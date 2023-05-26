Британское издание назвало основную причину более высоких цен на продукты питания в стране

Ежегодный рост цен на продукты питания в Соединённом Королевстве практически достиг своего исторического пика. Об этом сообщает британское издание The Independent. Рост же цен на основные товары народного потребления тоже составил 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Именно это и привело к ухудшению благосостояния граждан.Что же касается ситуации с более высокими ценами на продукты питания в стране, то причиной тому послужил брексит (прекращение членства Великобритании в Евросоюзе), считают авторы публикации, сославшиеся на данные экспертов Лондонской школы экономики. Так, если бы страна не покинула ЕС в 2020, цены на продукты выросли бы на 17%, а не на 25%, как в настоящее время. Таким образом, теперь в среднем лишь одни продукты питания обходятся английским домохозяйствам на 250 фунтов стерлингов едемесячно дороже.В то же время эксперты негативно оценили дополнительную стоимость бюрократических ограничений из-за брексита для британских домохозяйств, которая достигла показателя в 6,95 млрд £ (250£ в расчёте на каждую семью). Речь здесь идёт, прежде всего, о таможенных проверках, требованиях к правилам происхождения той или иной продукции, а также санитарных документах.Кстати говоря, согласно исследованию, ранее проведённому в период с 31 января 2020 года по декабрь 2021, потери британских семей от увеличенных счетов за продукты питания составили в среднем на 210 фунтов стерлингов больше. Всё это, в первую очередь, вызвано увеличением импорта Лондоном продуктов питания из ЕС, причём в довольно больших объёмах.С момента же вступления в силу в 2021 году Соглашения о торговле и сотрудничестве между Европейским Союзом и Соединённым Королевством цены на мясо и сыр, закупаемые страной, там выросли где-то на 10% в отличие от тех же продуктов, которые были импортированы не из ЕС.Вместе с тем противники выхода Великобритании из Союза считают, что вся эта ситуация лишь набирает обороты, так что в обозримом будущем страну может ожидать более серьёзная продовольственная инфляция. Всему этому, утверждают они, будет способствовать ужесточённый пограничный контроль, который вступит в силу уже в октябре нынешнего года. Именно он и коснётся расширения требований касательно сертификации импортной продукции из ЕС.В заключении, пишет The Independent со ссылкой на новое проведённое исследование Центра европейских реформ, в результате брексита Соединённое Королевство потеряло 33 млрд фунтов стерлингов, поскольку все эти средства до этого приходились на торговлю и инвестиции. В итоге страна понесла более серьёзный экономический ущерб, чем ожидалось.