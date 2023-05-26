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Британское издание назвало основную причину более высоких цен на продукты питания в стране

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Британское издание назвало основную причину более высоких цен на продукты питания в стране

Ежегодный рост цен на продукты питания в Соединённом Королевстве практически достиг своего исторического пика. Об этом сообщает британское издание The Independent. Рост же цен на основные товары народного потребления тоже составил 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Именно это и привело к ухудшению благосостояния граждан.


Что же касается ситуации с более высокими ценами на продукты питания в стране, то причиной тому послужил брексит (прекращение членства Великобритании в Евросоюзе), считают авторы публикации, сославшиеся на данные экспертов Лондонской школы экономики. Так, если бы страна не покинула ЕС в 2020, цены на продукты выросли бы на 17%, а не на 25%, как в настоящее время. Таким образом, теперь в среднем лишь одни продукты питания обходятся английским домохозяйствам на 250 фунтов стерлингов едемесячно дороже.

В то же время эксперты негативно оценили дополнительную стоимость бюрократических ограничений из-за брексита для британских домохозяйств, которая достигла показателя в 6,95 млрд £ (250£ в расчёте на каждую семью). Речь здесь идёт, прежде всего, о таможенных проверках, требованиях к правилам происхождения той или иной продукции, а также санитарных документах.

Кстати говоря, согласно исследованию, ранее проведённому в период с 31 января 2020 года по декабрь 2021, потери британских семей от увеличенных счетов за продукты питания составили в среднем на 210 фунтов стерлингов больше. Всё это, в первую очередь, вызвано увеличением импорта Лондоном продуктов питания из ЕС, причём в довольно больших объёмах.

С момента же вступления в силу в 2021 году Соглашения о торговле и сотрудничестве между Европейским Союзом и Соединённым Королевством цены на мясо и сыр, закупаемые страной, там выросли где-то на 10% в отличие от тех же продуктов, которые были импортированы не из ЕС.

Вместе с тем противники выхода Великобритании из Союза считают, что вся эта ситуация лишь набирает обороты, так что в обозримом будущем страну может ожидать более серьёзная продовольственная инфляция. Всему этому, утверждают они, будет способствовать ужесточённый пограничный контроль, который вступит в силу уже в октябре нынешнего года. Именно он и коснётся расширения требований касательно сертификации импортной продукции из ЕС.

В заключении, пишет The Independent со ссылкой на новое проведённое исследование Центра европейских реформ, в результате брексита Соединённое Королевство потеряло 33 млрд фунтов стерлингов, поскольку все эти средства до этого приходились на торговлю и инвестиции. В итоге страна понесла более серьёзный экономический ущерб, чем ожидалось.
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21 комментарий
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  1. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 21:21
    +2
    Ежегодный рост цен на продукты питания в Соединённом Королевстве практически достиг своего исторического пика.

    Русские перекрыли каналы грабежа России и других стран ..
    Вот такие дела англосаксы !!!! И это только начало , учитесь жить по средствам ,а не грабежами других стран ..
    Иначе будет вам рождество джингал бенс хе хе
    P.S. И еще уже нет таких в России ..Украл и в Лондон или Израиль .
    У них страх жуткий !!! Просто подумают об этом и ВСЕ negative bully
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 21:28
      0
      рождество джингал бенс хе хе
      Михан, при существенной разнице в зарплатах (МРОТ- 950 ваших рублей в час) здесь цены на жрат несущественно выше российских. Радоваться рановато.
      1. Zemaan
        Zemaan Сегодня, 22:00
        0
        Цитата: Болторез
        рождество джингал бенс хе хе
        Михан, при существенной разнице в зарплатах (МРОТ- 950 ваших рублей в час) здесь цены на жрат несущественно выше российских. Радоваться рановато.

        А я и не радуюсь и такие как я на Урале ...
        Мы вас бить будем и жратва для нас не главное ..А вы на западе привыкли жить за чужой счет ! И сейчас завизжали ,Ой что такое цены пошли вверх и инфляция хе хе
        Еще поговорим ,через пару лет болторез ,если тебя не призовут на восточный фронт ..Там вас русскоязычных ,скоро начнут грести всех подряд на украину ..англосаксы и закон примут срочный хе хе
        И вой все на фронт сопротивление ..Русские идут !
        Вот дожился я ....Скоро видать тоже на фронт нужно идти Такие твар тут такое пишут Эх .
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 22:23
          0
          Давно пора на фронт, Михан yes а то все по онлайнам народ веселишь.
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 22:01
      0
      Цитата: Zemaan
      Русские перекрыли каналы грабежа России

      Не. Тут мелкобриты сами на грабли наступили и осознано.То что украли, за год прожрали, а новых пожертвований не будет. Какой же Русский олигарх теперь выведет свое бабло на туманный Альбион?
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 21:26
    -1
    При этом они забыли сказать о том, что и самих продуктов у них не хватает!
    А причина их положения - это их наглая позиция по отношению к другим народам и странам. Они долго грабили мир, будучи сильными. Теперь вектор сменился, они ослабли, а мир окреп и плюнул им в харю. Вопрос в том, что утираться, сжимать зубы и бороться они так и не научились. Тихо сдохнут, если переживут удар Посейдона...
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 21:41
      0
      самих продуктов у них не хватает!
      Вы где живете? В Лондоне все есть yes . Да и по Британии что-то про дефицит не слышал.
      1. Zemaan
        Zemaan Сегодня, 22:27
        0
        Цитата: Болторез
        самих продуктов у них не хватает!
        Вы где живете? В Лондоне все есть yes . Да и по Британии что-то про дефицит не слышал.

        Лондон ,как он защищает свою душенку ..Заметьте мужики !!! Типо все у них власовцев есть И денег и всего ..
        А вот Души НЕТ ! Таких защитником западной жизни тут ОЧЕНЬ много
        Они злятся ,почему мы такие бедные и голодные поддерживаем Россию и преданны ей ? У нас есть РОДИНА ,а у таких болторезов Наганов и т.д. Ее нет ! Вообще ..И по этому они тут настольгируют и нас тут гнобят от злобы
        У НАС РОДИНА ЕСТЬ и Мы ее защищаем сейчас ради наших предков .
        Осторожней с такими мужики их тут эмигрантов и иноагентов много сдесь и вообще Думайте сравнивайте и т.д. Жалко флаги отменили , а то бы все проще было бы
  3. Аскет
    Аскет Сегодня, 21:42
    +1
    Граждане Великобритании терпят последствия высокой инфляции. В феврале ее показатель составил (https://news.sky.com/story/cost-of-living-inflation-takes-surprise-leap-to-10-4-with-record-food-costs-to-blame-12839437) 10,4 процента. По мнению главного экономиста Национальной службы статистики Гранта Фитцнера, инфляция увеличилась в основном из-за роста цен на алкоголь в пабах и ресторанах после январских скидок.
    Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли до самого высокого уровня за более чем 45 лет, особенно на некоторые овощи, поскольку высокие затраты на электроэнергию и плохая погода в некоторых частях Европы привели к дефициту (https://t.me/oldgbr/2047)и нормированию потребления
    Помимо роста цен, британские энергетические компании за 2022 год данные принудительно установили (https://www.theguardian.com/business/2023/mar/27/uk-energy-firms-forcibly-installed-prepayment-meters) 94 000 счетчиков с предоплатой электроэнергии, причем с использованием судебных ордеров.
    То, как это ударило по небольшим домохозяйствам мало кого интересует.
    Также впервые в истории удовлетворенность населения Национальной службой здравоохранения Великобритании находится на рекордно низком уровне. (https://www.spectator.co.uk/article/it-is-becoming-impossible-to-ignore-the-problems-with-the-nhs/)Доступ к медицинской помощи в стране за последние несколько лет резко сократился. По последним данным, в январе этого года три миллиона человек ждали лечения более 18 недель, в то время как почти 400 000 человек ожидали более года. Почти 70% респондентов назвали длительное время ожидания основной причиной недовольства
    Вопрос преступности и постоянно упоминаемый в связи с ним миграционный кризис тоже никуда не делись. Недавно местные советы в Эссексе и Линкольншире, выступили против размещения беженцев на базах Королевских ВВС и не исключили обращения в суд в случае попыток реализовать его. Опасения британцев отнюдь не беспочвенны - никто еще не забыл массовые изнасилования в Ротереме, совершенные представителями местной пакистанской общины при полном попустительстве городских властей. Также как не забыл и мгновенно подавленные протесты местного населения, вышедших с бейсбольными битами требовать правосудия.
    Таким образом, несмотря на определенный фасад благополучия, проблем у жителей Туманного Альбиона хватает. И решать их национальные власти совсем не торопятся.
    Аналитики прогнозируют, что средний счет за энергию для британских домохозяйств будет составлять более £3 500 в год, в январе предполагается очередное повышение. А медики тем временем предсказывают (https://rrn.world/no-gas-no-health/) повышение смертности среди населения из-за отключения батарей в попытках сэкономить.
    Каждый десятый учитель в Великобритании вынужден устраиваться на вторую или даже третью работу, чтобы оплачивать выросшие из-за энергокризиса счета.

    Соединённое Королевство накрывает волна забастовок.
    В стачках участвуют 235 тысяч работников. Среди них учителя, преподаватели университетов, почтальоны и железнодорожные сотрудники. А с декабря к ним присоединятся и сотни тысяч врачей и медсестёр - что сделает нынешнюю общенациональную забастовку крупнейшей за 40 лет.

    Работники требуют улучшений условий труда и резкого повышения зарплат - чтобы как-то компенсировать взлёт инфляции, уже достигшей в Британии 11%. Но государство и частный бизнес опасаются, что в условиях кризиса рост расходов на персонал усугубит текущий бюджетный кризис.
    Теперь Британии грозит вторая в истории “зима недовольства” - когда работа многих школ, университетов, почтовых служб, госпиталей и железных дорог попросту остановится. Это может окончательно отправить под откос британскую экономику
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:45
    -2
    Денюх стала нехватат - эта Путен виноват!
    Исторически, Наглия - это занюханый остров овцепасов... Просто они потихоньку начинают жить не на то, что награбили, а на то, что реально могут заработать, с учетом процентов с ранее награбленного даже, если бы пытались жить только на что, что сами производят - то Триболтийские вымираты поазались бы мегаполисом густонаселенным по сравнению с этой пустошью
    Дальше будет только хуже winked
  5. Аскет
    Аскет Сегодня, 21:52
    +1
    С начала СВО на Украине Запад ввел антироссийские санкции, которые печальным образом отразились на всей мировой экономике. Великобританию кризис затронул чуть ли не сильнее всех. Рекордная инфляция, рецессия экономики, логистические проблемы, рост цен на топливо и продукты питания ударили по стоимости жизни миллионов британцев. Из-за этого по всей стране уже несколько месяцев наблюдается волна забастовок.
    На данный момент улучшений не предвидится в силу тревожных ожиданий, которые уже открыто высказываются представителями британского правительства - вплоть до обсуждения необходимости отключения (https://www.bbc.com/russian/news-63152479.amp) электроэнергии. Кроме того, вероятность социальной нестабильности и разобщенности страны также растут с каждым днем. Свидетельством тому является как раз Шотландия, в которой растут антилондонские настроения
    . Одним из толчков к недовольствам стал недавний отказ (https://www.bbc.com/russian/news-63697943.amp) в самостоятельности - Верховный суд не дал Шотландии провести референдум о независимости без согласия Лондона. Это обещает дальнейшие проблемы властям Соединенного Королевства, поскольку подпитывает уверенность шотландцев в том, что англичане их угнетают, подавляют демократию и отказывают в праве на самоопределение.
    На фоне растущих цен на жизненно необходимые потребности подобные настроения растут в геометрической прогрессии. Так что неработающие школы и бастующие преподаватели - это лишь начало грядущих сложностей.

    Предстоящей зимой миллионы жителей Великобритании могут испытать нехватку средств на оплату коммунальных услуг и покупку продуктов питания. Об этом у себя в Twitter написал (https://rtvi.com/news/mer-londona-predupredil-britanczev-o-golodnoj-i-holodnoj-zime/) мэр Лондона Садик Хан.

    По его словам, ни с чем подобным страна до сих пор не сталкивалась — и правительству необходимо принять меры, «чтобы люди могли удовлетворить свои основные потребности».

    «Миллионы людей будут даже не выбирать между отоплением и едой, а, к сожалению, не смогут позволить себе ни то, ни другое», — написал Хан, добавив, что нельзя допустить такого развития событий. К своему твиту мэр Лондона прикрепил иллюстрацию с инфографикой от агентства Bloomberg, отражающую рост цен на электроэнергию в Великобритании.
    Рост стоимости электроэнергии, по оценкам опрошенных агентством аналитиков, может превысить прежние прогнозы из-за затяжной аномальной жары. Так, по данным на 8 июля, стоимость электричества в Соединенном Королевстве достигла 197,9 фунта стерлингов (€233,87) за мегаватт-час
  6. Tusv
    Tusv Сегодня, 21:55
    0
    Еще хорошо питаются. Надо овсянку довести до цены хамона и будет британское счастье. Овсянка сэр
  7. Аскет
    Аскет Сегодня, 21:55
    0
    Британки массово начали заниматься проституцией из-за стремительного роста цен в стране
    В Английском обществе проституток (да, есть и такое) сообщили, что число обращений в организацию, которая оказывает помощь ночным бабочкам, увеличилось летом на треть. Необходимость платить по счетам, рост цен на электроэнергию и продукты питания в Соединенном Королевстве ведут к тому, что не все могут продавать свои секс-услуги в интернете, из-за чего сталкиваются с насилием.
    Школьные каникулы также мешают матерям-проституткам зарабатывать деньги на различных платформах, вынуждая женщин искать клиентов на улице.
    Причинами всего этого стал рекордный уровень инфляции, а также несоответствие зарплаты растущим ценам и счетам за электричество. Из-за потребности в деньгах женщины вынуждены соглашаться обслуживание опасных и жестоких клиентов.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 22:03
      -1
      Да они же страшные, мама не горюй. Морды лошадиные. Тут и литра маловато будет.))))
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 22:03
      0
      счетам за электричество
      Зимой счета за газ+свет за двушку составляли 100 фунтов- это одна средняя смена работы, даже если пренебречь субсидией на э\энергию, которую получил здесь каждый. Остальное вами выданное на-гора- примерно такие же сказки.
      1. lukash66
        lukash66 Сегодня, 22:06
        0
        Цитата: Болторез
        счетам за электричество
        Зимой счета за газ+свет за двушку составляли 100 фунтов- это одна средняя смена работы, даже если пренебречь субсидией на э\энергию, которую получил здесь каждый. Остальное вами выданное на-гора- примерно такие же сказки.

        Не, не, не. Ты нам за их страшнейших баб ответь. Это ж просто уродцы какие то.)))) Я помню, что ты в Лондонах живёшь, сам признавался.))))
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 22:21
          0
          Нормальные здесь женщины(баб нет особо). Другое дело,что вырвиглазным акцентом и абибасами их не заинтересовать. В отличие от дам с просторов СССР они куда менее меркантильны.
  8. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 21:56
    +1
    А у нас что, нет роста цен на продукты питания?
  9. Аскет
    Аскет Сегодня, 22:02
    0
    В Соединённом Королевстве новая напасть (https://www.telegraph.co.uk/news/2022/07/04/food-shortages-rising-prices-putting-healthy-school-meals-risk/): из-за санкционных войн и продовольственного кризиса возникли сложности со школьным питанием.

    80% поставщиков продуктов для муниципальных школ приходится сокращать и менять рацион школьного питания из-за роста цен и недостатка продуктов. Причём треть поставщиков указывают на острый дефицит свежего мяса, которое Британии приходится импортировать.

    В 40% британских школ уже встаёт вопрос о неспособности кормить своих учащихся в осеннем семестре. Единственный выход из ситуации - резко снижать требования к школьному питанию. И, например, полностью отказываться от мяса и рыбы.
    Либеральная элита этому только порадуется - ведь так можно начать с детства приучать британцев становиться вынужденными веганами. А заодно и подвести под это логическую базу - мол, нужно потерпеть без мяса, чтобы остановить “глобальное потепление”. И заодно защитить “либеральный миропорядок” от России.
    Злой Путин продолжает выворачивать карманы наивных и доверчивых британцев, вгоняя в крах экономику Соединенного Королевства и пытаясь нагнуть в позу бегущего египтянина несгибаемых потомков кроманьонцев и Альфреда Великого. laughing
    Официальные прогнозы показывают, что в этом году Великобритания придет к самому большому годовому падению уровня жизни с тех пор, как в 1956 году начали вестись его статистические исследования.
  10. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 22:04
    +2
    Наши СМИ почитаешь и послушаешь так везде все херово, а у нас все зашибись. Не заметил я чтобы Европа загибалась, да цены выросли, да немного их давануло, но не критично. Они на накопления ещё протянут вот только сколько. Теперь им трудно будет сосать со всего мира.
  11. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 22:19
    0
    Британское издание назвало основную причину более высоких цен на продукты питания в стране
    Жрать меньше нужно..... и цены упадут, однозначно. feel Может быть.