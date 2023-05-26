Американская пресса: Европейские страны могут допустить вступление Украины в НАТО по примеру Западной Германии в 1950-е годы

Сейчас Запад оказался перед сложным выбором – принять Украину в Североатлантический альянс в текущей ситуации невозможно, но вступление в НАТО является, по мнению многих европейских правительств, единственным способом «гарантий безопасности» киевскому режиму. О вероятном сценарии развития событий пишет американское издание The New York Times.
По утверждению американской газеты, европейские страны могут допустить вступление Украины в НАТО по примеру Западной Германии в 1950-е годы. Напомним, что Германия тогда была разделена, но ее западную часть – ФРГ – в 1955 году приняли в блок НАТО. Вплоть до конца холодной войны ФРГ оставалась одним из ключевых военно-политических союзников США в континентальной Европе.
Издание утверждает, что «западногерманская модель» рассматривается все большим количеством европейских государств в качестве единственного инструмента гарантий безопасности Украине, если киевский режим не сможет вернуть утраченные территории. Многое будет зависеть от того, как сложится контрнаступление ВСУ, давно анонсированное киевским режимом. На Западе очень рассчитывают на то, что украинским формированиям удастся сдвинуть линию соприкосновения сторон и расширить подконтрольные территории.
По утверждению издания, реализация такой модели может стать неплохой альтернативой «бесконечной войне», которая вызывает все большее недовольство среди политиков и граждан и в США, и в Европе. Ведь поддержка специальной военной операции со стороны и населения, и бизнеса сокращается.
Западные страны не могут бесконечно финансировать Украину, а также поставлять ей вооружения, поскольку военно-промышленные комплексы США и европейских стран не поспевают за растущими потребностями киевского режима в оружии и боеприпасах.