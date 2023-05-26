Лавров: американцы ошибаются, считая себя защищёнными от всех опасностей Атлантическим океаном

Американцы ошибаются, считая себя защищенными от всех опасностей Атлантическим океаном. Поэтому им следует искать более надежную защиту для своего самосохранения.
Такое мнение министра иностранных дел России Сергея Лаврова опубликовал в своем Telegram-канале журналист программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.
Глава МИД РФ назвал такое представление американского руководства о своей полной защищенности большим заблуждением. И если политики в Вашингтоне решат продолжать подталкивать мир к Третьей мировой войне им следует, намекает Лавров, задуматься о том, насколько такая стратегия ставит под угрозу их самих.
Следует понимать, что во все времена океан большей степени не защищал прибрежных жителей, а являлся источником опасности. К примеру, существенный урон им наносили цунами – гигантские волны, смывавшие все на своем пути, когда они обрушивались на берег. А теперь это природное явление может быть вольно или невольно спровоцировано человеком – у него уже имеются такие возможности.
Также Белому Дому следует помнить, что Россия обладает ядерным оружием и эффективными средствами его доставки через океан.
Конечно, в США могут усомниться, что Москва решится на применение оружия массового уничтожения, способного привести человечество к самоуничтожению. Но если речь пойдет об угрозе существования России, то никаких вариантов исключать нельзя.
Да и должность, занимаемая Лавровым, означает, что все им сказанное следует считать официальной позицией российского государства, а не просто его персональным мнением.