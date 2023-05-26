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Американская пресса: Европейские страны могут допустить вступление Украины в НАТО по примеру Западной Германии в 1950-е годы

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Американская пресса: Европейские страны могут допустить вступление Украины в НАТО по примеру Западной Германии в 1950-е годы

Сейчас Запад оказался перед сложным выбором – принять Украину в Североатлантический альянс в текущей ситуации невозможно, но вступление в НАТО является, по мнению многих европейских правительств, единственным способом «гарантий безопасности» киевскому режиму. О вероятном сценарии развития событий пишет американское издание The New York Times.


По утверждению американской газеты, европейские страны могут допустить вступление Украины в НАТО по примеру Западной Германии в 1950-е годы. Напомним, что Германия тогда была разделена, но ее западную часть – ФРГ – в 1955 году приняли в блок НАТО. Вплоть до конца холодной войны ФРГ оставалась одним из ключевых военно-политических союзников США в континентальной Европе.

Издание утверждает, что «западногерманская модель» рассматривается все большим количеством европейских государств в качестве единственного инструмента гарантий безопасности Украине, если киевский режим не сможет вернуть утраченные территории. Многое будет зависеть от того, как сложится контрнаступление ВСУ, давно анонсированное киевским режимом. На Западе очень рассчитывают на то, что украинским формированиям удастся сдвинуть линию соприкосновения сторон и расширить подконтрольные территории.

По утверждению издания, реализация такой модели может стать неплохой альтернативой «бесконечной войне», которая вызывает все большее недовольство среди политиков и граждан и в США, и в Европе. Ведь поддержка специальной военной операции со стороны и населения, и бизнеса сокращается.

Западные страны не могут бесконечно финансировать Украину, а также поставлять ей вооружения, поскольку военно-промышленные комплексы США и европейских стран не поспевают за растущими потребностями киевского режима в оружии и боеприпасах.
Использованы фотографии:
Министерство обороны США
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5 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:32
    +1
    Танк спрятать легко ,но спрятать для него топливо и боекомплект проблема.Этим и объясняется активность наших ВКС ,возросшая в разы.Мочи гадов,нашим войскам удачи спокойной работы .Российская армия лучшая ,в мире! Даже с любителем резьбы по дереву,Пригожин молодец ,не даёт расслабляться.Опыт не пропьёшь .
  2. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 15:43
    0
    Лишь бы снова не нашёлся очередной " Горбачев", если вести аналогию с разделением... До сих пор пожинаем "плоды" собственного предательства, ведь не развалив все держали бы пол Европы в руках...
  3. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:48
    0
    разница вообще то огромная германия была разделена, но обе части не находились в состоянии войны, сейчас же украина воюет
    матрасы хотят официально вступить в эту войну?
  4. isv000
    isv000 Сегодня, 15:50
    0
    Европейские страны могут допустить вступление Украины в НАТО по примеру Западной Германии в 1950-е годы

    Зассут. Придётся переселятся в подвалы, постигать неведомое слово "прилёт" и ждать, постоянно ждать, что вот однажды придёт российский солдат, сядет устало на стул и, положив прокопчёные порохом руки на автомат, спросит: ну, "партнёр", в чём сила?! И ответит: сила - в правде!

    пысы... передёргивая затвор...
  5. Hagen
    Hagen Сегодня, 16:02
    0
    Издание утверждает, что «западногерманская модель» рассматривается все большим количеством европейских государств в качестве единственного инструмента гарантий безопасности Украине, если киевский режим не сможет вернуть утраченные территории.

    Если внимательно прочитать последнее интервью Медведева о возможных сценариях финала операции, то данная модель рассматривалась им, но признана крайне нежелательной. А, учитывая, что ДАМ скорее всего выражает общий настрой руководства страны, то Россия сделает все, чтобы принимать в НАТО было некого. Наиболее желательный исход СВО - полная ликвидация Украины, как государства.