегодня, 16:00
      +3
      США и Британию защищает не океан, а живущая и обучающаяся там родня наших власть предержащих
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:10
    +4
    А что кто то ещё боиться грозных заявлений нашего руководства?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:13
      +1
      Хм..Разве что,все эти пресловутые невидимые "ципсошники" сидящие под любой тарелкой,кроватью,унитазом.. laughing
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:19
      +1
      Ропот 55 .Если бы не боялись ,на Украине на ЛБС находились не только ВСУ но и дивизии НАТО в полном составе .Я понимаю у вас тут есть кружок" Путин должен уйти,и отдать власть коммунистам,которые уже один раз империю просрали".Но за вами наблюдать прикольно.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 15:32
        +5
        tralflot1832 hi, это с чего вы решили что я за коммунизм?! С чего вы решили что я состою в каком то кружке? На основании чего вы сделали такие выводы??? За вами наблюдать ещё прикольнее, особенно после года С. В. О.
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:51
      +2
      Цитата: Ропот 55
      А что кто то ещё боиться грозных заявлений нашего руководства?

      Конечно, с утра представители клининговых компаний по обслуживанию госучреждений, в народе называемых - уборщицы.
  4. Sith
    Sith Сегодня, 15:15
    +1
    Цитата: Ропот 55
    А что кто то ещё боиться грозных заявлений нашего руководства?

    Ну , а что тут бояться ... это покер ... блефуют обе стороны ... и кто перейдёт от слов к делу первый вопрос спорный)
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 15:20
      +2
      Sith hi а вам не кажется что блефует в энтом покере только ОДНА сторона????
    2. Практик23354df
      Практик23354df Сегодня, 15:38
      -1
      К сожалению, блефуют только Путин и его шай..., простите, команда.
  5. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 15:19
    -1
    Они не океаном защищены, а тем, что есть страны, готовые к военным действиям от их имени и в их интересах. Давай попробуй создай такое, на голом "деды вместе воевали" или "скрепах".
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:24
    +1
    Пока наше руководство будет достаточно странно реагировать на провокации с потоплением Москвы , обстрелом БПЛА Кремля, заездами ДРГ в наши районы .Все так и будет . Не выигрывают войны такого масштаба одними ЧВК .Пора уже понять что СВО превратилась в военный конфликт
  7. мазута
    мазута Сегодня, 15:25
    +4
    Сегодня день "жёстких" заявлений!Дмитрий Анатольевич,Лавров и его зам.неимоверно "жгут глаголом".А да,еще Песков!Тот вообще сказал:"Немедленно!"Дотянуть бы до понедельника...
    1. Практик23354df
      Практик23354df Сегодня, 15:40
      0
      "Сегодня день жёстких заявлений"--Пятница!
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:54
      +1
      Цитата: мазута
      Сегодня день "жёстких" заявлений!Дмитрий Анатольевич,Лавров и его зам.неимоверно "жгут глаголом".А да,еще Песков!Тот вообще сказал:"Немедленно!"Дотянуть бы до понедельника...

      Значит на фронте без перемен.
  8. Million
    Million Сегодня, 15:37
    +2
    Последнее китайское предупреждение.Какое по счету?
  9. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 15:38
    0
    Pan Lavrov je skvělý diplomat a politik a velmi mírně Američanům připomněl, že jsou to oni, kteří ohrožují svět před jadernou válkou a především, že jejich země nebude vůbec ničím ochráněna, neboť je tu "Hypersonik" a " Poseiedon"!!! a to je moc dobře!! Jedině USA si koleduje, aby sama byla zničena za všechny války ve světě a miliony lidských obětí!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 15:39
      +1
      Господин Лавров великий дипломат и политик и очень мягко напомнил американцам, что именно они угрожают миру ядерной войной и прежде всего, что их страна вообще ничем не будет защищена, потому что есть "Гиперзвук" и " Посейдон"!!! и это очень хорошо!! Только США напрашивается на уничтожение за все войны в мире и миллионы человеческих жертв!
      1. Практик23354df
        Практик23354df Сегодня, 15:46
        +1
        Про великого дипломата Лаврова, надеюсь, это была шутка?
        1. Jsem_CZEKO68
          Jsem_CZEKO68 Сегодня, 16:26
          0
          Jestli to tak není, omlouvám se, vy v Rusku ho znáte líp. Ale na zbytek světa působí velmi rozvážně, věrohodně a jeho slova berou všichni vážně. Z mého pohledu z jiné země si myslím, že Rusku určitě ostudu nedělá.
          1. Jsem_CZEKO68
            Jsem_CZEKO68 Сегодня, 16:27
            0
            Если нет, извините, вы в России лучше его знаете. Но остальному миру он кажется очень расчетливым, заслуживающим доверия, и все воспринимают его слова серьезно. С моей точки зрения из другой страны, я думаю, что Россию он точно не смущает.
  10. spirit
    spirit Сегодня, 15:43
    +1
    Это вот этот любитель всего Американского с дочкой Американкой угрожает смыть их цунами?)Вся эта шобла планирует там пенсию проводить и семьи туда отправить после "вахты" в России.
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:58
    +1
    Американцы ошибаются, считая себя защищенными от всех опасностей Атлантическим океаном. Поэтому им следует искать более надежную защиту для своего самосохранения.

    Тут рядом в северном море такая же хрень обитает, а вы до сих пор не разобрались с этими поставщиками вооружения нацистам...
    После 70-ти лет на госслужбе не должно быть ни одного чиновника. не сдавшего нормы ВСК, чтобы народ мог убедиться, что они не спят на работе...
  12. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:07
    +1
    К примеру, существенный урон им наносили цунами – гигантские волны, смывавшие все на своем пути, когда они обрушивались на берег.

    Да и Йелоустоунский вулкан может случайно заработать.