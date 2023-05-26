Минобороны подтвердило ночной групповой удар высокоточным оружием по складам боеприпасов ВСУ

После небольшого перерыва ВС России нанесли очередной массированный ракетный удар, на этот раз в качестве целей были определены места хранения боеприпасов, в том числе поставленных западными спонсорами режима. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Согласно информации, предоставленной военным ведомством, в ночь с четверга на пятницу российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования. Хотя военные уже традиционно никаких подробностей не привели, но судя по сводкам Генштаба ВСУ, в налете участвовали не только ракеты, но и дроны-камикадзе "Герань-2". По данным Киева, российские ВКС применили 17 ракет воздушного базирования и 31 дрон-камикадзе. Судя по утреннему докладу, ПВО ВСУ якобы почти все посбивала, особенно беспилотники. Впрочем, оставшихся хватило поразить все назначенные цели.
Сегодня ночью ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения боеприпасов украинских войск. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
- говорится в сообщении.
Из хорошего за прошедшие сутки можно отметить уничтожение в районе Новониколаевки Николаевской области радиолокационной станции обнаружения и сопровождения маловысотных целей "СТ-68УМ".
На основных направлениях, по-прежнему, без изменений. На Купянском снова активизировались украинские ДРГ, в районе Масютовки и Ивановки Харьковской области две такие группы нейтрализованы. Войска группировки "Запад" продолжают наносить удары по позициям противника, впрочем, как и на Красно-Лиманском, но здесь действует группировка "Центр". Сообщается о потерях в личном составе ВСУ.
На Донецком направлении продолжается обработка позиций ВСУ с помощью артиллерии и авиации, действуют войска "Южной" группировки. Наступательных действий ни одна из сторон не предпринимала. В районе Верхнекаменское ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й ОМБр ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях основные удары наносились в районах Орехова и Малая Токмачка Запорожской области, в районе Угледара какое-то затишье. На Херсонском продолжается контрбатарейная борьба, а также противостояние на островах в русле Днепра.